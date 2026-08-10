Aion 2 erweitert Gründerpakete, geht damit auf Kritik der Spieler ein

Nach der Ankündigung der Gründerpakte für Aion 2 prasselte einige Kritik auf die Verantwortlichen bei NCSoft ein. Im jüngsten Entwickler-Stream haben sie auf einige der Schmerzpunkte reagiert.
Warum gab es Kritik? Als NCSoft im Juli die Gründerpakete von Aion 2 vorgestellt hat, blickte die Community auf 3 unterschiedliche Pakete, die sich preislich zwischen 21,25 und 84,99 Euro bewegen. Dafür bekommt man vor allem kosmetische Skins, aber auch ab dem 30. September 2026 fünf Tage Frühzugang.
Viele Spieler zeigten sich überrascht, dass in keinem der Pakete der Battle Pass, Abo-Zeit oder eine der Ingame-Währungen enthalten sind. Einem Teil der Community gefiel das gar nicht, vor allem mit Blick auf die teureren Frühzugang-Pakete. Zudem störten sich einige Spieler offenbar über den Hinweis, dass die Frühzugang-Skins irgendwann auch im Ingame-Shop landen könnten.
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Wie reagiert NCSoft jetzt? Beim Livestream der Entwickler auf YouTube am 8. August 2026 gingen die Entwickler auf diese Punkte ein:
- Alle 3 Gründerpaket-Versionen von Aion 2 enthalten einen Monat Abo. Das gilt auch, wenn ihr euch das Frühzugang-Paket bereits bestellt habt.
- Anders als in Korea sollen die Skins der Gründerpaket-Versionen im Westen nicht zu einem späteren Zeitpunkt im Ingame-Shop landen.
Damit gehen die Entwickler also direkt auf die Kritik aus der Community ein und machen die Gründerpakete spürbar wertiger.
Was verrät NCSoft noch? Die meisten anderen Infos aus dem Livestream dürften euch bekannt vorkommen, wenn ihr Aion 2 seit geraumer Zeit genauer verfolgt:
- Die westliche Version von Aion 2 erhält 5 Server-Regionen, zwischen denen ihr wählen könnt: US West, US East, Mitteleuropa, Südamerika, Japan
- Ihr könnt frei auf allen Servern spielen, müsst auf den Welten anderer Regionen jedoch mit erhöhtem Ping rechnen
- Die Entwickler betonten erneut, dass Aion 2 im Westen unzensiert erscheinen wird – es wird also keine Änderungen für beispielsweise sehr freizügige Outfits geben
- Die westliche Version bietet euch von Anfang an kostenlos das Auto-Plünderrungssystem für Haustiere
- Die Team-Größen im PvE werden angepasst, von 4 auf 5 in Dungeons und von 8 auf 10 in Raids
- Ihr müsst keine Tickets mehr einlösen, um PvE-Instanzen betreten zu können
- Im PvP auf Schlachtfeldern spielt eure Ausrüstung keine Rolle – alle Teilnehmer werden auf ein vergleichbares Niveau gesetzt
Wie bewertet ihr die jüngsten Änderungen für Aion 2? Hofft ihr auf weitere Anpassungen? Und freut ihr euch auf den globalen Release? Verratet es uns in den Kommentaren! Mehr zum vielleicht größte neuen MMORPG 2026 findet ihr in unserer Übersicht: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht zu Aion 2
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Kommentare
Spielt es eigentlich eine rolle ob ich über steam oder den Eigenen Launcher Spiele? Also nachteile oder sowas in der art.
Z.b Updates schneller laden oder sind die server getrennt auf steam und dem Launcher? ..
Hab da echt keine Ahnung.
Würd mich freuen wenn jemand mich aufklären könnte da ich mir auch den früh Zugang holen möchte. 😀
Nein es gibt keine Unterschiede.
Es wird wohl Pre-Download geben, also hat man am Release-Tag das Spiel auf seinem PC und kann direkt durchstarten.
Solang es NC schafft die Server stabil zu halten 🙂
Das mit dem Abo hatte mich auch verwundert, aber froh dass es jetzt damit ist. Somit kostet das erste Paket an sich nur 5 Euro da Abo enthalten ist (da man sich das Abo wohl eh nachträglich geholt hätte)
Die restlichen Änderungen die wir im Westen bekommen, sind ja bereits länger bekannt,.
Das wir keine Tickets für PvE-Inhalte mehr brauchen, sowie die Gleichsklaierung der PvP Ausrüstung, so ist es auch für “Anfänger” einfach in PvP-Inhalten zu farmen. Die beiden Punkte reduzieren stark “p2w”-Elemente.
Aber es ist zumal am Anfang noch immer stark “p2w” was Ausrüstungen betrifft und auch Stats durch Steine.
Da gutes Gear gecraftet werden kann und für Kinah (Gold) im AH landet und so von Spielern einfach raus gekauft werden kann. (Kinah kann durch Umwege gegen Echtgeld geholt werden), sowie die Stats durch Steine die zufällig sind, aber gegen Kinah beliebig oft “rerollt” werden können.
Daher ist Ausrüstung früh im Game recht “p2w” haltig, da sollte jeder bitte im Hinterkopf haben.
Nicht dass es später wieder heißt, “davon wusste ich nichts, das Game ist mies.” 😉