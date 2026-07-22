Der globale Release von Aion 2 steht in den Startlöchern. Alle wichtigen Infos zum Start, den Plattformen und Inhalten findet ihr hier bei uns.

Aion 2: Alles zu Release, Early Access, Beta und Plattformen

Wann ist der Release von Aion 2 bei uns im Westen? Im September 2026. Einen konkreteren Termin gibt es derzeit nicht. Wir aktualisieren unseren Artikel aber, sobald sich das ändern sollte.

Soll es einen Early Access geben? Ja, und zwar ganze 5 Tage vor offiziellem Release. Am EA könnt ihr teilnehmen, indem ihr eines der Gründerpakete kauft. Mehr dazu lest ihr hier:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Aion 2 Early Access – Wie groß ist der Vorteil durch die Gründerpakete? von Karsten Scholz

Soll es vorher noch eine Beta geben? Bisher ist nicht bekannt, ob es noch eine Beta vor dem Release geben wird – weder offen noch geschlossen. Sollte sich das ändern, erfahrt ihr es hier.

Für welche Plattformen soll Aion 2 erscheinen? Aion 2 erscheint erstmal nur für den PC über Steam und den eigenen Launcher. Eine Mobile-Version gibt es für den koreanischen Heimatmarkt, doch soll diese nicht in den Westen kommen. Eine Portierung für die Konsolen ist in Arbeit, aber noch lange nicht fertig. Besitzer einer PS5 und Xbox müssen also etwas Geduld beweisen.

Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer ansehen:

Video starten Aion 2 präsentiert sich im Westen mit dem “Spread your Wings”-Trailer voller Action Autoplay

Wann war der Release in Asien? In Südkorea und Taiwan ist Aion 2 seit dem 19. November 2025 spielbar.

Wir aktualisieren den Beitrag fortlaufend, sobald es neue Infos gibt. Auf der nächsten Seite findet ihr alle wichtigen Infos zum Thema Preis und Monetarisierung. Wollt ihr stattdessen lieber herausfinden, was bereits zum Inhalt bekannt ist, schaut auf Seite 3 vorbei.