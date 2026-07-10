7 Shooter, denen ihr eine Chance geben solltet, wenn ihr Destiny liebt

Destiny 2 bekommt keine neuen Inhalte mehr. Sollte euch der Loot-Shooter langsam keinen Spaß mehr machen, schaut euch diese 7 Spiele an.

Was ist das für eine Liste: Destiny 2 neigt sich dem Ende, denn Bungie hat das letzte Update für den Loot-Shooter veröffentlicht. Das heißt, es könnte irgendwann der Punkt kommen, an dem das Spiel repetitiv wird und ihr auf die Suche nach Alternativen gehen müsst. Wir haben hier die bekanntesten Alternativen aufgelistet.

Bedenkt jedoch, dass es kein Spiel gibt, das Destiny 1:1 ersetzen kann. Die einen haben keine MMO-Features wie Raids, die anderen setzen auf 3rd-Person oder ein ganz anderes Setting und verfügen einfach über ein ganz anderes Gunplay. Wir können euch hier also nur Spiele vorstellen, die einen Teil des Gameplays von Destiny bieten. Ihr müsst dann schauen, welches davon eure Erwartungen am besten erfüllt.

Witchfire zeigt, wie Destiny als mittelalterliches Soulslike mit Hexen wäre

Witchfire verbindet das Gunplay von Destiny mit einem düsteren Fantasy-Setting und macht euch zum Jäger einer mächtigen Hexe.

Entwickler: The Astronauts | Release-Datum: 23. September. 2024 (Early Access) | Preis: 39,99 € |

Plattformen: Steam | Genre: Extraction x Soulslike | Modus: Singleplayer | Perspektive: First-Person



Das hat es mit Destiny gemeinsam: starkes FPS-Gunplay, übernatürliche Fähigkeiten, Movement, Grind

Wieso ist das eine Alternative zu Destiny? Witchfire ist kein Loot-Shooter mit MMO-Elementen wie Destiny, sondern ein Extraction-Shooter als Singleplayer. Im ersten Moment klingt das jetzt wie etwas, das mit Destiny gar nicht zu tu haben, aber es gibt einen Grund, dass ihr Witchfire auf dieser Liste findet: das Gunplay und das Movement.

Die Art, wie ihr euch mit den Waffen bewegt, eure Fähigkeiten einsetzt, wie sich die Schießeisen (besonders die Handfeuerwaffen) anfühlen und auf Gegner wirken – man merkt die starke Inspiration von Destiny.

Video starten Witchfire: Das Destiny mit Hexen hat einen Trailer für den Steam-Release Autoplay

Das müsst ihr zum Spiel wissen: In Witchfire seid ihr ein Hexenjäger, der mit altertümlichen Schießeisen und verschiedenen Zaubersprüchen in den Kampf gegen eine mächtige Hexe und ihre Leibwächter zieht. Ihr schnappt euch beispielsweise einen Revolver oder ein Repetiergewehr und macht ein paar Hexen-Jünger platt.

Da es sich jedoch nicht um einen Loot-Shooter handelt, werdet ihr nicht regelmäßig mit bunt leuchtendem Loot beglückt. Stattdessen erhaltet ihr für Kills das sogenannte Witchfire, das ihr extrahieren müsst, um davon permanente Verbesserungen freizuschalten. Das Prinzip des Witchfires ist vom Fortschrittssystem des Soulslike-Genres inspiriert. Die Ressource kann nicht gelagert oder während eines laufenden Raids ausgegeben werden, und so kommt ihr nicht drumherum, euch mit vollen Taschen in den Kampf zu stürzen. Solltet ihr dabei sterben und es nicht schaffen, eure Überreste im nächsten Versuch zu bergen, ist euer gesamtes Witchfire verloren.

Falls ihr mehr zu Witchfire wissen wollt, habe ich euch den Shooter kürzlich auf MeinMMO genauer vorgestellt, weil das Spiel bei mir den Eindruck erweckte, dass es vielen Fans von ARC Raider gefallen könnte. Hier findet ihr den Artikel: Ein Shooter auf Steam ist perfekt für Spieler, die keinen Bock auf PvP in ARC Raiders haben