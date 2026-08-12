Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde morgen?

Schon wieder steht eine Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO an. Was euch hier erwartet, zeigt euch MeinMMO.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde ist ein kurzes Event. Es läuft nur 60 Minuten. Dabei gibt es mindestens ein Monster, das im Mittelpunkt steht, sowie einen Bonus.

In der nächsten Rampenlicht-Stunde am 13. August 2026 wartet Waumpel auf euch. Das Monster stammt aus der 3. Generation und ist vom Typ Käfer. Es besitzt gleich 2 verschiedene Entwicklungsstränge. Es kann sich zu Schaloko und anschließend zu Papinella oder zu Panekon und anschließend zu Pudox entwickeln.

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Rampenlicht-Stunde am 13. August 2026 – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde startet um 18:00 Uhr und läuft 60 Minuten. Das heißt, um 19:00 Uhr endet das kurze Event wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr während des Events Entwicklungen auslöst, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Kann man Shiny-Waumpel fangen? Ja, ihr könnt auch auf die Shiny-Variante von Waumpel in der Rampenlicht-Stunde treffen. Da die Chance hierauf jedoch nicht zusätzlich erhöht ist, braucht ihr hierfür eine ordentliche Portion Glück.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Wenn ihr euch neue, starke Angreifer in der Rampenlicht-Stunde erhofft, dann werdet ihr hier definitiv enttäuscht. Weder Waumpel noch irgendeine der Entwicklungen sind starke Monster und entsprechend allesamt nicht in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO zu finden.

Dies gilt sowohl für Raids, als auch für die Kampfliga.

Den Bonus des Events könnt ihr nutzen, wenn ihr sowieso gerade Monster entwickeln wollt oder auf der Jagd nach Erfahrungspunkten seid. Setzt ihr hier noch Glücks-Eier ein, dann könnt ihr für jede Entwicklung die 4-fache Menge an Erfahrungspunkten ergattern.

Werdet ihr die Rampenlicht-Stunde nutzen, oder setzt ihr hier lieber aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch in den nächsten Wochen sonst noch erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.