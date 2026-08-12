Pokémon GO: Entdecker-Gadget – So funktioniert das neue Item

In Pokémon GO gibt es nun das Entdecker-Gadget. Was das neue Item macht und wie ihr es benutzt, zeigt euch MeinMMO.

Nachdem das Item bereits in den letzten Wochen getestet wurde, ist es nun bei den meisten Spielern in Pokémon GO freigeschaltet worden. Mit dem Entdecker-Gadget bekommen sowohl Spieler, die jeden Tag stundenlang unterwegs sind, als auch Spieler mit weniger Zeit eine starke Ergänzung.

Was es mit dem Item auf sich hat, wie ihr es bekommt und wie ihr es einsetzt, zeigen wir euch.

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Entdecker-Gadget in Pokémon GO: So funktioniert es

Was ist das für ein Item? Bei dem Entdecker-Gadget handelt es sich um ein Item, das ihr einmal am Tag aktivieren könnt. Es ähnelt in dieser Hinsicht also dem täglichen Abenteuerrauch.

Die Funktionsweise des Items ist jedoch gänzlich anders. Abhängig von eurem Trainer-Level im Spiel, könnt ihr mit dem Entdecker-Gadget jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Pokémon und Items bekommen, ohne dass ihr aktiv spielt.

Um das Gadget zu erhalten, müsst ihr lediglich das Spiel öffnen. Ihr findet es dann auf der Karte oberhalb des täglichen Abenteuerrauchs.

Wie funktioniert es? Nachdem ihr das Gadget aktiviert habt, könnt ihr das Spiel schließen. Bewegt ihr euch nun voran, dann sammelt das Item automatisch für euch Pokémon und Items, solange ihr entsprechenden Platz in eurem Beutel habt.

Wie viel sammelt das Gadget? Die Anzahl an Monstern und Items, die das Gadget täglich für euch sammeln kann, ist abhängig von der Stufe eures Charakters im Spiel. Seid ihr beispielsweise auf Stufe 65, dann könnt ihr durch das Entdecker-Gadget 65 Pokémon und Items bekommen.

Welche Bälle nutzt das Gadget? Aktuell nutzt das Gadget ausschließlich Pokébälle, um Monster zu fangen. Super- und Hyperbälle können nicht genutzt werden. Habt ihr keine Pokébälle, dann kann das Gadget keine weiteren Monster fangen.

Funktioniert das Gadget auch, wenn das Spiel geöffnet ist? Nein. Aktuell sieht es nicht danach aus, als würde das Gadget auch aktiv sein, wenn ihr im Spiel unterwegs seid. Damit es zur Wirkung kommt und mit dem Fangen und Sammeln beginnt, müsst ihr das Item aktivieren, das Spiel beenden und euch anschließend bewegen.

Was haltet ihr von dem neuen Item? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Raids und Rampenlicht-Stunden aktuell im Spiel auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.