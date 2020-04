Wenn der beste Loot in Destiny 2 nicht länger aus dem Spiel, sondern im Prinzip fast exklusiv aus dem Ingame-Shop kommt, dann ist die Seele von Destiny in Gefahr, meint unser Shooter-Experte Sven Galitzki. Für ihr grenzt das Spiel schon fast an einen Shopping-Simulator.

Was macht Destiny 2 aus? Was definiert den Kern von Destiny? Was ist die Seele des Spiels? Viele spielen mit ihren Freunden zusammen und erleben gerne gemeinsame Abenteuer in Destiny 2, einige haben einfach Spaß daran, sich mit anderen im PvP zu messen.

Für die meisten, mich eingeschlossen, dürfte jedoch der Loot einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Aspekt von Destiny 2 sein. Schließlich sind es am Ende der Loot und die berüchtigte Loot-Spirale, die uns jedes Mal aufs Neue motivieren und uns dazu antreiben, uns immer wieder ins Destiny-Universum zu stürzen.

Hand aufs Herz: Hätte jemand von euch hunderte oder tausende von Stunden in Destiny versenkt, wenn es keine coolen Karotten wie die Gjallarhorn, die Einsiedlerspinne oder die Eintausend-Stimmen gegeben hätte, die Bungie uns vor der Nase hängte und dann so köstlich baumeln ließ?

Neuer spannender und lohnenswerter Loot für unsere Hüter – seinen es neue Waffen, Rüstungsteile, Schiffe, oder Geist-Hüllen – ist für viele das Herzstück, der Haupt-Antrieb, die Seele von Destiny.

Klar ist das Ganze dann auch mit einem sehens- und hörenswerten Rahmen in einem tollen Universum versehen.

Doch am Ende geht es eben um Loot.

Loot ist das Herz von Destiny 2

Das hat mich in Destiny stets bei Laune gehalten: Die Jagd nach coolen Items ist das, was mich selbst in Zeiten der Content-Dürre bei Laune gehalten hat.

Ich selbst lege bei Destiny viel wert auf das Aussehen meines Hüters. Die Rüstung kann die besten Stats haben, doch wenn sie nicht gut aussieht, kommt sie mir gar nicht erst an meinen Hüter.

Wenn ich Top-Stats mit gutem Aussehen kombinieren kann, sage ich nicht Nein. So habe ich unzählige Stunden darin versenkt, bestimmte Rüstungsteile zusammenzufarmen, um meinem Hüter am Ende den für mich perfekten Look zu verpassen.

Vor ihrem Nerf war die Einsiedlerspinne eine Karotte vor der Nase

Zu meinen Lieblingsbeschäftigungen von Destiny gehörte die Jagd nach den Spitzen- oder Ritualwaffen sowie den Nightfall-spezifischen Belohnungen.

Kurzum: Gab es Phasen, in denen mich der Content bei Destiny nicht mehr fesselte, so wusste ich mich immer mit der Jagd nach bestimmten fehlenden Items oder im PvP zu beschäftigen. Doch das hat sich vor Kurzem geändert.

Destiny 2 macht mir mit Season 10 keinen Spaß

Deshalb setze ich aktuell bei Destiny aus: Seit der Season 10 bin ich erstmals nicht mehr regelmäßig in Destiny 2 unterwegs.

Unter dem Strich gibt es in dieser Saison für mich einfach zu wenig Neues, was mich motivieren könnte, regelmäßig meine Hüter-Klamotten überzustreifen. Zudem bin ich nun an einem Punkt angekommen, an dem mir Inhalte, die mich bislang auf Dauer motiviert haben, einfach keinen Spaß mehr machen. Auch die Rückkehr der Trials konnte daran nichts ändern.

Die Trials sollten das Gefühl der alten Tage zurückbringen

Was macht Aktivitäten eigentlich grundsätzlich attraktiv? Der Spaßfaktor und – ja, richtig – die Belohnungen, also der Loot.

So waren es nicht die mageren Inhalte allein, die dafür gesorgt haben, dass ich weniger spiele. Seit Shadowkeep hat sich zunehmend ein weiteres Problem bei Destiny 2 eingeschlichen, das für mich nun entscheidend dazu beigetragen hat, dass ich seit der Saison der Würdigen nur noch sporadisch in Destiny 2 unterwegs bin – der Loot im Everversum.

Das war für mich der Knackpunkt: Mit Shadowkeep im Oktober 2019 wurde das Grundspiel von Destiny 2 mit zahlreichen weiteren Inhalten Free-to-Play, es gab einen spürbaren Shift im Ingame-Store Everversum.

Der Shop von Tess Everis wird seitdem intensiv mit neuen ausgefallenen und kreativen Angeboten versorgt – seien es nun neue Ornamente für Waffen und Rüstungen, coole neue Sparrows oder sehenswerte Geist-Hüllen.

Tess hat stets neue Inhalte im Inventar

Das große Problem dabei: Den neuen Loot gibt es nur über das Everversum. Neuer Loot übers Gameplay ist in Destiny 2 rar geworden und bei weitem nicht so ansprechend wie die Angebote des Everversums. Man sieht sofort, ob ein Item aus dem Spiel oder aus dem Shop stammt.

Im Prinzip hat sich das Loot-System von Destiny 2 dahingehend entwickelt, dass es die leckersten Karotten nun fast ausschließlich aus dem Shop gibt – vielleicht noch über die letzten Level im Season Pass. Und im Spiel nimmt die Qualität und gefühlt auch die Quantität des Loots spürbar ab.

So gibt es beispielsweise keine Spitzenwaffen mehr, von ehemals 3 Ritual-Waffen ist in der Season 10 nur noch eine übrig – und selbst die sollte eigentlich bereits in der letzten Saison kommen.

Neue über Aktivitäten erspielbare Ornamente, Geist-Hüllen oder Schiffe? Mangelware.

Der Eisenbanner-Bogen ist die neue Ritaulwaffe der Season 10

Die Entwickler betonen dabei immer wieder, dass sie mit ihren Ressourcen in bestimmten Bereichen Abstriche machen oder sich zwischen neuem Loot oder „neuen“ Features wie die Trials entscheiden müssen. Doch das Everversum leidet nicht darunter. Das quillt auch in Season 10 vor neuen Ornamenten und weiteren Cosmetics über.

Kurzum: Den coolsten und bestaussehenden Loot gibt es bei Destiny 2 größtenteils über das Everversum. Und wenn das beste Zeug in einem Loot-Shooter fast nur über den Ingame-Shop kommt, dann stimmt etwas nicht. Denn Loot ist die Seele von Destiny. Und diese Seele wird vom Everversum immer mehr zerfressen.

Dieses Problem muss Destiny 2 unbedingt in den Griff bekommen

Das ist für mich neben attraktiven Inhalten das größte Problem: Um das Problem mal beim Namen zu nennen:

Bei Destiny 2 stimmt einfach die Balance zwischen Ingame- und Shop-Loot nicht mehr.

Im Spiel nimmt die Qualität und Quantität attraktiver Items ab, das Everversum wird mit immer mehr davon gespickt.

Vor allem die Wiederspielbarkeit und Attraktivität von Ingame-Aktivitäten leidet stark darunter.

Denn für viele dieser Items aus dem Shop wie Finisher-Animationen, neue Geister oder Waffen- oder Rüstungs-Ornamente würde ich mir jetzt „den Arsch abgrinden“, könnte man sie bloß aus dem Spiel über Gameplay bekommen.

Neue coole Finisher gibt’s im Everversum

Und mit Gameplay meine ich beispielsweise als Strike-spezifische Belohnung, als seltenen Drop im Raid, aus dem Eskalationsprotokoll oder aus einer der vielen anderen, an sich coolen Aktivitäten, die aktuell aber bei Destiny 2 einfach vor sich hinvegetieren – und nicht über trockene Glanzstaub-Bounties, die mich am Ende trotzdem in den Shop führen, oder über den gekonnten Griff zum Portemonnaie.

Ja, ich weiß, Bungie muss Geld verdienen, aber… die Balance muss dabei stimmen. Und das tut sie im Moment überhaupt nicht. Mit diesem massiven Ungleichgewicht in der Balance schaffen die Entwickler keine (dringend nötigen) Anreize zum Spielen – sie schaffen Anreize zum Einkaufen im Shop – ob nun mit Ingame-Währung oder Echtgeld. So kann man es drehen und wenden, wie man will – am Ende kommt man nicht um den Shop herum, wenn man seinen Hüter mit den coolsten Sachen ausstatten will.

Und genau dieses Ungleichgewicht muss Bungie dringend beheben, wenn sie nicht wollen, dass das Spiel sich von einem MMO-Loot-Shooter zu einem Shopping-Simulator wandelt. Denn weit davon entfernt ist Destiny 2 dadurch nicht.

Tut die Pause bei Destiny 2 gut? Von wegen… Eigentlich habe ich gehofft, dass ich durch die Pause wieder mehr Lust auf Destiny 2 bekomme. Schließlich heißt es ja, ein wenig Abstand kann Wunder wirken. Doch ich merke immer mehr (und das tut mir im Herzen weh): sollte sich nichts an diesem Punkt tun, bezweifle ich, dass ich wieder so intensiv Destiny 2 spielen werde, wie zuvor.

Zudem habe ich durch die Auszeit ein weiteres Problem von Destiny 2 zu spüren bekommen. Denn aktuell ist das Spiel mit seinem saisonalen Modell und dem dazugehörigen Pass so ausgelegt, dass es Pausen im Prinzip nicht zulässt und wenn man doch eine Auszeit einlegt, wird man sogar bestraft. Man verpasst so einiges – Story-technisch und auch im Hinblick auf Loot.

Destiny 1 und 2 sind und bleiben meine Lieblingsspiele und ich hoffe sehr, dass Bungie das Ruder an den kritischen Stellen nochmal herumreißen kann. Doch aktuell sieht es nicht danach aus.

Und so muss ich leider sagen, dass ich mich mehr auf ein mögliches (und hoffentlich besseres) Destiny 3 freue, als auf ein weiteres Jahr Destiny 2 im aktuellen Zustand. Denn so ist Destiny für mich nicht mehr das, was es mal war, sondern auch in seiner Seele nur noch ein Schatten seiner selbst.

Es tut sich etwas: Übrigens, Bungie hat mittlerweile verlauten lassen: Man weiß, dass eine Menge Spieler im Moment nicht glücklich mit dem Zustand von Destiny 2 sind. Deshalb wird es nun eine Informations-Offensive geben, bei der auf die dringendste Kritik aus der Community in der wöchentlichen Entwickler-Blogs eingegangen wird. Den Anfang mache man mit Plänen gegen Cheater und Maßnahmen für bessere Trials.