Destiny 2 streicht Spielern 2 Jahre Inhalt, für den sie bezahlt haben

Der MMO-Shooter Destiny 2 wird am 10. November große Teile des Grundspiels und der Erweiterungen aus 2018 in den „Content-Tresor“ schieben. Inhalte, die Spieler gekauft haben, sind dann nicht mehr spielbar. Die Erweiterung „Jenseits des Lichts“ ist zwar kein Destiny 3, ein Destiny 2 ist es aber auch nicht mehr, sagt unser Autor Schuhmann.

Was passiert da? Bungie nennt die Mechanik auf Deutsch harmlos den „DIT“ – den „Destiny-Inhaltetresor.“ Letztlich heißt es, dass ältere Inhalte aus Destiny 2 verschwinden und nicht mehr gespielt werden können, bis Bungie sie irgendwann vielleicht mal wieder aus dem Tresor holt.

Ab dem 10. November, mit dem Release von „Jenseits des Lichts“, werden gleich 5 Orte aus dem Spiel verschwinden:

Io

Titan

Mars

Merkur

und der Jahr-1-Raid Leviathan

Imperator Calus – seine Stunde schlägt im November. Dann fliegt er aus Destiny 2 raus.

Mit den Orten verschwinden alle PvE-Aktivitäten und die damit verbundenen Prämien. Bungie hat jetzt genau aufgelistet, was alles aus Destiny 2 weg- und in den Tresor hineinwandert (via bungie). Es sind:

die 5 oben aufgeführten Orte

7 Strikes

2 Gambit-Karten

11 PvP-Karten

7 PvP-Modi

5 Raids (davon 4 im Leviathan)

11 exotische Katalysatoren

Dazu verschwindet die „komplette Einstiegs-Erfahrung“ von Destiny 2 erstmal in den Tresor: Das, was man jetzt kostenlos als „New Light“ spielen kann, ist weg: die Die Rote Schlacht, Fluch des Osiris und Kriegsgeist. Bungie will Spielern dafür eine neue „Hüter-Ursprungsgeschichte“ bieten, also einen Neueinstieg.

Die saisonale Inhalte der Season 2, die Schmieden, die Abrechnung und die Menagiere, gehen komplett in den Vault. Die Story-Kampagne von Forsaken und die 2019er Erweiterung „Festung der Schatten“ bleiben im Spiel, solange die Leute sie gekauft haben.

Forsaken bleibt aus 2018 – sonst aber nicht so wahnsinnig viel.

Kurz gesagt: Bungie schmeißt fast alle Inhalte aus den ersten 2 Jahren von Destiny 2 aus dem Spiel raus.

Der Gang in den „Content“-Tresor ist aber kein endgültiger Abschied. Die Inhalte sollen später wieder zurückkommen können, zumindest theoretisch.

Als Schmankerl hat man den Spielern in Aussicht gestellt, dass alte Inhalte aus Destiny 1 zu Destiny 2 kommen, wie einige Strikes aus dem Kosmodrom oder der Kult-Raid „Die Gläserne Kammer.“

Domijnus Ghaul sagt: Ciao.

Destiny 2 halbiert sich, weil kein Destiny 3 kommt

Warum macht Bungie das? Destiny 2 war ursprünglich als „Spiel für 3 Jahre“ geplant, so wie Destiny 1, das nur von 2014 bis 2017 unterstützt und mit neuen Inhalten versorgt wurde.

Offenbar sah der ursprünglich Plan vor: Ende 2020 veröffentlicht man ein Destiny 3 und fängt von vorne an, während Bungie mit Destiny 2 abschließt und es zurücklässt so wie vorher Destiny 1.

Das war wohl der Plan, den Publisher Activision Blizzard favorisierte. Doch von dem hat sich Bungie ja getrennt – wahrscheinlich sogar über genau diesem Konflikt:

Activision schien Destiny 3 als Release-Titel für die PS5 zu wollen

Bungie wollte lieber mit Destiny 2 weitermachen

Luke Smith (links) und Mark Noseworthy (rechts) geben beim „neuen Destiny“ die Richtung vor.

Man weiß das nicht so ganz genau, die Interna sind verschlossen. Aber es liegt nahe, dass „Call of Duty“-Activision darauf bestand, möglichst jedes Jahr einen neuen TItel im Regal stehen zu haben.

Während man schon 2017 heraushörte, dass Destiny-Chef Luke Smith nicht so wahnsinnig viele Gründe dafür sah, mit „Destiny 2“ neu anzufangen. Smith war mit Destiny 2 im Nachhinein sowieso höchst unglücklich.

Fortsetzungen von Spielen wie Destiny 2 und The Division 2 sind gescheitert

In jedem Fall zieht es Bungie nun vor, Destiny 2 mindestens 6 Jahre lang zu entwickeln und hat bis 2022 Kampagnen geplant.

Damit die neue Orte und Inhalte dieser Kampagnen noch Platz in Destiny 2 finden, muss alter Content verschwinden, sonst würde das Spiel aus allen Nähten platzen.

Daher packt Bungie jetzt zwei Jahre an Bezahl-Inhalten in den Content-Tresor.

Eramis. Sie wird der neue Ghaul.

Das ist das Problem: Das sind Inhalte, die Spieler 2017 und 2018 noch gekauft und bezahlt haben. Keiner hat ihnen klar gemacht, dass ein Verfalls-Datum auf diesen Inhalten steht und sie nur zeitlich begrenzten Zugang zu dem Content haben.

Keiner hat gesagt: „Spielt das gleich, sonst ist es weg.“

Normalerweise geht man davon aus, dass „Games as a service“-Spiele mit der Zeit immer größer werden, Destiny 2 wird am 10. November aber deutlich kleiner. Das wurde Spieler vorher nicht gesagt. Erst seit wenigen Monaten ist klar, dass Bungie Inhalte entfernen wird.

Destiny schafft hier einen interessanten Präzedenzfall, wie die US-Seite Forbes ausführlich darlegt. Das ist ein neues Zeitalter des Gamings. Man vergleicht Destiny 2 mit einem „Abo-Dienst“ wie Netflix. Alles ist nur auf Zeit.

Letztlich ist es der ultimative „Fear of Missing Out“-Content: Was man nicht gespielt hat, als es relevant war, kann man gar nicht mehr spielen. Das hat man verpasst.

Braucht Platz: Die Exo-Stranger und Jenseits des Lichts.

Jenseits des Lichts ist kein Destiny 3, aber ein Destiny 2.5

Das steckt dahinter: Das Streichen des halben Spiels ist eigentlich ein ungeheures Vorgehen, aber irgendwie fühlt es sich bei Destiny fast normal an. Denn auch Destiny 1 und die Inhalte, für die Spieler 2014 bis 2016 bezahlt haben, sind aktuell nicht mehr von Destiny 2 aus zu erreichen und damit eigentlich irrelevant.

Destiny wurde schon mal deutlich kleiner, als ein neues Spiel kam und alle „alten Inhalte“ verschwanden.

Was hier in Wahrheit passiert ist: Bungie lässt die ersten 2 Jahre von Destiny 2 zurück und geht weiter. So wie sie es vorher mit Destiny 1 getan haben.

Nur wird das eben anders verpackt und verkauft: Aber „Jenseits des Lichts“ ist in vieler Hinsicht ein Destiny 2.5.

Er hat jetzt das Sagen bei Destiny 2: Luke Smith.

Ab dem November 2020 soll bei Destiny 2 einiges anders werden. Der Chef des Spiels Luke Smith hat die letzten Jahre analysiert, seine Konsequenzen gezogen und einen Richtungswechsel in der Grundausrichtung von Destiny angekündigt.

Vieles im Spiel soll nicht mehr so leicht zu verpassen sein. Eigentlich ironisch, wenn man bedenkt, was am 10. November mit den alten Inhalten passieren wird:

