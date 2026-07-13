WoW: Neuer Leak verrät möglichen Endboss von „The Last Titan“ – beendet WoW, wie wir es kennen

Azeroth wird ein Ende finden. Das sagt ein Leak zu World of Warcraft, der ziemlich glaubwürdig erscheint.

Die Weltenseelen-Saga soll eine Ära von World of Warcraft abschließen. Doch wie genau das aussehen könnte, war bisher noch nicht so ganz klar. Jetzt macht ein neuer Leak mit ordentlich Glaubwürdigkeit deutlich Aufsehen und sagt: Wir werden gegen Azeroth kämpfen.

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Woher stammt der Leak? Der Leak stammt bereits aus dem letzten Jahr, nämlich aus dem August 2025, als die meisten von uns sich auf K’aresh getummelt haben. Dort erklärte ein Reddit-Nutzer quasi im Vorbeigehen, was in der Weltenseelen-Saga noch alles passieren wird.

Warum ist der Leak vertrauenswürdig? Die Person, die diese Aussage getroffen hat, ist „5thYatch“. Den Namen könnten einige bereits kennen, denn er hat auch den letzten großen Leak veröffentlicht – eine vermeintliche Timeline kommender WoW-Erweiterungen und anderer Spiele im Warcraft-Kosmos. Dieser Leak wird inzwischen von den allermeisten als glaubwürdig betrachtet. Das wiederum verleiht dem Leaker auch eine gewisse Glaubwürdigkeit für andere Aussagen. Der Account des Leakers wurde inzwischen deaktiviert.

Azeroth wird der finale Feind der Weltenseelen-Saga – der letzte Titan in WoW

Was sagt der Leak aus? Der Leak stammt aus einem alten Reddit-Beitrag, in dem 5thYatch auf einen Beitrag rund um das Thema K’aresh antwortet. Dort vermutet ein Nutzer, dass K’aresh erst nachträglich erstellt wurde und nicht ursprünglich für The War Within geplant war. Daraufhin erwidert 5thYatch:

Das ist korrekt. Die nächste Erweiterung wird die Geschichte um das Schwarze Blut / Azeroth als finalen Titan wieder aufnehmen, die dann erwacht und den Planeten läutern will (einschließlich der Spieler) – die letzte Erweiterung wird es dann abschließen, weil wir Azeroth töten müssen, um sie wiederherzustellen. Dann geht’s weiter mit WoW 2.0.

Die Aussage hat viel mehr Gewicht, seit ein anderer Leak von ihm sich bestätigt hat.

Was damals wie ein ziemlich weit hergeholtes Hirngespinst klang, bekam nach dem korrekten Leak dann wieder mehr Bedeutung. Aber wie könnte das aussehen?

Das ist die Vermutung: Die aktuell naheliegendste Theorie ist, dass Xal’atath weitestgehend mit ihrem Plan Erfolg hat und Azeroth verderben kann – wenn auch nicht völlig. Die Weltenseele erwacht daraufhin als verwirrte, zornige Monstrosität, gefangen zwischen dem Hunger der Leere, dem eingetrichterten Wunsch nach Ordnung (durch die Titanen) und den eigenen Wünschen. Die Weltenseele beginnt, all die negativen Einflüsse, die sie bisher manipuliert haben, zu vernichten – sie versucht es bei der ganzen Welt und besiegt auch die Titanen, die sie davon abhalten wollen. Sie ist dabei buchstäblich „der letzte Titan“ und wird am Ende von den Spielern und den vereinten Kräften der Welt bezwungen und wieder in Schlaf versetzt. Dabei verliert sie einen großen Teil ihrer Kraft.

Der Analyst Bellular macht in seinem neuesten YouTube-Video auch noch auf ein anderes Detail aufmerksam, das gut zu dieser Geschichte passt. Denn die 3. Erweiterung der Weltenseelen-Saga trägt den Namen „The Last Titan“. Die meisten glauben, dass es sich dabei um Azeroth handelt, doch so wird Azeroth im Spiel nie bezeichnet. Im Spiel ist ihr Titel immer „The final Titan“. Das mag nur ein kleiner Unterschied sein, doch die Differenz zwischen „final“ und „last“ ist in dem Fall, dass man „last“ auch als „der letzte“ im Sinne von „der letzte Überlebende“ lesen kann.

Das wiederum würde bedeuten, dass alle anderen Titanen im Verlauf der Erweiterung besiegt und getötet werden.

Die glaubwürdigen Leaks zu Classic+ von 5thYatch wurden auch in einem großen Talk von GameStar und der MeinMMO besprochen:

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Was ist dann danach? Nach dem Ende von The Last Titan wird aller Wahrscheinlichkeit nach das anstehen, was schon an vielen Stellen prognostiziert wurde: Eine Art „Reset“ der World of Warcraft, was Thematik und Powerlevel anbelangt. Manche nennen das „WoW 2.0“, aber es wird kein gänzlich neues Spiel, sondern lediglich die Handlung schlägt andere Richtungen ein.

Sobald die Weltenseele von Azeroth als großes Element nämlich abgehandelt ist, dürften sich die meisten kosmischen Mächte nicht mehr für Azeroth interessieren – zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem es im Grunde in den letzten 11 Erweiterungen der Fall war. Das gibt den Entwicklern eine Möglichkeit, einen neuen Status Quo der Welt zu etablieren und wieder lokalere Geschichten in den Fokus zu nehmen. Etwa das Imperium der Arathi in Avaloren, Königin Azshara und die Naga oder einfach andere Probleme, die sich aus Konflikten zwischen Horde und Allianz, verrückt gewordenen Magiern oder gänzlich neuen Charakteren ergeben.

Beachtet bei all dem, dass es sich hierbei vor allem um einen unbestätigten Leak und Spekulationen handelt – auch wenn sie sehr plausibel klingen.

Cortyn meint: Ich liebe es, mich in solche Theorien einzuarbeiten, und halte diese hier für durchaus plausibel. World of Warcraft braucht einen Reset der Kräfte. Seit fast 20 Jahren folgt auf jede Bedrohung immer die nächste, noch größere, was immer absurdere Ausmaße angenommen hat, dass wir jetzt bereits gegen Leerenfürsten und Titanen kämpfen. Diese Spirale noch bis zum Maximum zu drehen – also den Kampf gegen die eigene Weltenseele – erscheint der logische Schritt zu sein, um danach neu ansetzen zu können.

Ich mag die aktuelle Geschichte und freue mich darauf, sie zu erleben – ich bin aber genau so gespannt darauf, was World of Warcraft aus einer Welt macht, in der sich nicht mehr alle kosmischen Mächte auf Azeroth stürzen wollen. Das bietet Potenzial für viele neue Geschichten, aber auch die Gefahr der Belanglosigkeit. Ich bin gespannt. Und ihr?

Vielleicht sehen wir dann ja auch ein paar Objekte im Spiel, die es so bisher nie wieder gab …