Pokémon GO: Ihr habt jetzt ein kostenloses Mega-Mewtu Y – Was macht man damit?

Pokémon GO hat Mega-Mewtu Y verteilt. Aber wo setzt man es am besten ein – und wie? Das schauen wir uns hier an.

Was ist los? Pokémon GO hat gerade eine Forschung freigeschaltet, die euch nicht nur ein kostenloses Mega-Mewtu Y bringt, sondern auch einen Meisterball.

Oben drauf hat das Mewtu auch noch perfekte Werte. Alles zum Mewtu-Geschenk in Pokémon GO lest ihr hier.

Aber: Wie stark ist das Pokémon eigentlich, und wo kann man es einsetzen? Das schauen wir uns hier an.

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Wie stark ist Mega-Mewtu Y?

Ihr werdet sicher wissen, dass Mewtu sowieso zu den besten Pokémon im Spiel gehört. Da es auch noch perfekte Werte erhält, habt ihr hier ein absolutes Top-Monster an der Hand. Und die Mega-Form setzt nochmal einen drauf.

In Raids / Arenen: Mega-Mewtu Y ist, offensichtlich, der Top-Angreifer vom Typ Psycho. Es lässt sogar Mega-Mewtu X und Crypto-Mewtu hinter sich.

Tatsächlich ist es aber generell ein sehr vielseitiges Pokémon. Je nach Attacken-Verteilung gehört es auch bei den folgenden Typen zu den Top-Angreifern:

Psycho

Kampf

Geist

Elektro

Eis

Normal

Ihr seht: Euer neues Mega-Mewtu Y hat einiges zu bieten. Generell ist es einfach eine gute Wahl, wenn ihr viel Schaden anrichten wollt.

Und im PvP? In der Regel spielen Mega-Pokémon im PvP keine Rolle, weil sie nur in den seltensten Fällen dort einsetzbar sind.

Dennoch habt ihr ein Mewtu mit maximalen Werten zur Hand. Im PvP ist das vor allem in der Meisterliga ein brauchbares Pokémon.

Den aktuellen Ranking von PvPoke zufolge ist Mewtu auf Platz 45 der Rangliste wiederzufinden, wenn es um die Meisterliga geht. Das ist schon ordentlich. Aber welche Attacken lohnen sich für mein neues Mewtu? Das schauen wir uns auf der folgenden Seite an.