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2 Monate nach dem finalen Update von Destiny 2 entfernt Bungie wieder einen Inhalt, aber die Community hofft, dass er nie zurückkehrt

Dariusz Dariusz Müller Lesezeit 2 Minuten
Destiny 2 Am Rande des Schicksals Lodi

Bungie entfernt mal wieder einen Inhalt aus Destiny 2. Doch statt wütend zu protestieren, sind die Spieler froh und hoffen, dass er nie wiederkommt.

Destiny 2
Destiny 2
MMO-ShooterShooter

Am 9. Juni 2026 erschien mit Monument das finale Update für Destiny 2. Anschließend ging der Loot-Shooter in den Wartungsmodus über. Das heißt, es wird keine neuen Inhalts-Updates geben und die Entwickler kümmern sich nur um die Instandhaltung der Spieleservices. Die Server laufen weiterhin, aber es werden nur noch wenige, schwerwiegende Probleme behoben.

Nun führte jedoch ein Problem dazu, dass Bungie einen Inhalt auf unbestimmte Zeit aus dem Spiel entfernen musste. Das ist seit der 2020 veröffentlichten Erweiterung Beyond Light ein sensibles Thema in der Destiny-Community, weil Bungie damals Inhalte, für die Spieler Geld bezahlt hatten, dauerhaft aus dem Spiel entfernte und in den sogenannten Content Vault steckte.

Dieses Mal ist es jedoch anders: Die Spieler sind froh, dass der Inhalt weg ist, und hoffen, dass er nicht zurückkehrt.

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Unbeliebte Map fliegt aus dem Schmelztiegel

Was hat Bungie entfernt? Am 31. Juli 2026 verkündete das Team hinter Destiny 2 auf X, dass es die Map Disjunction aus dem PvP-Modus Eisenbanner entfernt, weil es zu Problemen bei der Zonen-Platzierung im Untermodus „Festung“ kam.

Einige Stunden später sollte die Map schließlich komplett aus dem Schmelztiegel entfernt werden:

Aufgrund von Problemen, die auf der Schmelztiegel-Karte Disjunction gefunden wurden, werden wir die Karte aus zusätzlichen Schmelztiegel-Playlists entfernen. Spieler können auf die Karte weiterhin in Private-Matches zugreifen.“ – Quelle: X

Laut Spielern auf Reddit habe ein Fehler dazu geführt, dass die Zonen A und C an der gleichen Stelle waren, wodurch stets ein Team beim Einnehmen des Spots im Vorteil war.

Ob die Map nun dauerhaft aus Destiny 2 entfernt wurde oder lediglich für die Dauer, die es zum Beheben des Problems benötigt, ist derzeit unklar. Die Spieler deuten den Post der Entwickler jedoch als permanentes „Goodbye“ – und hoffen zusätzlich, dass die Karte nicht zurückkehrt.

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Warum finden das die Spieler gut? Disjunction ist in der PvP-Community von Destiny 2 extrem unbeliebt. Viele Spieler sind über die Entfernung der Karte sehr froh. Ein Nutzer kommentiert etwa: „Gott sei Dank. Bitte lasst sie draußen.“ Ein anderer schreibt: „Für immer weg, Ich liebs. Schlechteste Map in der FPS-Geschichte.“

Einige Spieler merken jedoch auch an, dass dies ein trauriges Zeichen ist. Manche befürchten nun, dass Inhalte mit schwerwiegenden Fehlern fortan nur noch (dauerhaft) entfernt werden, statt die Probleme zu beheben.

Findet ihr es gut, dass Disjunction erstmal raus ist, oder schließt ihr euch den Spielern an, die darin eine besorgniserregende Entwicklung sehen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Falls ihr euch nach dem Ende von Destiny 2 langsam nach Alternativen umschauen wollt, werft gerne einen Blick in unsere Liste. Dort haben wir verschiedene Shooter vorgestellt, die den ein oder anderen Aspekt des Loot-Shooters bieten, ohne es 1:1 ersetzen zu können: 7 Shooter, denen Fans von Destiny 2 eine Chance geben sollten

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