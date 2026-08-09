Die beliebteste Klasse in WoW dominiert alles

Schaut man sich die Statistiken zu World of Warcraft an, wird klar: Eine Klasse ist viel beliebter als alle anderen.

World of Warcraft bietet eine Menge Auswahl, wie man das MMORPG spielen kann. Mit satten 13 Klassen sollte für jeden etwas dabei sein. Doch wer glaubt, dass alle Klassen ungefähr gleich häufig gespielt wird, der irrt sich gewaltig. Denn es gibt eine Klasse, die alle anderen in den Schatten stellt und seit Jahren auf einem Siegeszug ist, der ungebrochen scheint.

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Welche Klasse ist die beliebteste? Mit deutlichem Abstand die beliebteste Klasse ist der Paladin. Satte 12,9 % aller Charaktere auf maximaler Stufe sind Paladine. Diese Daten kann man leicht auf der Seite DataforAzeroth erfahren. Auch wenn dort nicht alle WoW-Accounts ausgelesen werden, ist es doch eine solide Menge, die einen guten Eindruck vermittelt.

Der Paladin hat so viele Gründe, warum er beliebt ist

Warum ist der Paladin so beliebt? Warum der Paladin so beliebt ist, hat viele Gründe. Zum einen kann der Paladin alle Rollen in einer Gruppe erfüllen – also Tank, Heiler oder DPS. Das macht den Charakter bereits sehr vielseitig, sodass man je nach Laune oder Gruppenmitgliedern im Grunde alles ausfüllen kann.

Paladine führen deutlich – fast 4x so viel wie einige andere Klassen. (Bildquelle: DataforAzeroth.com)

Darüber hinaus hat der Paladin auch mit Dragonflight eine starke Überarbeitung bekommen und kurz darauf mit „The War Within“ auch noch sehr thematisch passende und interessante Heldentalente. Das sorgte für einen weiteren Schub.

Vor allem der Vergelter-Paladin hat davon am stärksten profitiert – das ist auch die beliebteste Spezialisierung im ganzen Spiel.

Hinzu kommt sicher auch, dass das Spielen als Paladin in der aktuellen Erweiterung Midnight thematisch sehr gut passt. Gerade als Blutelf-Paladin, also als „Blutritter“, ist die Erweiterung der Klasse quasi auf den Leib geschneidert – aber auch alle anderen Paladine passen hervorragend in das Setting. Daher dürfte es nicht verwunderlich sein, wenn manche sich vor allem wegen der Story für einen Paladin entschieden haben.

Welche Klassen sind noch beliebt? Relativ dicht hinter den Paladinen befinden sich Druiden mit 11,7 % aller Charaktere auf Maximalstufe. Das ist auch noch eine Menge und die Gründe dürften ähnlich sein. Denn der Druide kann alle Rollen in einer Gruppe ausfüllen und hat sogar noch eine Fernkampf-Spezialisierung. Da aber nur eine recht eingeschränkte Zahl an Völkern Druiden werden kann, dürfte dies für ein kleines Hemmnis sorgen.

Auf dem 3. Platz sind bereits die Jäger mit 9,5 %. Jäger haben mit den sammelbaren Begleitern eine einzigartige Mechanik und zugleich immer einen Tank an der Seite, wenn sie das wollen. Gerade Nachtelfen-Jäger erfreuen sich großer Beliebtheit. Zudem gelten Jäger seit jeher als recht einsteigerfreundliche Klasse.

Welche Klasse ist die unbeliebteste? Wenn man nach den reinen Zahlen geht, dann ist der Rufer die unbeliebteste Klasse in World of Warcraft. Nur 3,4 % aller Charaktere auf der Maximalstufe sind Rufer – das ist nur rund ein Viertel der Anzahl, die es an Paladinen gibt. Allerdings sind diese Zahlen ein klein wenig verzerrt. Denn Rufer haben als Volk ausschließlich die Dracthyr zur Auswahl und ist außerdem auch die neuste Klasse. Viel erschreckender dürfte sein, dass Schurken – eine der Grundklassen des Spiels – nur bei 3,7 % steht. Die Gründe dafür haben wir in diesem Artikel bereits erläutert.