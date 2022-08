Mitarbeiter von Bungie kündigen echte Knaller für Season 18 in Destiny 2 an – Das sagen sie

In Bungies beliebten Looter-Shooter Destiny 2 steht Season 18 kurz bevor. Jetzt äußerten sich einige Mitarbeiter des Entwicklerstudios zu den kommenden Inhalten.

Was sagen die Mitarbeiter von Bungie? Vor dem Start von Destiny 2 Season 18 äußern sich einige Mitarbeiter von Bungie auf Twitter zu den kommenden Inhalten. Sie scheinen sich auf die Präsentation zu freuen.

Ben Platnick, VFX-Artist: „Noch 1 Woche, bis einige der coolsten Sachen, an denen ich je arbeiten durfte, auf den Markt kommen. Verpasst. Es. Nicht.“ (via Twitter)

Robert J. Schuster, System Designer: „Ich hatte das Privileg, die Spielerreise-Questline für Saison 18 zu leiten, und ich freue mich sehr darauf, dass ihr alle sie sehen könnt. Das Team hat jede Menge Knaller in petto, also bereitet euch bitte entsprechend vor.“ (via Twitter)

Sam ‚Teawrex‘ Bowman, Social Systems Designer: „1 Woche. Ich kann es kaum erwarten, zu zeigen, woran mein Team gearbeitet hat, damit ich auf die Frage ‚Was machst du bei Bungie?‘ endlich mit [FÜGEN SIE HIER DAS EIN, AN DEM ICH ARBEITETE] antworten kann.“ (via Twitter)

Liana Ruppert, Community Managerin: „Nur noch eine Woche!“ (via Twitter)

Allison Samowitz, Associate Production Engineer: „[…] Ihr werdet lieben, was wir als Nächstes vorhaben.“ (via Twitter)

Wann startet die neue Season? Die Season 18 von Destiny 2 startet offiziell in ungefähr einer Woche am 23. August 2022.

Wann sehen wir neue Infos? Bungie wird vor dem Start von Season 18 die kommenden Inhalte in einem Showcase präsentieren. Der Showcase ist ebenfalls am 23. August 2022.

Was sagt ihr zu den Tweets von Bungies Mitarbeitern? Glaubt ihr, sie wollen nur Hype aufbauen oder denkt ihr, an den Aussagen ist wirklich was dran und wir dürfen uns in Season 18 auf „echte Kracher“ freuen? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Während sich die Mitarbeiter von Bungie auf die Präsentation der neuen Inhalte freuen, gibt es Spieler, die in Destiny 2 lieber etwas Liebe für alte Modi haben wollen.

