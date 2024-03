Bei den Entwicklern von Destiny 2 kriselt es heftig: Nun trifft der „Release-Fluch“ ihr neues Spiel Marathon

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was haltet ihr von Marathon und der Problematik, in der sich viele Entwickler derzeit befinden? Glaubt ihr Bungie schafft den Sprung mit dem kommenden Destiny-DLC-Release oder ist die Hoffnung verloren? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Sollte also „The Final Shape“ nicht genug einspielen, könnte Marathon auf der Kippe stehen und so einen Release noch weiter verzögern. Im schlimmsten Falle müssten vielleicht Entwickler die Firma verlassen . Dasselbe Szenario gab es schon bei Bungie, als sich das letzte DLC „Lightfall“ nicht gut verkaufte.

IGN sprach mit einem internen Mitarbeiter, der über Budget-Kenntnisse verfügt und dieser teilte dem Nachrichtenportal mit, das „nichts zusammenpasst“ und „etwas passieren muss, um die Kosten zu senken, es sei denn, The Final Shape schafft es so gut, die Lücke zu schließen und die Leute können zu Marathon wechseln.“

