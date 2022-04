Destiny 2 bringt ein neues System für seine treuesten Fans – „Okay, das ist super“

Der Online-Shooter Destiny 2 leidet unter chronischem Content-Mangel. Mit einer Änderung in Season 17, die Ende Mai startet, will man das Problem umschiffen: Alte Dungeons und Raids sollen über ein neues „Rotationssystem“ spannender werden: in wechselnden alten Dungeons droppt dann Spitzen-Loot.

Was ist das Problem von treuen Spielern in Destiny 2? Vielspieler von Destiny 2 haben nach einer Weile einfach nichts mehr zu tun. Denn mit einer Erweiterung, wie jetzt „Witch Queen“, kommen nur eine begrenzte Zahl von Strikes und neuen Raids:

Der „neue“ Content ist dann relevant und wird gespielt. Denn dort gibt es „Spitzenprämien“. Die braucht man, um seinen Helden weiterzubringen

Die alten Raids und Dungeons werden kaum noch besucht – denn dort gibt es diesen begehrten Loot eben nicht

Dadurch wird selbst ein so gewaltiges Spiel wie Destiny 2 ziemlich klein und lahm, obwohl es seit 5 Jahren mit Inhalten gefüttert wird, wobei einige dieser Inhalte mittlerweile im „Content-Vault“ fermentieren.

Super-Drops in wechselnden alten Raids und Dungeons

Das ändert Bungie jetzt: Ab der Season 17 wird es eine „Raid- und Dungeon-Rotation geben“, die bei Abschluss eine Spitzenprämie bietet. Das gab Bungie am Donnerstagnacht deutscher Zeit in seinem Blog bekannt.

Dadurch will man Vielspieler dazu bringen, auch alte Orte im Spiel wie den „Garten der Erlösung“ noch mal zu besuchen, um Loot abzugreifen.

Ein besonderes Schmankerl: Mit dem neuen Rotationssystem werden alle Begegnungsprämien-Sperrungen für legendäre Ausrüstung entfernt.

Oh, wartet, hab ich richtig gehört, dass ihr das Farmen mögt? Da können wir mit dem neuen Rotationssystem behilflich sein. Alle Begegnungsprämien-Sperrungen für legendäre Ausrüstung sind dabei, entfernt zu werden, was bedeutet, dass alle legendären Drop-Gegenstände in Raids und Dungeons zu 100 Prozent gefarmt werden können. Ihr könnt jetzt chillige Lo-Fi-Musik auflegen, euch ein leckeres Getränk holen und einfach nach Herzenslust farmen. Oder auch nicht. Ihr habt die Wahl (genau darum geht es eigentlich!). Bungie

Das heißt: Spieler können alle legendären Drops in Raids und Dungeons farmen, wie sie wollen.

Spieler feiern neues System erstmal

Das ist die Reaktion: Auf reddit freut man sich vor allem darüber, dass die Sperren für legendäres Gear aufgehoben sind und man das jetzt farmen kann. Ein Spieler sagt: „Okay, das ist super.“

Destiny 2 ist berüchtigt dafür, die Farmmöglichkeiten einzuschränken, um Spieler möglichst lange und oft die Inhalte der aktuellen Season spielen zu lassen.

Insgesamt ist man dem System positiv gegenüber eingestellt, es gibt aber noch einige Details zu klären, wie genau das ablaufen wird.

Wann soll das live gehen? Die Season 17 und das neue System sollen um den 25. Mai herum erscheinen.

Solche Bosse sollen bald wieder relevant werden – Riven war der Endgegner der 2018er-Erweiterung „Forsaken.“

Bungie erweitert Destiny 2, indem man alte Inhalte wieder relevant macht

Das steckt dahinter. Destiny 2 will hier ein typisches „MMORPG“-Problem lösen. Eigentlich sind diese Spiele, wie WoW, riesig, aber relevant ist nur ein winziger Teil des Games, das was zuletzt dazu gekommen ist. Alter Content ist eigentlich „überflüssig.“

Böse könnte man jetzt sagen: Bungie erweist sich hier wieder als ein „Meister des Recyclings“, aber in der Tat scheint dies eine logische Weiterentwicklung zu sein, um den brachliegenden bestehenden Content in den langen, langen Seasons zu nutzen. Auch andere große Spiele nutzen solche Methoden, um alte Inhalte relevant zu halten: In WoW kann man etwa über „Zeitwanderungen“ die kosmetischen Gegenständen in alten Raids farmen.

Die „Ideal-Welt“, in der ständig neue Strikes und Raids kommen und Spieler immer was Neues erleben können, werden wir wohl nie erleben. Zwar hat Bungie angekündigt, mit Sonys Hilfe jetzt wieder mehr neue Leute einzustellen, aber so viele neue Leute, dass man ständig Content nachschiebt, werden das auch nicht sein:

