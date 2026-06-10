Die neue Ultimate in Final Fantasy XIV wurde gecleared, aber alle glauben, die Gewinner hätten geschummelt

Am 2. Juni gab es für Final Fantasy XIV die neue Ultimate Tanzender Wahn (fatal). Eine Woche später hat die erste Gruppe den Kampf gecleared, aber niemand glaubt, dass sie es ohne schummeln geschafft haben.

Was ist Tanzender Wahn (fatal)? Final Fantasy XIV veröffentlicht seit ein paar Jahren die sogenannten fatalen Kämpfe, auch bekannt als Ultimates. Dabei handelt es sich um neue, sehr schwere Kampfinhalte für alle Spieler, die den jeweils aktuellen 8-Mann-Raid auf schwer geschafft haben.

Tanzender Wahn (fatal) ist am 2. Juni 2026 live gegangen. Darin stellt sich der Bossgegner Kefka Palazzo aus Final Fantasy VI zum Kampf. Die erste Gruppe, die den Kampf nach Phase 5 am 7. Juni 2026 für sich entscheiden konnten, ist Name TBD . Dies haben sie mit einem Schritt-für-Schritt-Video belegt, statt ihren Fortschritt zu streamen.

Aktuelle Mitglieder von Name TBD waren 2024 Teil von GRIND, dem Team mit dem World First bei der Ultimate Eine Zweite Zukunft (fatal) . GRIND wurden damals aber des cheatens überführt. Entsprechend fällt es jetzt vielen Spielern schwer, bei Name TBD an einen wirklich schummelfreien Sieg zu glauben, wie sie unter anderem auf Reddit und X.com diskutieren.

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Ultimate geschafft, aber ging alles mit rechten Dingen zu?

Was zweifelt die Community an? Ganz konkret geht es der Community darum, dass man sich allein auf das Versprechen der Gilde verlassen muss, sie hätten nicht geschummelt. Die meisten Teams auf der Jagd nach dem World First streamen ihre Versuche auf Twitch. So können sich die Gilden zwar Strategien abschauen, Cheater fallen aber auf.

2024 wurde der Gilde GRIND ein einzelner roter Pixel zum Verhängnis, der von einem Third-Party-Tool kam. Third-Party-Tools sind in Final Fantasy XIV allerdings verboten und sind entsprechend auch beim Rennen um den World First nicht zugelassen.

Was sagen die Veranstalter des Wettbewerbs? Hinter dem Wettbewerb steht die Webseite Mogtalk, nicht Square Enix selbst. Die Veranstalter haben auf ihrer Webseite einen Artikel veröffentlicht. Darin präsentieren sie noch einmal die Regeln. Zudem gäbe es eine Versicherung des Leads von Name TBD:

Der Anführer des Teams hat mir versichert, dass die Spieler keinerlei Tools oder Plug-ins, die gegen unsere Regeln verstoßen, benutzt haben. Sie haben außerdem Zugriff auf ihre Aufnahmen gegeben, damit die Öffentlichkeit diese analysieren kann, um Vertrauen aufzubauen. Wenn die Öffentlichkeit einen Regelverstoß in den Videos entdeckt, werden wir entsprechend reagieren.

Die Aufnahmen sind in einer öffentlichen Playlist auf YouTube hinterlegt.

Zum Zeitpunkt dieser News gibt es noch keine konkreten Hinweise auf ein Fehlverhalten von Name TBD. Der zweite Platz im World-First-Rennen ging im Kampf gegen Kefka an die Gilde DN. Auf Platz drei hat sich Banana Codex platziert.

Eventuell wird es zukünftig noch mehr World-First-Rennen geben: Noch für September 2026 wurde der Launch von Aion 2 im Westen angekündigt. Zum Summer Game Fest kam nun auch endlich die Ankündigung für Guild Wars 3, das 2027 folgen soll. Beide Spiele kommen übrigens von NCSoft. Jetzt ist bekannt, wie sich die Games konkret voneinander unterscheiden sollen: Guild Wars 3 soll sich deutlich von Aion 2 unterscheiden, NCSoft verrät Fokus des ArenaNet-MMOs