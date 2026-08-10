D&D: Im neuen Abenteuer bekämpft ihr Drelnza, eine mächtige Vampirfürstin und Tochter einer legendären Magierin

Wer sich mit D&D beschäftigt, kommt an Tasha und ihren Einfluss auf das Multiversum kaum vorbei. Das neue Abenteuer versetzt euch nach Greyhawk, wo allerdings ihre ebenso mächtige Tochter Drelnza auf euch wartet.

Was ist das für ein Abenteuer? Ein neues Abenteuer mit dem Titel „Krone der Hexenkönigin“ führt Spieler nach Greyhawk, dem wohl ältesten Setting von Dungeons & Dragons aus der Feder von Schöpfer Gary Gygax.

Es soll später im Jahr 2027 erscheinen und eure Widersacherin (in Fachkreisen BBEG, also der „Big Bad Evil Guy“) ist niemand Geringeres als die Tochter der wohl berühmtesten Magierin Tasha, die euch mindestens für etliche berühmte Zauberschöpfungen geläufig sein sollte – Stichwort: Tashas fürchterlicher Lachanfall. Anderen ist sie vielleicht als die Hexenkönigin Iggwilv bekannt.

Ihr Name ist Drelnza und sie ist bereit, ihr Geburtsrecht einzufordern und ihren rechtmäßigen Platz als Hexenkönigin von Oerth, der Kristallsphäre von Greyhawk, einzunehmen. Doch wer ist sie eigentlich genau?

Anmerkung zu Spoilern: Im folgenden Artikel erwähnen wir auch kurz einen wichtigen Twist vom Kampagnenbuch „Die Wildnis jenseits des Hexenlichts“ (engl. „The Wild Beyond the Witchlight“). Solltet ihr das Abenteuer noch spielen wollen, raten wir euch, ab hier nicht weiterzulesen, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt.

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Drelnza – die untote Hüterin der Schätze im Jungfern-Gewand

Wer ist Drelnza? Drelnza ist die leibliche Tochter der berühmten Hexenkönigin Iggwilv, die viele auch als die mächtige Magierin Tasha oder die Erzfee Zybilna aus dem Prismeer kennen.

Wer der Vater ist, ist bis heute unbekannt. Zwar hatte Iggwilv einen Hang zu Dämonen und vor allem später auch einen Sohn, einen Halbgott namens Iuz, mit dem Dämonenfürsten Graz’zt, doch allein durch die verschiedenen Zeiten ist seine Vaterschaft eher unwahrscheinlich. Ganz ausgeschlossen ist sie allerdings auch nicht.

Ihren ersten Auftritt hatte sie als Widersacherin im Jahr 1982 im Abenteuer „Die verlorenen Höhlen von Tsojcanth“ (engl. „The Lost Caverns of Tsojcanth“), das im Jahr 2024 im Rahmen der Anthologie „Quests from the Infinite Staircase“ in gekürzter Fassung neu aufgelegt wurde.

Im Gegensatz zu ihrer magiebegabten Mutter verließ sich Drelnza nicht primär auf Zauberei. Sie war vor allem eine hochstufige, elitäre Kriegerin, die jedoch ein dunkles Schicksal ereilte: Sie wurde in einen Vampir verwandelt. Wie genau das passiert ist, ist bis heute ebenso ein Rätsel wie die Frage nach ihrem Vater.

Im neuen Abenteuer wird sich Drelnza euch mit allen Mitteln in den Weg stellen.

Eine der gängigsten Theorien ist, dass Iggwilv ihre Tochter selbst verwandelt hat, um sie vor ihrem endgültigen Tod zu bewahren und sie zu einer untoten Wächterin ihrer wichtigsten Schätze zu machen. Denn in Iggwilvs’ Schatzkammer fungierte Drelnza in der Gestalt einer wunderschönen, scheinbar schlafenden Jungfrau in goldener Rüstung als tödliche Falle für ahnungslose Abenteurer und somit als Endgegnerin des Dungeons.

In „Die verlorenen Höhlen von Tsojcanth“ setzte sie ihren Eindringlingen vor allem mit ihren vampirischen Fähigkeiten zu und versuchte, sie zu betören und zu kontrollieren. Ihr Schwert „Heretic“ beherbergte einen eigenen Verstand und kommunizierte telepathisch mit seiner Trägerin und machte sie im Nahkampf ebenso gefährlich.

Letztendlich wurde sie jedoch von Grabräubern im Kampf endgültig vernichtet, was den rachsüchtigen und unerbittlichen Zorn ihrer mächtigen Mutter auf die Welt heraufbeschwor, wie sich in späteren D&D-Geschichten (wie im Modul „Isle of the Ape“) zeigte. Dort berichtet der Zauberer Tenser, dass Iggwilv einen furchtbaren, rachsüchtigen Groll gegen die Welt hegt, weil „ihre geliebte Tochter niedergestreckt wurde“.

Kanntet ihr die Hintergründe zu Drelnza? Was denkt ihr, wie ihre Rolle im neuen Abenteuer aussehen wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Ihre Herkunft macht sie vor allem im Setting von Greyhawk zu einer wichtigen Persönlichkeit. Neben Greyhawk und der Schwertküste gibt es aber auch noch etliche andere spannende Settings im Multiversum von Dungeons & Dragons. 7 besonders coole haben wir für euch zusammengetragen: 7 Settings von Dungeons & Dragons, die mindestens genauso spannend sind wie die Schwertküste