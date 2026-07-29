GTA 6 hat das Potenzial allein durch dessen Hauptcharaktere besser zu werden als GTA 5, weil sie endlich mehr sind als nur Witz 

Egal, wie viel GTA 6 neu machen wird, seien es grafische Sprünge oder das Gameplay: Allein die Entscheidung, ein Paar als Hauptcharaktere einzusetzen, macht das Spiel für MeinMMO-Redakteurin Caro bereits deutlich spannender als seinen Vorgänger.

Als bereits beim ersten Trailer klar wurde: „Moment … es geht um ein Paar?“ hatte mich GTA 6 in seinen Klauen. Ich war sowieso – wie vermutlich der halbe Gaming-Kosmos – gespannt, wie der Nachfolger von GTA 5 aussehen würde, da ich in meiner Kindheit bereits viel zu viel Zeit in das Spiel gesteckt habe.

Mit Lucia Caminos und Jason Duval freue ich mich nicht nur auf viel Witz, Rumgeballere und schickes Autofahren: Ich hab auch einfach richtig Bock auf die Story und diese beiden Charaktere. Zwei Aspekte, die mir trotz des Spaßes bei dem Vorgänger in GTA 5 … recht egal waren.

Und genau wegen dieser Entscheidung bin ich sicher: Das könnte endlich ein wirklich menschliches GTA werden, das mir nicht nur Spaß macht, sondern mich auch emotional abholt.

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Anderer Ansatz als in GTA 5

Versteht mich nicht falsch. Die Charaktere aus GTA 5 sind keinesfalls „schlecht“ … aber nun ja. Oftmals hatte ich das Gefühl, dass ihnen alle anderen in ihrem Umfeld egal sind, sie sich gegenseitig einfach nicht ausstehen können, und das kann dann auch nicht (immer) durch einen wilden Trevor gerettet werden, der mir von allen noch am meisten Spaß gemacht hat (ja – ich fand es lustig, als er sich zum Trost eines anderen Mannes die Hose runterzieht, um ihn ein besseres Gewissen zu machen.)

Michael, Franklin und Trevor aus GTA 5 (Quelle: YouTube)

Allein mit der Vorstellung der beiden neuen Charaktere verspricht mir Rockstar endlich das, was ich in GTA bisher vermisst habe: einen Konflikt, der nicht nur witzige Szenen hervorbringt, sondern mich wirklich erreicht. Und das geht nur, wenn sich die Charaktere gegenseitig – und auch mir – zumindest etwas wichtig sind.

Mit einem Paar, das nicht nur aus Zweck zusammenarbeitet, sondern sich liebt, lacht, feiern geht und kuschelt, erkennt man schnell: Da gibt es mehr zu verlieren als nur Kohle und Ansehen.

„Wenn etwas passiert, bin ich direkt hinter dir.“ – Jason Duval „Das Einzige Wichtige ist, wen du kennst und was du hast.“ – Lucia Caminos Rockstar Games

Konflikt ist vorprogrammiert – und ich freu mich drauf

Dem nach zu urteilen, was wir bisher über Jason und Lucia wissen, kann man anhand des Trailers sowie der Beschreibungen von Rockstar erkennen, dass uns Leidenschaft, Nähe und ein wahres Paar versprochen werden, doch dass sich da definitiv auch etwas anbahnen wird.

Lucia kam gerade erst aus dem Knast und ist nun darauf fokussiert, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es sich erträumt hat. Und dafür will sie selbst die Dinge in die Hand nehmen.

Jason sucht hingegen ein einfaches Leben, das jedoch immer turbulenter wird. Er ist sehr in seinem Umfeld verwurzelt und nicht sicher, welchen Weg er wirklich gehen will.

Lucia und Jason haben definitiv Gefühle füreinander … aber auch das gleiche Ziel? (Quelle: YouTube)

Wer sich die Charakterseite auf der offiziellen Website von Rockstar ansieht, erkennt schnell: Während Lucia einen Ausweg aus ihrem alten Leben sucht, ist sich Jason unsicher, ob dieses „Paradies“ wirklich so toll ist.

Außerdem: Wenn man es noch analytischer betrachten will: Während Lucias Name „Caminos“ lautet, was so viel wie Wege oder Pfade bedeutet, heißt Jason „Duval“. Ein deutlich geerdeter Name, der übersetzt „vom Tal“ bedeutet.

Jetzt haben wir coole Charaktere – aber das Gameplay muss mitziehen

Die beiden Protagonisten liefern jedoch nicht nur das Potenzial für deutlich stärkere Charaktere und eine packende Story. Wenn nun auch das Gameplay die Macht eines eingespielten Duos umsetzen kann, könnte das wirklich Spaß machen!

Spannend zu sehen wäre ein Feature, das das Teamwork zwischen zwei Charakteren nicht nur durch das Hin- und Herswitchen ermöglicht. Hier wäre es schön zu sehen, wenn mit Anweisungen und Aufforderungen sowie Pings gearbeitet wird, wie beispielsweise „Fokussiere diese Typen!“ oder „Hol schnell das Auto!“.

Die Dynamik sollte nicht nur in Cutscenes spürbar sein, sondern auch für den Spieler aus erster Hand im direkten Gameplay. Und das ist auch nur ein Beispiel, das Potenzial bleibt deutlich enormer.

Was haltet ihr von Lucia und Jason als Hauptcharaktere in GTA 6? Findet ihr die Entscheidung gut? Oder habt ihr gar keinen Bock auf das Paar? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Weil es sich bei den beiden um zwei Menschen in einer Beziehung handelt, könnte ein altbekanntes ikonisches Feature von GTA im neusten Teil deutlich relevanter werden: In GTA waren Stripclubs bisher nur ein Ort für harmlosen Spaß, dank der Protagonisten muss Teil 6 das Feature deutlich verschärfen