Die beliebteste Klasse in WoW dominiert alles

Schaut man sich die Statistiken zu World of Warcraft an, wird klar: Eine Klasse ist viel beliebter als alle anderen.
World of Warcraft bietet eine Menge Auswahl, wie man das MMORPG spielen kann. Mit satten 13 Klassen sollte für jeden etwas dabei sein. Doch wer glaubt, dass alle Klassen ungefähr gleich häufig gespielt wird, der irrt sich gewaltig. Denn es gibt eine Klasse, die alle anderen in den Schatten stellt und seit Jahren auf einem Siegeszug ist, der ungebrochen scheint.
Welche Klasse ist die beliebteste? Mit deutlichem Abstand die beliebteste Klasse ist der Paladin. Satte 12,9 % aller Charaktere auf maximaler Stufe sind Paladine. Diese Daten kann man leicht auf der Seite DataforAzeroth erfahren. Auch wenn dort nicht alle WoW-Accounts ausgelesen werden, ist es doch eine solide Menge, die einen guten Eindruck vermittelt.
Der Paladin hat so viele Gründe, warum er beliebt ist
Warum ist der Paladin so beliebt? Warum der Paladin so beliebt ist, hat viele Gründe. Zum einen kann der Paladin alle Rollen in einer Gruppe erfüllen – also Tank, Heiler oder DPS. Das macht den Charakter bereits sehr vielseitig, sodass man je nach Laune oder Gruppenmitgliedern im Grunde alles ausfüllen kann.
Darüber hinaus hat der Paladin auch mit Dragonflight eine starke Überarbeitung bekommen und kurz darauf mit „The War Within“ auch noch sehr thematisch passende und interessante Heldentalente. Das sorgte für einen weiteren Schub.
Vor allem der Vergelter-Paladin hat davon am stärksten profitiert – das ist auch die beliebteste Spezialisierung im ganzen Spiel.
Hinzu kommt sicher auch, dass das Spielen als Paladin in der aktuellen Erweiterung Midnight thematisch sehr gut passt. Gerade als Blutelf-Paladin, also als „Blutritter“, ist die Erweiterung der Klasse quasi auf den Leib geschneidert – aber auch alle anderen Paladine passen hervorragend in das Setting. Daher dürfte es nicht verwunderlich sein, wenn manche sich vor allem wegen der Story für einen Paladin entschieden haben.
Welche Klassen sind noch beliebt? Relativ dicht hinter den Paladinen befinden sich Druiden mit 11,7 % aller Charaktere auf Maximalstufe. Das ist auch noch eine Menge und die Gründe dürften ähnlich sein. Denn der Druide kann alle Rollen in einer Gruppe ausfüllen und hat sogar noch eine Fernkampf-Spezialisierung. Da aber nur eine recht eingeschränkte Zahl an Völkern Druiden werden kann, dürfte dies für ein kleines Hemmnis sorgen.
Auf dem 3. Platz sind bereits die Jäger mit 9,5 %. Jäger haben mit den sammelbaren Begleitern eine einzigartige Mechanik und zugleich immer einen Tank an der Seite, wenn sie das wollen. Gerade Nachtelfen-Jäger erfreuen sich großer Beliebtheit. Zudem gelten Jäger seit jeher als recht einsteigerfreundliche Klasse.
Welche Klasse ist die unbeliebteste? Wenn man nach den reinen Zahlen geht, dann ist der Rufer die unbeliebteste Klasse in World of Warcraft. Nur 3,4 % aller Charaktere auf der Maximalstufe sind Rufer – das ist nur rund ein Viertel der Anzahl, die es an Paladinen gibt. Allerdings sind diese Zahlen ein klein wenig verzerrt. Denn Rufer haben als Volk ausschließlich die Dracthyr zur Auswahl und ist außerdem auch die neuste Klasse. Viel erschreckender dürfte sein, dass Schurken – eine der Grundklassen des Spiels – nur bei 3,7 % steht. Die Gründe dafür haben wir in diesem Artikel bereits erläutert.
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Kommentare
Kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als der Pala als Jack of all Trades etwas verpönt war, da ihm die jeweiligen Spezialisten auf ihrem Gebiet schlichtweg überlegen waren. Von daher absolut verdient, dass er jetzt so beliebt ist. Bei so viel Überpräsenz sollte man dennoch ein Umdenken in Erwägung ziehen und denen etwas unter die Arme greifen, die es gerade schwerer haben. Stichwort Schurke.
Den Hunter finde ich beispielsweise ja deswegen so genial, weil er trotz seines reinen DD-Daseins über drei völlig unterschiedliche Specs verfügt, die so trotzdem für Abwechslung sorgen.
Der Outlaw-Rogue stellt mit seinem Piraten-Thema und Schwert und Pistole statt Dolchen bereits eine solche Alternative dar. Was einen Assa von einem Sub unterscheidet, bis auf den “Ninja-Flair”, den letzterer mitbringt, ist mir allerdings bis heute nicht restlos bewusst. Daher könnte man den Meuchler ja zu einem Range-Specc machen (Fernkampfwaffen kann er ohnehin schon seit Classic sinnloser Weise anlegen), ähnlich wie einen MM-Hunter, nur eben… Assassinen-hafter.
Dann noch ein oder zwei wirklich brauchbare Group-Support-Casts einbauen und schon wäre die Klasse wieder ein ganzes Stück attraktiver. Oder zumindest sehe ich das so.
Traurig waren die Zeiten, da man als Vergelter in Burning Crusade belächelt wurde, weil man außer Buffs nicht wirklich was zu bieten hatte – und selbst das haben andere Klassen besser hingekriegt.
Nur um in WotLK dann quasi zur Faceroll-DPS-Klasse schlechthin zu mutieren.
Lustigerweise habe ich nach meinem ersten Paladin anno 2007 dann auf Rogue umgesattelt und bin der Klasse treu geblieben, bis ich aufgehört habe. Ich bin also an beiden Enden des Spektrums vertreten, wenn auch fast 20 Jahre zu spät 😲
Oh Freunde der Sonne, da freut sich mein Vergelter aber.
Ich hätte jetzt gedacht, dass der Druide noch knapp vor dem Paladin ist. Und wenn ich mal ganz nach unten schaue… oh je… wo hängt denn der Schurke rum? Nur knapp über dem Rufer? Da kann man wirklich schon von einem Niedergang sprechen. Armer Schurk. Hatte auch mal einen UD Schurken. Das waren schöne Zeiten damals in Unterstadt…
Ich schweife ab. Das Spiel ist eh bald vorbei. Interessiert nur noch… wie sagt man so schön… “periphär”.
Ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber unter jedem WoW-Beitrag kommentierst du jetzt, dass “das Spiel bald vorbei” ist. Dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen. Es sind, allein aus den bisherigen Quellen mindestens noch 3 Erweiterungen in Planung, also die nächsten 4 Jahre. Und dass danach Schluss ist, ist auch sehr unwahrscheinlich.
Woher also deine Gewissheit? Oder ist das einfach nur das typische “WoW stirbt” … so wie die letzten 21 Jahre?
Peripher.
Ausserdem sagt niemand: “Das interessiert nur noch peripher.”
Das wäre genau so seltsam wie: “Das interessiert zentral.”
🤓
Wie jetzt – nicht Krieger?
Beim Paladin sitzt ja häufig das Problem vor dem Monitor.
Wat schnüffelst du denn? Komm vor OG! 😀
Wenn man sich angesprochen fühlt und so
Paladine…
Das sind doch die Priester, die so viel Schiss haben, dass sie ne Plattenrüstung tragen müssen. Und das trotz Gottesschild-Ruhestein-Makro.
😜