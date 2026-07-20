Aion 2 Early Access – Wie groß ist der Vorteil durch die Gründerpakete?

Wer sich ein Gründerpaket für Aion 2 kauft, darf 5 Tage vor dem globalen Launch in den Early Access starten. MeinMMO fasst zusammen, was das bringt und wie der Frühzugang funktioniert.

Gibt es für Aion 2 einen Frühzugang? Ja, den gibt es. Wer sich ein Gründerpaket für Aion 2 kauft, erhält neben einigen kosmetischen Items und Verbrauchsgegenständen auch 5 Tage früheren Zugang zum neuen MMORPG von NCSoft. Alle Free2Play-Spieler, die kein Geld in ein Gründerpaket investieren, müssen bis zum globalen Launch warten.

Wie viel kostet ein Gründerpaket? Abseits der Ankündigung, mehrere Gründerpakete anbieten zu wollen, haben die Entwickler noch keine Details zu den kostenpflichtigen Early-Access-Versionen von Aion 2 verraten.

Wann startet der Frühzugang? Bisher ist nur klar, dass der globale Launch von Aion 2 im September 2026 erfolgen soll. Einen konkreten Termin gibt es weiterhin nicht. Daher steht auch noch nicht fest, wann der Early Access starten wird.

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Frühzugang von Aion 2: Early Access Server, Matchmaking und Markt

Welche Server soll Aion 2 erhalten? Für den Frühzugang bieten die Entwickler eigene Early-Access-Server an. Nur Spieler mit Gründerpaket erhalten Zugang zu diesen Welten. Zum offiziellen Start soll dann eine zweite Welle an Launch-Servern folgen.

Free2Play-Spieler, die erst beim globalen Start loslegen möchten, können frei zwischen den Early-Access- und Launch-Servern wählen. Sollte ein Server eine bestimmte Bevölkerungsdichte erreichen, könnte es jedoch passieren, dass die Entwickler dort die Erstellung neuer Charaktere einschränken.

Sind Servertransfers möglich? Die Entwickler möchten zuerst die Early-Access- und Launch-Phasen abwarten und dann bewerten, in welcher Form Servertransfers notwendig sein könnten. Man möchte verhindern, dass Spieler, die schon deutlich weiter sind, negativ auf die Spielerfahrung anderer auswirken.

Wie läuft das Matchmaking ab? Hier unterscheiden die Entwickler zwischen PvE-Dungeons und dem PvP im Abyss.

Das sogenannte „Dungeon Party Matching“ bringt die Spieler aller aktiven Server einer Region (bei uns etwa: Europa) zusammen. Beim Frühzugang sind das also nur die Early-Access-Server. Ab dem globalen Start treffen die Leute mit Gründerpaketen in den Dungeons dann auch auf Free2Play-Spieler.

Wenn ihr und eure Freunde auf unterschiedlichen Servern spielt, könnt ihr euch dennoch auf die Freundesliste setzen und als Gruppe gemeinsam für einen Dungeon anmelden.

Beim PvP im Abyss während des Frühzugangs treffen Spieler aller Early-Access-Server aufeinander. Nach dem globalen Start soll das System dann stets vergleichbar starke Server im Abyss zusammenführen.

Beachtet dabei: Die beiden verfeindeten Fraktionen Elyos und Asmodier haben jeweils ihre eigenen Server. Ihr trefft in der offenen Welt also immer nur auf Charaktere eurer Fraktion.

Wie funktioniert der Markt? Aion 2 soll zwei verschiedene Märkte besitzen, über die ihr mit anderen Spielern handeln könnt:

Server-Markt: Hier handelt ihr mit Spielern eures Servers. Dieser Markt ist bereits zum Frühzugang verfügbar und hier wird mit der Währung Kina gehandelt. Ihr könnt Kina jedoch auch über die Echtgeld-Premium-Währung Quna erhalten.

Cross-Server-Markt: Hier kommen die Spieler aller Server einer Region (bei uns also: Europa) zusammen, um zu kaufen oder zu verkaufen. Dieser Markt ist weder beim Early Access noch direkt beim Launch verfügbar, sondern soll erst zu einem späteren Zeitpunkt öffnen. Auf die Art möchten die Entwickler sicherstellen, dass sich die Spieler mit Frühzugang nicht negativ auf die Wirtschaft der Launch-Server auswirken.

Beachtet, dass der Handel über den Markt nur dann möglich sein wird, wenn ihr Geld in das optionale Monatsabo von Aion 2 investiert.

Wie groß ist der Vorteil durch Gründerpakete also? Klar ist, dass man sich in 5 Tagen Frühzugangphase einen ordentlichen Vorsprung erspielen kann. In den meisten Bereichen dürfte das jedoch keine bis geringe Auswirkungen haben.

Zumindest, wenn das Matchmaking im PvP tatsächlich wie beschrieben funktioniert und Spieler von den Launch-Servern fürs Erste wirklich nur auf Gegner treffen, die ebenfalls keinen Frühzugang hatten. Gleiches gilt für den Cross-Server-Markt: Je später der live geht, desto weniger relevant sind die 5 Tage Vorsprung der Gründerpakete-Besitzer.

Potenzial für Ärger sehen wir aktuell einzig bei den Dungeons, in denen alle Spieler einer Region von Anfang an aufeinandertreffen. Dort geht es zwar um Kooperation, doch wäre Aion 2 nicht das erste MMORPG, in dem Leute mit weniger Erfahrung oder schlechterer Ausrüstung aus der Gruppe gekickt werden, weil sie nicht den viel zu hohen Anforderungen gewisser Spieler entsprechen.

Aber auch dort dürften die 5 Tage Vorsprung durch den Early Access eine zunehmend kleinere Rolle spielen, je länger Aion 2 live ist.

Wie bewertet ihr den Early Access von Aion 2 und die Entscheidungen von NCSoft zu den Märkten, Matchmaking und Servertransfers? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Ebenfalls klar ist übrigens schon, wie das Free2Play-Bezahlmodell des MMORPGs im Detail funktionieren soll: Aion 2 verrät, wofür es von euch Geld will, und das wird euch nicht gefallen