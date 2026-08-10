Über den tatsächlichen Geldesel von GTA 6 wird Rockstar wohl noch lange nicht reden

Branchen-Experte Jason Schreier hat mit Strauss Zelnick – seines Zeichens CEO bei Take-Two – über GTA 6 gesprochen. In seinem neuen Video teilt der Insider die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gespräch.

Wer ist Jason Schreier? Der Branchen-Journalist von Bloomberg hat sich in den vergangenen Jahren durch seine diversen Investigativberichte einen Namen gemacht. Es gibt kaum einen anderen Insider, der so gut in der Games-Branche vernetzt ist. Wenn irgendwo der Baum brennt, dann gehen Betroffene zu Schreier, um davon zu berichten.

Auf YouTube hat Schreier vor einigen Monaten einen Kanal gestartet, um allen Interessierten tiefe Einblicke in die Games-Branche zu gewähren. Im aktuellen Video spricht er über sein jüngstes Interview mit Strauss Zelnick, seines Zeichens CEO bei Take-Two. Natürlich ging es dabei vor allem um den anstehenden Release von GTA 6, um GTA Online und den aktuellen Finanzbericht des Unternehmens.

Was sagt Schreier zu GTA Online? Obwohl Take-Two einen Großteil seiner Einnahmen in der Vergangenheit mit GTA Online gemacht hat, spricht der Publisher laut Schreier bisher ausnahmslos über den Singleplayer von GTA 6. Der Experte geht davon aus, dass es dabei auch noch eine ganze Weile bleiben wird.

„In absehbarer Zeit“ wird es wohl keine Details zur neuen Version von GTA Online geben (und was aus dem aktuellen GTA Online werden soll), so der Experte. Wir müssen uns wohl alle noch eine ganze Weile gedulden, bis die Entwickler über das aktuell vielleicht größte Fragezeichen hinter GTA 6 sprechen wird.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Vorbestellungen von GTA 6: „Präzedenzlos“, „außergewöhnlich“ und „erstaunlich“

Im Folgenden fassen wir euch die weiteren, aus unserer Sicht wichtigsten Erkenntnisse zusammen – ihr findet das vollständige Video von Jason Schreier auf YouTube:

Laut Strauss Zelnick soll die Zahl der Vorbestellungen von GTA 6 „präzedenzlos“, „außergewöhnlich“ und „erstaunlich“ ausfallen und „bei Weitem“ über dem liegen, was man erwartet habe. Konkrete Zahlen wolle er aber nicht nennen, bis ein vollständigeres Bild der Verkaufszahlen vorliegt.

GTA 6 erscheint fürs Erste nur auf PlayStation und Xbox. Mit Blick auf die dortigen Preiserhöhungen und mögliche Lieferengpässe erklärt Zelnick, dass man derzeit noch nicht besorgt sei. Die installierte Basis der beiden Plattformen (also die Zahl an bereits verkauften PlayStation 5 sowie Xbox Series) würde den internen Erwartungen entsprechen. Er wäre jedoch glücklicher, „wenn das Preisniveau nicht steigen würde.“

Bezüglich der Entscheidung, den ersten richtigen Gameplay-Trailer von GTA 6 zeitexklusiv auf Netflix erscheinen zu lassen, erklärte Zelnick nur: „Ich denke durchaus, dass hinter diesem Schritt eine Logik steckt. Wenn der Titel auf Netflix startet und man ihn sich ansieht, wird man es meiner Meinung nach besser verstehen.“ Details zum Deal wollte er aber nicht verraten.

Jason Schreiers These zum Netflix-Deal: Auf diese Art möchte Take-Two wahrscheinlich eine Zielgruppe ansprechen und auf GTA 6 aufmerksam machen, die man auf dem normalen Weg nicht mit einem Gameplay-Trailer erreichen würde.

Habt ihr GTA 6 auch vorbestellt? Was haltet ihr vom Netflix-Deal des kommenden Trailers? Und hofft ihr auf zeitnahe Infos zu GTA Online? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Verratet es uns gern in den Kommentaren! In seinem ersten Video hat Jason Schreier übrigens auf Bungie und Destiny geblickt: Der größte Branchen-Experte hat Destiny hunderte Stunden gespielt, analysiert Gründe für das Ende