Bungie arbeitet nach 10 Jahren an neuem Shooter, aber das Original könnt ihr jetzt kostenlos spielen 

Bungie arbeitet aktuell an der Fortsetzung einer Shooter-Reihe aus den 90ern. Das Originalspiel gibt es jetzt kostenlos auf Steam und zwei weitere Teile sollen folgen.

An welchem Spiel arbeitet Bungie? Beim Playstation Showcase am 24. Mai 2023 kündigte Bungie, das Entwicklerstudio hinter Halo und Destiny2, an, dass es an einem neuen Extraction-Shooter namens Marathon arbeite.

Nach zehn Jahren ist das nicht nur das erste neue Projekt des Studios. Marathon wird zudem die neuste Fortsetzung einer Shooter-Reihe aus den 90er-Jahren. Erscheinen soll das Spiel für PS5, Xbox Series X|S sowie PC und dabei Cross-Save sowie Crossplay anbieten.

Den Ankündigungstrailer zum neuen Marathon könnt ihr euch hier noch einmal anschauen:

Was gibt es jetzt auf Steam? Der erste Teil von Marathon erschien im Jahr 1994. Und auch, wenn es rückblickend vielleicht nicht den gleichen Erfolg brachte wie andere SciFi-Franchises von Bungie, würde es ohne diesen Shooter womöglich gar kein Halo oder Destiny geben.

In Marathon schlüpft ihr in die Rolle eines Sicherheits-Offiziers, der der UESC Marathon zugeteilt wurde, einem interstellaren Kolonie-Schiff. Eure Aufgabe ist es nun, das Schiff und die Crew vor einer akuten Bedrohung durch Aliens zu schützen.

Dass Marathon dem Entwicklerstudio immer noch am Herzen liegt, zeigt wohl die geplante Fortsetzung der Reihe nach so vielen Jahren. Wer jetzt aber in den 90er-Jahren noch keine Gelegenheit dazu hatte, den Shooter zu zocken, der kann das jetzt nachholen, bevor er sich irgendwann auf die Fortsetzung stürzt.

Jetzt können noch mehr Spieler Marathon spielen

Auf Steam könnt ihr jetzt kostenlos das originale Marathon spielen. Möglich gemacht wurde dies von Aleph One Developers, die den Shooter tatsächlich auch vorher schon als Download für Mac, PC und Linux angeboten hatten. Mit dem Steam-Release wird jetzt aber noch mal eine größere Masse an Spielern angesprochen.

Laut der Steam-Seite könnt ihr zwar das authentische Gameplay des Originals erleben, aber mit optimalem Widescreen-HUD, 3D-Filter/Perspektive und 60+ fps Interpolation.

Auch die beiden Fortsetzungen Marathon2: Durandal und Marathon Infinity sollen laut Bungie noch ihren Release auf der Plattform bekommen. Beide Teile könnte ihr bereits auf eure Steam-Wunschliste setzen. Wie es nach der Entlassungswelle bei Bungie allerdings um die neuste Fortsetzung steht, erfahrt ihr hier: Bei den Entwicklern von Destiny 2 kriselt es heftig: Nun trifft der „Release-Fluch“ ihr neues Spiel Marathon