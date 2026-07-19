In GTA waren Stripclubs bisher nur ein Ort für harmlosen Spaß, dank der Protagonisten muss Teil 6 das Feature deutlich verschärfen

Über den Besuch in Stripclubs hat man in GTA bisher nicht viel gegrübelt. Ob man sie mochte oder nicht: Wie oft ihr den Ort frequentiert habt, hat sich nicht viel auf die Story oder das Gameplay ausgewirkt. Allerdings wird das in GTA 6 nicht ohne weiteres so weitergehen können.

Auch wenn GTA 6 mit einer Menge Informationen zum Gameplay noch nicht herausgerückt ist, kann man anhand der veröffentlichten Screenshots bereits wissen, dass man auch im 6. Teil der Reihe wieder (mindestens) einen Stripclub besuchen kann. Anstelle des „Vanilla Unicorn“ aus Los Santos handelt es sich in GTA um das „Delights“-Cabaret in Port Gellhorn, dessen Tafel und zugehörigen Parkplatz uns schon offenbart wurden:

Delights Cabaret aus GTA 6 (Quelle: Rockstar)

Genau wie die Location ändert sich jedoch etwas anderes, was auf mögliche Änderungen des Stripclubs hindeuten könnte: die Protagonisten.

Während es sich in GTA 5 beispielsweise um Single-Männer handelt (oder im Fall von Michael um einen Mann, dessen Ehe bereits am Kriseln ist), spielt man in GTA 6 als ein Paar, bestehend aus Lucia und Jason. Und der Besuch eines Stripclubs kann da deutlich anders ausfallen.

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Ein Stripclubbesuch mit Konsequenzen?

Ob man als Lucia oder als Jason spielt: Wir wissen bereits, dass es sich bei den beiden um ein Paar handelt. Wenn man also als eine oder einer von den beiden einen Stripclub besucht, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit andere Konsequenzen bringen als für einen Franklin aus GTA 5.

Nur eines ist sicher: Würde GTA 6 den Stripclub so behandeln wie in vorherigen Spielen, wäre das schon eine Enttäuschung.

Beziehungsdynamik zwischen Lucia und Jason ist ausschlaggebend

Ob man ein ganz neues Feature erwarten kann, wie beispielsweise eine Art “Treue-Meter”, das zwischen Treue und Fremdgehen wandert, ist ganz davon abhängig, wie die Beziehung der beiden Protagonisten aussieht. Der Besuch eines Stripclubs könnte daher ganz unterschiedlich aussehen:

Das Paar besucht den Club zusammen: Vielleicht sehen die beiden das Betrachten von halbnackten Tänzerinnen oder Tänzern nicht so eng und gehen sogar zusammen.

Beide können den Club einzeln besuchen, ohne dass der Partner eifersüchtig wird: Entweder sehen sie darin keinen Vertrauensbruch oder sie sind generell nicht streng monogam.

Beide müssen den Club heimlich besuchen: Wenn der Partner das herausfindet, wirkt sich das auf die Beziehung und/oder die Story aus.

Oder, die simpelste, aber in meinen Augen auch unkreativste Herangehensweise:

Spieler können den Stripclub betreten und es gibt keine Reaktion.

Stripclubs sind nur der Anfang

In GTA sind Stripclubs nur eine Möglichkeit, um eine sexuelle Beziehung zu NPCs einzugehen. Sie starten die Frage, wie sich derartige Features auch außerhalb der Clubs auf Spieler auswirken, wie beispielsweise das Einsammeln von Sexarbeiterinnen am Straßenrand, wie es in vorherigen Teilen möglich war.

GTA 6 hat durch die Wahl ihres Protagonisten-Pärchens die Chance, ganz neue Aspekte in die Spielereihe zu bringen: Treue, Beziehungen, vielleicht auch zu anderen Charakteren, Monogamie, Polygamie oder offene Partnerschaften, aber auch sexuelle Orientierungen außerhalb von Heterosexualität.

Das sagt MeinMMO-Redakteurin Caro: Ich bin sehr gespannt, wie GTA 6 Partnerschaften und eigentlich eher spaßige „Hihi, Haha“-Momente vereinbaren wird. Lucia und Jason bieten so viele Möglichkeiten, einen ganz neuen Ansatz auszuprobieren, auf den ich echt gespannt bin.

Enttäuscht wäre ich tatsächlich nur, wenn sie es genauso machen, wie es bisher war, nämlich absolut irrelevant.

Auch wenn GTA 6 das mit einem simplen Satz wie „Wir sind da offen“ abfrühstückt, wäre ich trotzdem glücklicher, als wenn wir mir nichts dir nichts eine Tänzerin bestaunen können, ohne dass es den Partner im Geringsten juckt.

Doch wie seht ihr das? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Ich habe GTA 5 bereits als Kind gespielt, was für mich damals eine absolute Wucht und Erkenntnis war, was in Spielen überhaupt möglich ist. Gerade deswegen mach ich mir jedoch auch Sorgen, wie GTA 6 bei mir ankommen wird: GTA 6 kann einfach nicht die gleiche Erfahrung bieten wie sein Vorgänger, weil ich es nicht mehr heimlich spielen muss