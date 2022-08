Destiny 2: Arkus 3.0 wird euch Blitzdingsen – Und Jason Statham ist schuld

Hört ihr es knistern? In Destiny 2 nähert sich mit Season 18 ein tödlicher Elektrosturm, denn Bungie hat erste Informationen zu den neuen Blitzfähigkeiten Arkus 3.0 veröffentlicht. Jäger erhalten ihren geliebten Teleport zurück, Warlocks sind der Sturm, in den ihr nicht geraten wollt und Titanen dürfen sogar erstmals erleben, was Mobilität bedeutet. All das ist inspiriert von Jason Statham in Crank 2: High Voltage. Zeit, euch mit Elektrizität aufzuladen.

Was bringt Bungie mit Arkus 3.0 ins Spiel? Nachdem Bungie mit Stasis im Jahr 2020 eine komplett neue Fähigkeitsklasse ins Spiel integriert hatte, wirkten die alten Klassen Leere, Solar und Arkus ziemlich angestaubt. Auch, weil Stasis durch zusätzliche Aspekte und Fragmente den Spielern viel mehr Optionen bot. Also begann Bungie zum Start von „Die Hexenkönigin“ die alten Fähigkeitsklassen nach und nach zu überarbeiten und Stasis ebenbürtig zu machen.

Gestartet wurde zunächst in Season 16 mit den Leere-Fähigkeiten. In Season 17 folgte dann das Upgrade für die Solar-Fähigkeiten und Season 18, die am 23. August 2022 startet, wird nun als Letztes die Arkus-Fähigkeiten aufpolieren, damit Hüter alles und jeden in Destiny 2 bald „Blitzdingens“ können.

Mit Arkus kommt ein elektrischer Sturm auf eure Gegner zu.

Bungies neue Blitzpower ist von „Crank 2“ inspiriert: Was da zum Start der Season 18 auf die Spieler wartet, klingt stark elektrifizierend. Die Spieler sollen sich fortan in Destiny 2 wie Jason Statham im Actionfilm „Crank 2 – High Voltage“ fühlen.

Im Crank 2 spielt Statham einen Profikiller mit einem Kunstherz, das jedoch keine Batterie hat. Deswegen muss er, wann immer der Stromstand seines Herzens zu weit sinkt, sich mit einer Stromquelle wieder aufladen. Und dafür ist ihm alles recht. So nuckelt er im Film nicht nur an einer Autobatterie, sondern nutzt auch Steckdosen, oder Starkstromleitungen für mehr Power. Was andere Menschen umbringen würde, macht Jason Statham als Chev nur noch stärker.

Und genau diese Fantasie kommt jetzt zu Destiny 2.

Maximale Geschwindigkeit und verstärkte Power: Damit die Spieler in Destiny 2 die volle Elektro-Power nutzen können, wird Bungie sie ab Season 18 „verstärken“. Ein verstärkter Hüter kann sich schneller bewegen und das bereits, ohne die neuen Aspekte oder Fragmente ausrüsten zu müssen. Auch schnelle Kills mit Arkuswaffen können ebenfalls für eine Verstärkung sorgen.

So verstärkt erhöhen Spieler nach ein paar Sekunden Sprinten bereits ihre Geschwindigkeit und erhalten längere Gleitfähigkeiten. Der Mobilitäts-Boost bleibt aktiv, wenn man weiter sprintet.

Verstärkt gewährt zudem eine erhöhte Schadensresistenz im PvE.

Alle Klassen können Ionenspuren erzeugen und aufsammeln, die dann Energie für alle Ihre Fähigkeiten hinzufügt.

Zudem bringt Arkus 3.0 auch alte Lieblingsfähigkeiten zurück. Darunter der „Titan Dash“ des Titans und die beliebte Teleport-Fähigkeit für Jäger „Blink“.

Alles bei Arkus 3.0 ist darauf ausgerichtet, sich schnell vorwärtszubewegen, um aggressiv die neuen Fähigkeiten direkt neben seinen Feinden einzusetzen.

Ihr könnt Feinde im PvP blenden und ihnen damit einen nervigen Piepston auf die Ohren geben.

Gegner im PvE werden desorientiert, damit sie ihre Waffen nicht mehr nutzen können. Und von Arkus betroffenen Feinden können auch Kettenblitze auf Gegner in der Nähe übergehen.

Alle Fähigkeiten von Arkus 3.0 im Überblick

Warlock– Star Wars Sith mit tödlichen Blitzfingern

Der Warlock kontrolliert den Strom mit seinem Körper.

Wie der Star Wars Imperator Dark Sidious, oberster Sith-Lord, wird auch der Warlock in Destiny 2 weiterhin den Strom durch seinen Körper leiten und ihn auf seine Feinde lenken. Ihr werdet dafür 2 Superfähigkeiten sowie 2 Nahkampf-Optionen zur Verfügung haben. Beides lässt sich auch noch verstärken.

So wird beispielsweise der Ballblitz-Nahkampf nicht nur einen schwebenden Ball aus Lichtbogenenergie erzeugen, der explodiert. Er wird das primäre Ziel auch erschüttern und damit eine Kettenreaktion auslösen die auch Feinden in der Nähe schadet.

Ist man allerdings verstärkt, löst man eine doppelte Verkettung aus, die dann auch auf die doppelte Anzahl von Feinden überspringen kann.

Zusätzlich stehen dem Warlock folgende Aspekte zur Verfügung:

Bogenseele: Der Warlock zaubert ein Rift, um eine Arkusseele zu erschaffen, die dem Spieler im Kampf hilft. Verbündete, die den Riss passieren, erhalten ebenfalls eine Arkus-Seele. Das Rift lädt sich schneller auf, wenn Verbündete in der Nähe sind. Während der Verstärkung wird jede Arkus-Seele aufgeladen, wodurch ihre Feuerrate erhöht wird.

Der Warlock zaubert ein Rift, um eine Arkusseele zu erschaffen, die dem Spieler im Kampf hilft. Verbündete, die den Riss passieren, erhalten ebenfalls eine Arkus-Seele. Das Rift lädt sich schneller auf, wenn Verbündete in der Nähe sind. Während der Verstärkung wird jede Arkus-Seele aufgeladen, wodurch ihre Feuerrate erhöht wird. Blitzschlag: Der Hexenmeister aktiviert seinen Nahkampf, während er gleitet, um sich in einen Blitzball zu verwandeln und sich vorwärts zu teleportieren, wobei er am Austrittspunkt ein Feld aus Blitzen herabruft, das Ziele erschüttert.

Der Hexenmeister aktiviert seinen Nahkampf, während er gleitet, um sich in einen Blitzball zu verwandeln und sich vorwärts zu teleportieren, wobei er am Austrittspunkt ein Feld aus Blitzen herabruft, das Ziele erschüttert. Elektrostatischer Geist: Kills mit Arkus-Fähigkeiten und Kills bei Gegnern mit Arkus-Debuff erzeugen ionische Spuren. Wenn Spieler eine Ionenspur sammeln, werden Sie verstärkt.

Jäger: Mittendrin tödlich und schnell wieder weg

Jäger können sich mit Arkus 2.0 wieder teleportieren.

Destiny 2 will Jäger belohnen, die sich mitten unter die Feinde begeben – auch in schwierigen Inhalten. Zu diesem Zweck wird der Jäger mit Arkus 3.0 Projektile per Knopfdruck blockieren und ablenken, sowie ein gepanzertes Ausweichmanöver ausführen können. Das macht ihn beim Ausweichen ab Season 18 widerstandsfähiger gegen eingehenden Schaden.

Zudem erhält der Jäger den einst so beliebten „Blink“, also die Teleportfähigkeit, zurück und bekommt obendrauf noch eine brandneue Superfähigkeit, den „Gathering Storm“.

Das ist die neue Arkus-Super des Jägers: Mit ihr kann er in die Luft springen und einen Speer in den Boden oder einen Feind rammen. Beim Aufprall gibt der Stab einen Schadensstoß ab, der Gegner in der Nähe erschüttert. Kurz darauf trifft ein riesiger Blitz den Stab und überlädt ihn, wodurch mehrere Sekunden lang eine große Schadenszone um ihn herum entsteht. Während der Stab überladen ist, sendet er Blitzbögen aus, um alle Feinde zu beschädigen, die sich ihm nähern.

Jäger können dazu aus drei Arc-Aspekten wählen, um ihren taktischen Stil anzupassen:

Flow-Zustand: Das Besiegen eines erschütterten Gegners bewirkt, dass Hüter verstärkt werden. Wenn der Jäger verstärkt ist, lädt sich das Ausweichen schneller auf und macht ihn widerstandsfähiger gegen Schaden. Zudem besitzt er dann schnellere Nachladezeiten.

Das Besiegen eines erschütterten Gegners bewirkt, dass Hüter verstärkt werden. Wenn der Jäger verstärkt ist, lädt sich das Ausweichen schneller auf und macht ihn widerstandsfähiger gegen Schaden. Zudem besitzt er dann schnellere Nachladezeiten. Tempest Strike: Ermöglicht dem Jäger einen gleitenden Nahkampf auszuführen, der eine Arkus-Welle über den Boden auslöst, die erheblichen Schaden verursacht und Feinde auf ihrem Weg erschüttert.

Ermöglicht dem Jäger einen gleitenden Nahkampf auszuführen, der eine Arkus-Welle über den Boden auslöst, die erheblichen Schaden verursacht und Feinde auf ihrem Weg erschüttert. Tödlicher Strom: Nach dem Ausweichen wird die Nahkampf-Reichweite des Jägers erhöht und sein nächster Nahkampfangriff erschüttert das Ziel. Dies erzeugt ein schädliches, blitzartiges Nachbeben. Bei Verwendung mit der Arkus-Speer-Super trifft der nächste leichte Stabangriff des Jägers nach dem Ausweichen zweimal. Wenn ihr einen erschütterten Feind mit einem Nahkampfangriff trefft, wird er außerdem geblendet.

Titan: Trifft wie ein Elektro-Güterzug und wird mobiler

Der neue Arkus-Titan wird zum elektrisierenden Bud-Spencer unter den Hütern.

Mit Arkus 3.0 dürfen Titanen nun endlich auch mal erfahren, was Mobilität bedeutet. Außerdem wird es ihr ultimatives Ziel sein, ihren Feinden ins Gesicht zu schlagen. Bungie bringt also hierfür ein paar Arkus-Fähigkeiten ins Spiel, die den „Faust-zu-Gesicht-Kontakt“ so weit wie möglich erleichtern werden. Mit anderen Worten heißt das, ab Season 18 für alle Titanen: Haut drauf, wann immer es geht.

Der Titan Boden-Slam ist zurück: Damit die Gegner von Titanen einschlagende Erlebnisse haben, behält Bungie die Donnerkrachen Super bei. Zusätzlich kommt die „Faust von Havoc“ zurück ins Spiel. Diese Super wird auf halbem Weg zwischen dem oberen und unteren Pfad liegen und ihr Boden-Slam hinterlässt ein Schadensfeld. Ein Schlag aus der Luft verursacht dagegen einen schädlichen AOE-Effekt.

Wie die anderen Unterklassen haben Arkus 3.0 Titanen ebenfalls drei Aspekte zur Auswahl:

Berührung des Donners: Verbessert Arc-Granaten auf folgende Weise: Flashbang: Feuert beim ersten Aufprall einen zusätzlichen blendenden Impuls ab. Impuls: Wenn die Granate einem Feind Schaden zufügt, erzeugt sie eine ionische Spur für den Titan. Der Schaden von Impulsgranaten nimmt mit der Zeit zu, da die Granate nach dem Aufprall verweilt. Blitz: Gewährt eine zusätzliche Ladung für Blitzgranaten und rüttelt Ziele bei der ersten Explosion. Sturm: Erzeugt eine wandernde Gewitterwolke, die sich bewegt und Feinde verfolgt (ähnlich wie Silence & Squall Super des Stasis-Jägers) und Blitze auf den Boden darunter abfeuert.

Verbessert Arc-Granaten auf folgende Weise: Juggernaut: Beim Sprinten und mit voller Klassenfähigkeitsenergie erhält der Titan einen Frontschild, der eingehenden Schaden blockiert. Bei Verstärkung ist der Schild stärker. Sobald der Schild durch erlittenen Schaden erschöpft ist, ist die Klassenenergie des Spielers erschöpft.

Beim Sprinten und mit voller Klassenfähigkeitsenergie erhält der Titan einen Frontschild, der eingehenden Schaden blockiert. Bei Verstärkung ist der Schild stärker. Sobald der Schild durch erlittenen Schaden erschöpft ist, ist die Klassenenergie des Spielers erschöpft. Knockout: Nahkampf-Kills lösen eine Gesundheitsregeneration aus und verstärken den Titan. Das kritische Verwunden eines Feindes oder das Brechen seines Schildes erhöht die Nahkampf-Reichweite und den Schaden für kurze Zeit. Titans Basis-Nahkampf wird Arc-ermächtigt, während Knockout aktiv ist.

Zu guter Letzt werden die neuen Arkus-Fähigkeiten auch wieder Fragmente haben, mit denen man seinen Hüter weiter spezialisieren kann.

Funke des Leuchtfeuers: Wenn der Spieler verstärkt wird, erzeugen Arkus-Spezialwaffen-Kills eine blendende Explosion.

Wenn der Spieler verstärkt wird, erzeugen Arkus-Spezialwaffen-Kills eine blendende Explosion. Funke des Widerstands: Wenn der Spieler von Feinden umgeben ist, hat er eine erhöhte Schadensresistenz.

Wenn der Spieler von Feinden umgeben ist, hat er eine erhöhte Schadensresistenz. Impulsfunke: Wenn man über Munition gleitet, wird die Waffe nachgeladen und eine kleine Menge Nahkampfenergie gewährt. Das Gleiten über schwere Munition erhöht die gewährte Energiemenge.

Wenn man über Munition gleitet, wird die Waffe nachgeladen und eine kleine Menge Nahkampfenergie gewährt. Das Gleiten über schwere Munition erhöht die gewährte Energiemenge. Funke des Schocks: Arkus-Granaten erschüttern Feinde.

Wann gibts erste Movements der neuen Fähigkeiten zu sehen? Am 23. August wird Bungie in seinem offiziellen Showcase erste Movements mit Arkus 3.0 zeigen. Alle Details zum Showcase und der kommenden Season 18 haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Was sagt ihr zu den neuen Optionen, die mit Arkus 3.0 ins Spiel kommen? Welche Klasse hat für euch die stärksten Fähigkeiten erhalten? Hinterlasst der Destiny-Community gerne einen Kommentar mit eurer Meinung hier auf MeinMMO.