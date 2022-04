Destiny 2 weckt Neugier bei Fans auf Season 17 – „Es ist fantastisch. Ihr werdet es lieben.“

Gerade jetzt, wo in Destiny 2 nur noch ein Highlight der Season 16, die Hüter-Spiele 2022, anstehen, fragen sich die Spieler immer öfter: „Was kommt eigentlich danach?“ Das wissen derzeit nur die Mitarbeiter von Bungie selbst, doch anscheinend sind sie vom neuen Content bereits mehr als begeistert. MeinMMO hat für euch die Informationen und Aussagen zur kommenden Season 17 zusammengetragen.

Die Kampagne um die Hexenkönigin, der Zeuge und sein Schüler, in Destiny 2 gibt es derzeit eine Menge interessanter Handlungsstränge. Während der erfahrene Eiserne Lord Saladin einem jungen Wolf den richtigen Weg zeigt, sind die Spieler dabei die neuen Herausforderungen zu meistern.

Heute Abend startet die Großmeister-Herausforderung im Raid „Schwur des Schülers“

Am 03. Mai finden die Hüter-Spiele 2022 statt und eröffnen den Klassen-Kampf

Und in den Trials werden die Spieler für den 06. Mai über die Map abstimmen können

Darüber hinaus ist noch nicht viel bekannt. Kein Wunder, dass Spieler sofort die Ohren spitzten, als einige Bungie-Mitarbeiter über die kommende Season 17 gesprochen haben. Und das klingt durchaus danach, als ob Bungie auch weiterhin die Spannung in der Story halten will.

Wohin wird sich die Destiny 2 Story in Season 17 entwickeln?

Wer hat den Hype ausgelöst? Den ersten Hype um die kommende Season 17 hat Hazel Monforton ausgelöst. Sie ist als Senior Narrative Designer seit kurzem bei Bungie und arbeitet vor allem an den saisonalen Inhalten für Destiny 2.

Als sie am 17. April auf Twitter einen Post veröffentlichte, hatte sie sofort die Aufmerksamkeit der Destiny-2-Community.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Bungie Mitarbeiter über die neue Season 17 in Destiny 2.

Sie teasert in ihrem Tweet die neue Season 17 als „phänomenal“ an und verspricht „ihr werdet sie lieben“.

Mit dieser Meinung scheint sie bei Bungie auch nicht allein zu sein. Offensichtlich hat die neue Season 17 auch andere Bungie-Mitarbeiter, wie Ben Platnick, schwer begeistert. Er ist VFX Artist bei Bungie und arbeitet vorrangig an Waffen und Emotes.

Er war beispielsweise für die VFX-Änderungen des exotischen Granatwerfers „Parasit“ verantwortlich und hat am einzigartigen Resonanz-Design des exklusiven Raid-Sparrows „Lichtfuge“ mitgearbeitet.

Ben schreibt zur neuen Season 17 es sei, die des Teams und anderer Mitwirkende, beste Arbeit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Zudem sieht es auch so aus, als erwartet die Spieler in Season 17 erneut ein besonderer Aha-Moment, ähnlich wie das bereits während der Hexenkönigin-Kampagne war.

Vince Ste. Marie, Performance Test Engineer bei Bungie, schrieb dazu als Antwort auf den Tweet von Hazel Monforton:

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich beim Testen [von Season 17] eine Szene gesehen und als Antwort „Oh, heilige Scheiße“ gesagt habe. Vince Ste. Marie, via Twitter zur Season 17 in Destiny 2

Alles nur PR oder echte Begeisterung? Natürlich sollte man davon ausgehen, dass die Mitarbeiter von Bungie von ihrer eigenen Arbeit auch begeistert sind. Doch das klingt wirklich nach etwas, was die kommende Season 17 doch recht spannend machen könnte. Vor allem dann, wenn man bereits jetzt von der neuen Art, wie Bungie derzeit seine Storys aufbaut, begeistert ist.

Wenn ihr Destiny 2 je geliebt habt, spielt jetzt Witch Queen – So gut war es seit Jahren nicht

Das ist derzeit in Destiny 2 über Season 17 bekannt

Aktuell plant Destiny 2 bereits ein größeres Update für Waffen und Meta. Hierzu werden wahrscheinlich bereits am Donnerstag, den 21. April, erste Informationen für die Spieler veröffentlicht.

Darüber hinaus sind für Season 17 ein paar Details von Bungie bereits angesprochen worden.

Das Eisenbanner wird überarbeitet und vielleicht damit auch aufgewertet.

Es wird einen neuen Dungeon für 3-Spieler geben.

Ab Season 17 werden alte Raids und Dungeons in Rotation gebracht.

Was passiert während der Season 17 in der Story? Während ein paar kommende Inhalte bekannt sind, ist die Entwicklung der Story in Season 17 noch ein Mysterium. Vor allem, weil Bungie auch derzeit einige Handlungsstränge komplett offen gelassen hat, dessen Fortsetzung aber dennoch Sinn ergeben würde.

Grundsätzlich ist es, wenn man die Vergangenheit als Maßstab nimmt, eher unwahrscheinlich, dass Bungie in Season 17 direkt mit der Story um Savathun weitermachen wird. Wahrscheinlicher ist, dass die Spieler zuvor erst noch ein paar andere offenen Story-Enden abschließen werden.

Werden die Spieler schon bald das Schicksal der Leviathan erfahren?

Gerade die exotische Mission „Vox Obscura“ hat großes Potenzial für eine Fortsetzung. Über mehrere Wochen hinweg konnte die Spieler dort einige Voice-Lines mit Caiatl und Commander Zavala anhören. Vielleicht erfahren die Spieler also schon bald, was mit Calus und der Leviathan passiert ist.

Darüber hinaus ist auch das Schicksal von Lord Saladin interessant. Wird er bei den Kabalen bleiben und bald keine Zeit mehr haben, auf den Turm zu kommen? Bestimmt er damit dann auch das Schicksal von Krähe, der derzeit tief in seiner Schuld steht? Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Jäger-Hüter für eine alte Schuld einen Posten bei der Vorhut annimmt.

Oder hören wir bald wieder von Ana Bray? Immerhin arbeitet sie im Turm weiterhin an der Wiederherstellung des Kriegsgeists „Rasputin“. Vielleicht hat sie, um ihn vollständig wieder reaktivieren zu können, auf unlautere Mittel zurückgegriffen und sich der umstrittenen S.I.V.A. Technologie bedient?

Offene Story-Enden gibt es für Season 17 genug: Destiny 2 hat wie immer einige Optionen für eine Fortsetzung in Season 17. Doch so wie es aussieht können wir nur hoffen, dass uns die Bungie Mitarbeiter nicht zu viel versprechen und die kommenden Inhalte auch für die Spieler weiterhin spannend bleiben.

Was denkt ihr, kommt auf die Spieler in der neuen Season 17 zu? Erwartet uns die Rückkehr alter Technologien? Oder glaubt ihr, sie tauen die gute Eramis aus Beyond Light vielleicht doch noch auf? Habt ihr vielleicht Hinweise im Spiel gefunden, die euch auf zukünftige Ereignisse gebracht haben? Gerne wollen wir eure Meinung dazu lesen, was euch vielleicht in Season 17 am liebsten wäre, und freuen uns deswegen über eure Kommentare.