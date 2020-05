Destiny 2: Nichts mehr verpassen – So will Bungie die Seasons verbessern

Destiny 2 will sein saisonales Modell verbessern und ein nerviges Problem angehen – Den Druck, stets spielen zu müssen und die Angst, etwas zu verpassen, wenn man es nicht tut. So sollen sich die Seasons in Jahr 4 ändern.

Das kritisieren viele: Neue Inhalte für Destiny 2 finden auch in Jahr 3 ihren Weg größtenteils über Seasons ins Spiel, aktuell läuft die Season 10.

Was viele im dritten Jahr daran besonders nervt: Zahlreiche saisonale Inhalte, ob nun Waffen oder Rüstungen, lassen sich nur in der jeweiligen Saison erspielen. Ist die Saison rum, verschwinden sie – zusammen mit saisonalen Aktivitäten und großen Teilen der nun saisonal erzählten Story. Eine Möglichkeit, das Ganze später nachzuholen, gibt es im Moment nicht.

So entsteht im Prinzip der Druck, permanent jede Saison am Ball zu bleiben und deren Inhalte abzugrasen – egal, ob sie einem nun zusprechen oder nicht. Denn viele haben Angst, dass wenn sie es nicht tun, sie essenzielle Inhalte wie Items oder Story-Stränge komplett verpassen und diese nicht mehr erspielen oder erleben können. Und genau das schmeckt vielen gar nicht.

So würde das Spiel von Spaß, von einem Hobby zu Stress und fast schon zu Arbeit mutieren, so zahlreiche Hüter – auch unser Autor Sven Galitzki.

Setzt man etwas länger aus, ob nun gezwungenermaßen oder weil einem die jeweiligen Inhalte nicht ganz so ansprechen, wird man dafür vom Spiel bestraft. Doch das soll sich ab Herbst ändern.

So ändern sich die Seasons von Destiny 2 in Jahr 4

Wie die Entwickler nun im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog bekannt gaben, hat man diese Probleme und Kritik deutlich vernommen und will entsprechend nachbessern. Folgendes hat man für das vierte Jahr von Destiny 2 geplant (das im Herbst 2020 anbricht):

Besseres Story-Telling: Jede Season erzähl eine Story, die dann in die nächste Saison übergreift und so eine große Geschichte vorantreibt.

In Season 10 unterstützen wir Zavala und Ana im Kampf gegen eine orbitale Bedrohung

Für Jahr 4 will man die saisonal erzählte Story noch besser zwischen den einzelnen Seasons vernetzten und übergreifen lassen. Doch das Allerwichtigste: Spieler sollen die bisherige saisonale Story eines Jahres jederzeit nacherleben können – unabhängig davon, wann sie einsteigen.

Als Beispiel: Wenn jemand im März 2021 anfängt, oder zurückkommt, kann er zurückgehen und die narrativen Inhalte von Season 12 und 13 erleben.

Im Prinzip will man wieder wie im Forsaken-Anual-Pass machen, wo der Content über das Jahr gesehen kontinuierlich aufeinander aufbaute und nichts verschwand.

Destiny 2: Sieht so aus, als kehrt bald eine große Bedrohung aus Teil 1 zurück

Aktivitäten soll das ganze Jahr über bleiben: Aktuell verschwinden saisonale Aktivitäten mit Ende der entsprechenden Saison – egal, ob sie gut ankamen oder stark kritisiert wurden. Ab Season 12 soll sich das ändern. Dann soll die Kern-Erfahrung auch über das Ende der Saison hinaus erhalten und spielbar bleiben.

Die Sonnenuhr war das Kernelement von Season 9 – Jetzt ist sie aus Destiny 2 verschwunden

Hüter, die erst in einer der späteren Seasons dazustoßen, sollen die Möglichkeit erhalten, sich direkt in die älteren Aktivitäten vergangener Seasons stürzen zu können – jedoch ohne die ursprünglichen Voraussetzungen aus der alten Saison dafür erfüllen zu müssen. Die Kern-Erfahrung soll jedoch komplett erhalten bleiben.

Bungie betont jedoch, dass es nichtsdestotrotz Momente geben wird, in denen man alte Inhalte entfernt und Platz schafft, damit sich neuer Content und Story entfalten können (wohl am Ende eines Jahres mit einer großen Erweiterung). Denn Destiny 2 kann nicht unendlich weit wachsen.

Die saisonalen Belohnungen bleiben: Da die saisonalen Aktivitäten über das Jahr verfügbar bleiben sollen, brauchen Spieler einen Grund, sich in die „alten“ Aktivitäten aus den vorangehenden Seasons eines Jahres zu stürzen. Deshalb sollen auch die saisonalen Belohnungen nach Ende der Saison im Verlauf des Jahres erhalten bleiben.

In Season 10 stellt Rasputin seine mächtigen Waffen zur Verfügung

Damit will man den Druck von den Spielern nehmen, alles innerhalb einer Saison erspielen zu müssen. Die Belohnungen sollen dabei aus der ursprünglichen Aktivität kommen, doch einige auserlesene Items sollen auch über andere Kern-Aktivitäten von Destiny 2 wie Strikes, Schmelztiegel oder das PvP erspielbar sein.

Hat man also beispielsweise keine Lust mehr auf die Sonnenuhr, so kann man sich einige der spezifischen Waffen auch in einem Strike verdienen.

Übrigens: Um das Ganze bereits im laufenden Jahr 3 zu berücksichtigen, wird in der kommenden Season 11 ein Engramm droppen, das einige ausgewählte Waffen aus den Seasons 8, 9 und 10 enthalten wird.

Geleaktes Video zeigt, wie Destiny 2 weitergeht und Spieler kriegen Gänsehaut

Herbst-Erweiterung ist im Prinzip bestätigt: Bungie fasst am Ende ihre Pläne folgendermaßen zusammen:

Die Seasons werden so verändert, dass sie in ihrem Kern das gesamte (jeweilige) Jahr über erhalten und spielbar bleiben. Die Destiny-Erfahrung soll dabei Jahr für Jahr wachsen und eine sich stetig entwickelnde Welt sowie zahlreiche Gründe zum Spielen bieten. Jedes Jahr soll es dann ein großer Schritt vorwärts in Form einer neuen Erweiterung erfolgen.

Die Ankunft der Pyramiden-Schiffe steht nach 6 Jahren bald bevor

So wie es aussieht, soll Destiny 2 erstmal fortgeführt werden – mit einem verbesserten saisonalen Modell und einer großen jährlichen Erweiterung. Man kann also mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass das 4. Jahr von Destiny 2 im kommenden Herbst mit einer großen Erweiterung eingeläutet wird.

Doch schon in Kürze sollen wir laut Bungie mehr dazu erfahren, was uns noch alles in Jahr 4 erwartet. Hoffentlich dann auch zur neuen Erweiterung. Ob sich dann irgendetwas aus diesem Leak bewahrheitet Leak zur neuen Erweiterung aufgetaucht – Geht’s so in Jahr 4 weiter?