Pokémon GO testet starke Funktion, bei der ihr automatisch neue Monster erhaltet

Immer wieder gibt es neue Inhalte für Pokémon GO. Ein aktueller Test zeigt ein Item, das eine richtig starke Ergänzung ist.

Obwohl es bisher keine offizielle Ankündigung von Niantic gibt, berichten mehrere Trainer in den sozialen Medien von einem neuen Item, das bei ihnen aufgetaucht ist. Dieses trägt den Namen „Explorer Gadget“.

Durch die bisher entdeckten Berichte der Trainer lässt sich auch darauf schließen, wofür dieses Item gedacht ist. Und das könnte eine richtig starke Erneuerung im Spiel werden.

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Einmal aktivieren, mehrfach fangen

Was macht das Item? Wie durch die aktuellen Informationen der entsprechenden Trainer bekannt ist, kann das Item im Spiel aktiviert werden, um automatisch eine bestimmte Menge an Pokémon zu fangen und PokéStops zu drehen. Es ähnelt in der Funktionsweise also den GO Plus Hardware Gadgets, die ebenfalls diese Aufgabe erledigen.

Das Explorer Gadget ist dabei in der Menge an Monstern und PokéStops begrenzt. Auf aktuellen Bildern auf Reddit sind sowohl Screenshots mit einem Maximum von 30 als auch mit 35 zu sehen. Zudem wird in der Beschreibung des Items ersichtlich, dass es einmal am Tag aktiviert werden kann.

Es könnte sowohl für Gelegenheitsspieler, die nicht viel Zeit zum Spielen haben, als auch für sehr aktive Trainer eine starke Ergänzung darstellen.

So sieht das Item aus:

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Wann erhalte ich das Item? Bisher gibt es, wie bereits erwähnt, noch keine offiziellen Informationen von Niantic zu dem Item. Es scheint aktuell so, als wäre es eine typische Testphase, bei der das Item bei einigen Trainern in unterschiedlichen Formen ausgerollt wird, um es somit zu testen. So wurde es in der Vergangenheit auch beispielsweise bei den GO-Pässen gemacht, die inzwischen für alle Trainer im Spiel regelmäßig aktiviert werden.

Wann und ob das Item für alle Trainer verfügbar gemacht wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von dem Item? Gehört ihr sogar zu den glücklichen Trainern, die es testen dürfen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch in den nächsten Wochen im Spiel erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO.