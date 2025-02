Es gibt ein Update im Rechtsstreit zwischen Palworld und Nintendo – Und das sieht gar nicht gut aus für die Pokémon-Company

Nintendo, die Firma hinter beliebten Games wie Pokémon und Super Mario, verklagte 2024 den Entwickler von Palworld in Japan. Hintergrund sind angebliche Patentverletzungen durch Pocket Pair. Jetzt gibt es ein Update – aus den USA.

Was für eine Klage ist das? Am 18. September 2024 reichte Nintendo in Japan eine Patentverletzungsklage gegen Pocket Pair ein, den Entwickler von Palworld. Das Spiel würde mehrere Patentrechte von Nintendo verletzen. Damit machte die Firma hinter Pokémon sogar die eigenen Fans sauer. MeinMMO wandte sich bezüglich der Erfolgschancen der Klage auch an Anwälte.

Die Klage bremste jedoch den Erfolg von Palworld nicht aus. Nach langen Spekulationen der Fans veröffentlichte Pocket Pair, der Klage zum Trotz, ihr Game auch noch auf der PlayStation 5. Im Dezember jedoch gab es In-Game-Anpassungen, die eine Reaktion auf die Klage sein könnten: Palworld befindet sich aktuell im Rechtsstreit mit Nintendo, ändert jetzt, wie ihr eure Monster ruft

Jetzt gab es ein Update aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort hatte Nintendo versucht, ähnliche Patente wie in Japan zu erhalten. Das klappt nun nicht.

23 neue Patente für Nintendo? Die USA sagen Nein

Was ist in den USA passiert? Nintendo hatte in den USA im Mai 2024 insgesamt 23 verschiedene neue Patente zur Prüfung angemeldet. Darunter unter anderem U.S. Patent No. 12,179,111, in dem das Zielen und Fangen von Charakteren beschrieben wird.

Alle anderen 22 Patente wurden allerdings vom US-amerikanischen Patentamt abgelehnt.

Einem weiteren Patent, das nicht mit den anderen 23 Stück zusammen angemeldet wurde, gab das Patentamt hingegen grünes Licht (via gamesfray.com). Hierbei geht es um eine Methode, wie virtuelle Charaktere gefangen werden können, inklusive Zielen, der Anzeige von Erfolgschancen und wie es dargestellt wird, wie ein gefangener virtueller Charakter einen Kampf mit einem anderen beginnt.

Was könnte der Hintergrund sein? Es gibt aktuell keine Informationen dazu, allerdings könnte der Versuch, neue Patente in den USA zu erhalten, ein Zeichen sein, dass Nintendo weitere Klagen in anderen Ländern gegen Palworld vorbereitet.

Die Klage in Japan basiert auf Patenten von Nintendo, die die Firma dort hält. Allerdings wurden einige dieser Patente erst gesichert, nachdem Palworld bereits in den Early Access gestartet ist (via gamesindustry.biz). Das kann darauf hindeuten, dass Nintendo aktuell versucht, sich durch die entsprechenden Patente in den Vereinigten Staaten von Amerika abzusichern, um potenziell auch dort gegen Palworld vorzugehen.

Dadurch, dass nun 22 von insgesamt 24 eingereichten Patenten abgewiesen wurden, wird dies schwieriger für Nintendo.

Zum Zeitpunkt dieser News gibt es kein globales Patentrecht (via Lexology.com). Möchte sich also eine Firma bestimmte Patente weltweit sichern, muss dies aktuell noch pro Land oder Region einzeln geschehen. Es existiert aber der Patent Cooperation Treaty (PCT), ein internationales Patentsystem der World Intellectual Property Organization (WIPO), das bei der Sicherung von Patenten in 155 Ländern gleichzeitig helfen kann. Ob Nintendo sich diesem aber bedient, ist nicht bekannt.