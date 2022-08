Destiny 2 zeigt im Video die ikonischsten Szenen aus 2022 – „Das war ein episches Jahr“

Das Jahr 2022 war für Destiny 2 wieder sehr ereignisreich. Im Video zeigt der Looter-Shooter nun einen Rückblick mit den Highlights des Jahres.

Was ist das für ein Video? Season 18 von Destiny 2 steht kurz bevor und Bungie möchte bereits jetzt Vorfreude unter den Spielern entfachen. Neben dem Versprechen, echte Knaller zu veröffentlichen, sollte der Rückblick auf die bisherigen Highlights den Hype unter den Spielern weiter steigern.

Das etwa eine Minute lange Video kam auch gut bei den Fans des Looter-Shooters an. Der Rückblick erreichte auf YouTube 268.000 Aufrufe und erhielt fast 14.000 Likes.

„Das hat mich fast zum Weinen gebracht“

Was sagen die Spieler zu dem Jahr? Viele Destiny 2-Spieler schauten sich die ikonischen Szenen im Video an und äußerten anschließend ihre eigenen Gedanken zu dem bisherigen Verlauf des Jahres. Viele davon sind positiv (via YouTube)

RedPandaRiot: „Dies war definitiv eines der besten Jahre von Destiny bisher“

Ronsly: „Destiny war dieses Jahr wild! Ich kann es kaum erwarten, was die Zukunft bringt!“

Johnny Sayers: „Destiny ist das Beste geworden, was es jemals war und wird immer besser. Ich bin so stolz auf Bungie.“

William Campbell: „Das war ein episches Jahr, vielen Dank dafür, Bungie! Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was als Nächstes kommt.“

Shrugging Swampert: „Mann, das hat mich fast zum Weinen gebracht. Ich bin so gespannt auf die Zukunft.

Wie bewertet ihr 2022 mit dem Blick auf Destiny 2 bis jetzt? Konnte euch der Looter-Shooter dieses Jahr überzeugen oder gefiel euch die Entwicklung in letzter Zeit eher weniger? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare! Teilt uns auch mit, welche Destiny-2-Highlights eurer Meinung nach noch in dem Video fehlen!

Für die kommende Season 18 von Destiny 2 hat Bungie kürzlich neue Informationen zu Arkus 3.0 veröffentlicht. Was der Schauspieler Jason Statham damit zu tun hat und welche Informationen das genau waren, lest ihr hier auf MeinMMO.

