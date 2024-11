Nintendo verklagt Palworld auf zehntausende Euro, das feiert aber einfach weiter Erfolge, überholt Dragon Ball

Palworld hat aktuell mit einer Klage von Nintendo zu kämpfen. Das ändert aber nichts am Erfolg des Spiels, besonders in Japan.

Wie sieht es bei Palworld aus? Seit dem Release von Palworld im Januar 2024 schien es lange Zeit, als würden Nintendo und die Pokémon Company auf rechtliche Schritte wegen Patentverletzung verzichten.

In der Nacht zum 19. September 2024 änderte sich das jedoch. Beim Bezirksgericht Tokio wurde eine entsprechende Klage eingereicht. Dabei geht es um das Patentrecht, was etwa Spielmechaniken beinhalten könnte, für die Pokémon bekannt ist.

Nintendo fordert unter anderem eine Entschädigung in Höhe von 10 Millionen Yen. Das sind umgerechnet etwa 61.000 Euro. Die Entwickler von Palworld, Pocketpair, haben bereits auf die Ankündigung der Klage reagiert – sie wollen an Palworld festhalten.

Nur wenige Tage später erschien die PS5-Version des Spiels, nämlich am 25.09.2024. In Japan mussten sich Konsolenspieler noch etwas länger gedulden, nämlich bis zum 04. Oktober. Doch das Warten hat sich gelohnt.

Palworld besteigt das Siegertreppchen

Wie verkauft sich Palworld in Japan? Ausgerechnet im Land, aus dem Pokémon stammt, feiert Palworld gerade einen großen Erfolg. Die PS5-Version entwickelte sich schnell zum Hit und ist laut PlayStation das Spiel, das im Oktober am häufigsten heruntergeladen wurde.

In anderen Ländern wie den USA reicht es immerhin für den 10. Platz, in Europa für Platz 9 (via blog.de.playstation.com)

Zum Vergleich: Andere Top-Titel wie Dragon Ball: Sparking Zero, das in Japan traditionell auch sehr beliebt ist, wird von Palworld verdrängt und landet „nur“ auf Platz 2. Gefolgt von Metaphor: ReFantazio und Call of Duty: Black Ops 6 auf den Plätzen 3 und 4.

Palworld kann das als großen Erfolg verbuchen und folgt mit der Konsolenversion damit den Steam-Rekorden, die Anfang des Jahres bereits gebrochen wurden.

Aktuell scheinen sich die Spieler weltweit an der Klage seitens Nintendo nicht zu stören. Sollte das Unternehmen vor Gericht recht bekommen, könnte es sein, dass Pocketpair ihr Spiel verändern oder sogar vom Markt nehmen muss, um die Patente nicht länger zu verletzen. Bereits im Januar wollten wir wissen: Könnte Nintendo den Steam-Hit Palword erfolgreich verklagen? – Wir fragen einen Anwalt