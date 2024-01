Palworld knackt 1 Million Spieler auf Steam – Ist größer als Baldur’s Gate 3 und Elden Ring

Wie steht es sonst um Palworld? Auch abgesehen von diesen konkreten Bestleistungen steht Palworld aktuell überaus gut da. So verkaufte es sich binnen 8 Stunden nach Launch bereits 1 Million Mal und erreichte innerhalb von 40 Stunden die Marke von 3 Millionen Verkäufen (via X ).

Was sind das für Rekorde? Diese Bestleistungen hängen alle mit einer magischen Zahl zusammen, die Palworld am Morgen des 21. Januar 2024 unserer Zeit geknackt hat: die Marke von 1 Million gleichzeitigen Spielern. Denn das katapultiert das Survival-Spiel auf Platz 6 der Spiele mit den höchsten Spieler-Rekorden auf Steam überhaupt (via SteamDB ).

Was ist Palworld? Das muss man an dieser Stelle wohl kaum noch jemandem erklären. Das ungewöhnliche Survival-Spiel ist seit dem 19. Janaur 2024 im Early Access und seitdem auf einem scheinbar unaufhaltsamen Siegesmarsch.

