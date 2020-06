Bungie bekennt sich auf Jahre zu Destiny 2. Anstatt weitere Ableger für die Reihe zu basteln, soll es nur ein Spiel geben. Doch da das Action-MMO nicht unendlich wachsen kann, hat sich Bungie nun etwas einfallen lassen, um das Erlebnis stets frisch zu halten – die Destiny Content Vault.

Was hat es mit der Destiny Content Vault (DCV) auf sich? Am 9. Juni hat Bungie die Bombe platzen lassen. Das Studio stellte nicht nur die Season 11 vor, sondern auch die kommende Erweiterung „Jenseits des Lichts“ sowie seine Pläne für Destiny 2 bis zum Herbst 2022. Das Spiel soll noch Jahre als Action-MMO weitergeführt und mit neuen Inhalten versorgt werden – Ein Destiny 3 ist nun erstmal für absehbare Zeit vom Tisch.

Doch Destiny 2 ist mit seiner Architektur mittlerweile zu groß geworden, um effizient aktualisiert und gewartet zu werden. Zudem tragen die Komplexität sowie die zunehmende Größe dazu bei, dass es mehr Fehler und weniger Innovationen gibt.

Um das Spiel trotzdem fortlaufend mit weiteren neuen Inhalten versorgen zu können, aber dafür alte Inhalte nicht komplett streichen zu müssen, hat Bungie nun ein neues System auf die Beine gestellt, was ihnen genau bei dieser Problematik helfen soll.

Im Herbst geht es auf Europa, einen Eismond

So funktioniert die Destiny Content Vault

Die Vault erklärt: Das System nennt sich Destiny Content Vault und ist im Prinzip eine Art gigantischer Ressourcen-Pool, aus dem sich die Entwickler jederzeit unkompliziert bedienen können.

Anstatt also ein Destiny 3 zu basteln, um neue Inhalte auf den Weg zu bringen, und Destiny 2 aufgrund seiner kritischen Größe samt seinen Inhalten zurückzulassen, können die Entwickler mit dieser Vault jedes Jahr bestimmte Inhalte entfernen und neue hinzufügen. So werden ältere, weniger häufig gespielte Inhalte aus Destiny 2 herausrotieren und neue oder andere Ressourcen aus dem Pool können ihren Platz im Live-Game einnehmen.

Dadurch soll es möglich werden, Destiny 2 neben dem geplanten neuen Content auf Jahre effizient mit weiteren Inhalten wie Aktivitäten oder Locations zu versorgen. Übrigens, Waffen und Rüstungen sind nicht im DCV enthalten und werden separat gemanagt.

Neue Locations sollen kommen, andere gehen dafür in die Vault

Das steckt in der Vault: Das Coole dabei: In der DCV sind alle Inhalte aus Destiny 1 sowie alle Inhalte, die aus Destiny 2 herausrotieren werden.

Das ist der Plan für die Vault: Durch die Zusammenlegung aller bisherigen Destiny-Ressourcen in der Vault, wird es Bungie möglich sein, klassische Erfahrungen aus dem ersten Destiny-Teil zurückzubringen – Inhalte und Momente, die bei Veteranen beliebt waren und die einige Hüter überhaupt noch nicht erlebt haben – gerade auf dem PC. Auch „aussortierte“ Destiny-2-Inhalte können so wieder zurückkommen.

So können zurückkehrende Inhalte auch besser an die aktuellen Entwicklungen in der Welt von Destiny angepasst werden und bei Bedarf in überarbeiteter Form zurückkommen. Jedes Jahr sollen Inhalte im Zuge von Erweiterungen und Seasons so rotieren.

Destiny 2 bringt „besten Raid aller Zeiten“ zurück – Mixt Inhalte aus beiden Teilen

Bungie hat bereits verraten, wie die Inhalte mit dem Start von Jahr 4 im Herbst 2020 rotieren werden. Und es sind gleich 2 dicke Highlights dabei.

Die Vault of Glas wird in Jahr 4 zurückkehren

Ikonische Inhalte aus Destiny 1 in Destiny 2 erleben: Unter anderem werden aus dem DCV der Schauplatz „Kosmodrom“ sowie der Raid „Die Gläserne Kammer“ aus Destiny 1 ihre Rückkehr im zweiten Teil feiern.

Das Kosmodrom zählt dabei zu den beliebtesten Schauplätzen von Destiny 1, dort begann für viele ihre Reise als Hüter. Die Location wird aber zunächst noch nicht in ihrem kompletten Umfang aus D1 zurückkehren.

Und Vault of Glas gilt neben Königsfall bis heute für viele als der wohl beste Destiny-Raid aller Zeiten – gerade in Bezug auf Atmosphäre und Mechaniken.

Viele Veteranen dürfte diese Rückkehr freuen. Und alle, die diese Inhalte bislang verpasst haben, können sich auf einige der coolsten Erlebnisse von Destiny 1 freuen.

Diese Inhalte rotieren in Jahr 4 noch ins Spiel:

„Wille von Crota“-Strike aus dem Kosmodrom

„Gefallenen S.A.B.E.R.“-Strike aus dem Kosmodrom

„Die Höhle der Teufel“-Strike aus dem Kosmodrom

Alle drei sind übrigens Strikes aus Destiny 1.

Der Gefallenen-S.A.B.E.R.

Diese Inhalte rotieren in Jahr 4 aus dem Spiel: Im Verlauf von Jahr 4 werden einige Schauplätze samt allen mit ihnen verbundenen PvE-Aktivitäten (auch Kampagnen) in die Vault wandern. Dazu zählen:

Mars

Io

Titan

Merkur

Leviathan

Auf der Karte sind dann folgende Locations zu sehen:

Europa (neu)

Kosmodrom (aus der Vault)

Mond

Wirrbucht

Träumende Stadt

Europäische Todeszone (ETZ)

Nessus

Weitere Details:

Im kommenden Herbst werden 3 Raids spielbar sein – unter anderem der neue in der Tiefsteinkrypta auf Europa aus der neuen „Jenseits des Lichts“-Erweiterung.

Es wird neue Möglichkeiten geben, Exotics zu erspielen, die mit herausrotierten Inhalten in Verbindung stehen.

Der Pool der Strike-Playlist wird dabei aus den möglichen Strikes gerade aktiver Schauplätze bestehen. Wandert eine Location in die Vault, so tun es auch die damit verbundenen Strikes.

Die PvP-Playlists werden einen „Best of“-Mix von Karten aus Destiny 1 und 2 bieten.

Gambit und Gambit Prime werden in einem einzigen Modus vereint. Die entsprechenden Rüstungen können über den Vagabunden verdient werden.

Was haltet ihr davon, dass Bungie sich auf Jahre zu Destiny 2 bekennt? Und wie findet ihr dieses neue Content-System? Übrigens, zahlreiche weitere interessante Details findet ihr auch in unserem Live-Ticker zum Reveal-Stream: Destiny 2 Live Ticker: Alle Infos aus dem wichtigsten Stream seit Jahren