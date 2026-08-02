Die Vampire aus The Blood of Dawnwalker sind weder Edward noch Dracula, haben eine richtig fiese Methode, um Menschen zu verwandeln

In The Blood of Dawnwalker spielen die an der Macht stehenden Vampire eine große Rolle. Wie sie jedoch funktionieren und weitere Anhänger produzieren, da haben sich die Macher eine besonders starke Methode ausgedacht, die mit dem Verlauf der Zeit immer fieser wird.

Wer an Vampire denkt, wird nicht lange überlegen müssen, wie diese weitere Mitglieder ihrer Spezies dazugewinnen. In The Blood of Dawnwalker benötigen die sogenannten „Vrakhiri”, die Spezies der Vampire des Spiels, jedoch einen eigenen Ansatz, wenn sie Menschen in weitere Anhänger wandeln wollen. Und im Vergleich klingt das altbekannte „in den Hals beißen und etwas Blut trinken lassen“ deutlich entspannter.

Nein, in The Blood of Dawnwalker ist der Prozess der Wandlung deutlich invasiver … und wird mit dem Verstreichen des endlosen Lebens immer fieser.

Video starten The Blood of Dawnwalker zeigt im Trailer das schreckliche Schicksal des Hauptcharakters Autoplay

Zähne spielen eine wichtige Rolle, doch dafür muss auch ein Vampir Opfer bringen

Um einen Menschen in einen Vrakhiri zu verwandeln, muss dieser nicht nur gebissen werden – doch die Zähne eines Blutsaugers stehen trotzdem im Mittelpunkt.

Die Vampire müssen einen ihrer Zähne opfern – und von denen haben sie eine Menge, nicht nur zwei spitze Eckzähne – und diesen in das ausgewählte Opfer einpflanzen. Und zwar mitten ins Herz.

Nur auf diese Weise kann ein Mensch zu einem wahren Vrakhiri werden.

Wenn die Vrakhiri unter der Führung von Fürst Brencis Menschen beißen, tun sie das nicht zu einem Zweck des Wandelns, sondern als reine Nahrungsquelle.

Die Vampirsippe von Fürst Brencis aus The Blood of Dawnwalker.

Zähne sind nicht nur Beißmittel

Einmal im Herz eingepflanzt, gibt der Zahn von da an jedoch nicht direkt Ruhe. Er wird zu einem wahren Teil des Körpers, wandelt ihn und … breitet sich aus?

Während der langen Lebenszeit eines Vrakhiri wachsen sie immer weiter, und nicht nur im Maul.

Wenn man Xanthe betrachtet, die älteste von Fürst Brencis Vampirgruppe, kann man sehen, dass die Zähne sich weitere Orte gesucht haben, um wachsen zu können. Sie haben sich so ausgebreitet, dass sie ihr teilweise aus dem Kopf wachsen und auch durch ihr Tuch durchbrechen.

Xanthe aus The Blood of Dawnwalker (Quelle: Bandai Namco)

Bei dem Design der Vrakhiri war das eine bewusste Entscheidung, um die Vampire in The Blood of Dawnwalker einzigartig zu machen, wie uns Autorin Ariana Siarkiewicz im Interview mitteilte:

Ich glaube, es gibt so etwas wie einen wirklich einzigartigen Ansatz bei Vampiren gar nicht, weil Vampire eines der am häufigsten genutzten und erforschten Kulturelemente der gesamten Menschheit sind. Wir erzählen uns schon seit einer gefühlten Ewigkeit Geschichten über sie und werden das wahrscheinlich auch weiterhin tun. Ich denke also, dass jeder Vampir ein kleines Stück weit ein Remix ist. Das Element, das bei uns wohl am einzigartigsten ist, sind die Zähne. Die Zähne stehen bei den Vampiren stark im Fokus – wenn sie den Mund aufmachen, sind das nicht nur zwei sexy Reißzähne vorne, sondern ein ganzer Haufen davon! Sehr unsexy … eher monströs. […] Wenn ich auf das Originellste an unseren Vampiren deuten müsste, wäre es das.

Das gesamte Interview mit der Autorin findet ihr hier auf MeinMMO, wo sie uns noch mehr über den Prozess, Inspiration und den Protagonisten Coen erzählt.

Wie findet ihr das Design der Vampire aus The Blood of Dawnwalker? Und freut ihr euch bereits auf den Release? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen! MeinMMO-Redakteurin Caro durfte die Wandlung in einen Vrakhiri selbst erleben, als sie The Blood of Dawnwalker spielte. Was sie aus den ersten 4 Stunden im Spiel mitnimmt, erfahrt ihr hier: Das wird ein Kandidat für Game of The Year – Ich habe 4 Stunden The Blood of Dawnwalker gespielt und brauche dringend mehr