Aion 2 erweitert Gründerpakete, geht damit auf Kritik der Spieler ein

Nach der Ankündigung der Gründerpakte für Aion 2 prasselte einige Kritik auf die Verantwortlichen bei NCSoft ein. Im jüngsten Entwickler-Stream haben sie auf einige der Schmerzpunkte reagiert.

Warum gab es Kritik? Als NCSoft im Juli die Gründerpakete von Aion 2 vorgestellt hat, blickte die Community auf 3 unterschiedliche Pakete, die sich preislich zwischen 21,25 und 84,99 Euro bewegen. Dafür bekommt man vor allem kosmetische Skins, aber auch ab dem 30. September 2026 fünf Tage Frühzugang.

Viele Spieler zeigten sich überrascht, dass in keinem der Pakete der Battle Pass, Abo-Zeit oder eine der Ingame-Währungen enthalten sind. Einem Teil der Community gefiel das gar nicht, vor allem mit Blick auf die teureren Frühzugang-Pakete. Zudem störten sich einige Spieler offenbar über den Hinweis, dass die Frühzugang-Skins irgendwann auch im Ingame-Shop landen könnten.

Video starten Aion 2 präsentiert sich im Westen mit dem “Spread your Wings”-Trailer voller Action Autoplay

Ihr wollt mehr? Ihr bekommt mehr!

Wie reagiert NCSoft jetzt? Beim Livestream der Entwickler auf YouTube am 8. August 2026 gingen die Entwickler auf diese Punkte ein:

Alle 3 Gründerpaket-Versionen von Aion 2 enthalten einen Monat Abo. Das gilt auch, wenn ihr euch das Frühzugang-Paket bereits bestellt habt.

Anders als in Korea sollen die Skins der Gründerpaket-Versionen im Westen nicht zu einem späteren Zeitpunkt im Ingame-Shop landen.

Damit gehen die Entwickler also direkt auf die Kritik aus der Community ein und machen die Gründerpakete spürbar wertiger.

Was verrät NCSoft noch? Die meisten anderen Infos aus dem Livestream dürften euch bekannt vorkommen, wenn ihr Aion 2 seit geraumer Zeit genauer verfolgt:

Die westliche Version von Aion 2 erhält 5 Server-Regionen, zwischen denen ihr wählen könnt: US West, US East, Mitteleuropa, Südamerika, Japan

Ihr könnt frei auf allen Servern spielen, müsst auf den Welten anderer Regionen jedoch mit erhöhtem Ping rechnen

Die Entwickler betonten erneut, dass Aion 2 im Westen unzensiert erscheinen wird – es wird also keine Änderungen für beispielsweise sehr freizügige Outfits geben

Die westliche Version bietet euch von Anfang an kostenlos das Auto-Plünderrungssystem für Haustiere

Die Team-Größen im PvE werden angepasst, von 4 auf 5 in Dungeons und von 8 auf 10 in Raids

Ihr müsst keine Tickets mehr einlösen, um PvE-Instanzen betreten zu können

Im PvP auf Schlachtfeldern spielt eure Ausrüstung keine Rolle – alle Teilnehmer werden auf ein vergleichbares Niveau gesetzt

Wie bewertet ihr die jüngsten Änderungen für Aion 2? Hofft ihr auf weitere Anpassungen? Und freut ihr euch auf den globalen Release? Verratet es uns in den Kommentaren! Mehr zum vielleicht größte neuen MMORPG 2026 findet ihr in unserer Übersicht: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht zu Aion 2