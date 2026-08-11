Pokémon GO: Wähle deinen Pfad „Gift und Ranken“ – Alle Belohnungen & Boni

Erneut steht eine Evergreen-Woche in Pokémon GO an. MeinMMO zeigt euch, welche Belohnungen hinter den einzelnen Pfaden auf euch warten.

Was ist das für ein Event? Die Evergreen-Wochen sind Events, die seit einiger Zeit in Pokémon GO stattfinden, wenn es sonst keine regulären Events gibt. Sie sollen also quasi die Leere füllen und euch diese Zeiten überbrücken lassen.

Wann läuft das Event? Die nächste Evergreen-Woche startet am Dienstag, dem 11. August 2026 um 10:00 Uhr. Bis Montag, dem 17. August 2026, ist sie aktiv. Erneut habt ihr in dieser Forschung den 1. Schritt automatisch absolviert und müsst euch zwischen einem Pfad entscheiden.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Wähle deinen Pfad: Erkunden (1/1)

Aufgabe Belohnung Erkunde 3 km Begegnung mit Bluzuk Drehe 25 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Bluzuk Brüte 2 Eier aus Begegnung mit Bluzuk Folge 2 Routen Begegnung mit Bluzuk Erkunde 3 km Begegnung mit Imantis Drehe 25 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Imantis Brüte 2 Eier aus Begegnung mit Imantis Folge 2 Routen Begegnung mit Imantis

Stufenbelohnung: Habt ihr den Schritt absolviert, erhaltet ihr außerdem 3 goldene Himmihbeeren sowie 5 Sonderbonbons.

Bonus: Als Bonus für diesen Pfad schaltet ihr die halbierte Schlüpfdistanz für Eier bis zum Ende der Evergreen-Woche frei.

Wähle deinen Pfad: Fangen (1/1)

Aufgabe Belohnung Erziele 15 gute Würfe Begegnung mit Bluzuk Erziele 15 Curveball-Würfe Begegnung mit Bluzuk Erziele 3 fabelhafte Würfe Begegnung mit Bluzuk Erziele 15 großartige Curveball-Würfe Begegnung mit Bluzuk Erziele 15 gute Würfe Begegnung mit Imantis Erziele 15 Curveball-Würfe Begegnung mit Imantis Erziele 3 fabelhafte Würfe Begegnung mit Imantis Erziele 15 großartige Curveball-Würfe Begegnung mit Imantis

Stufenbelohnung: Auch bei diesem Pfad erhaltet ihr zusätzlich 5 Sonderbonbons sowie 3 goldene Himmihbeeren.

Bonus: Als Bonus erwarten euch hier zusätzliche Bonbons, wenn ihr Monster mit guten oder besseren Würfen fangt.

Wähle deinen Pfad: Kämpfen (1/1)

Aufgabe Belohnung Gewinne einen Raid Begegnung mit Bluzuk Gewinne 2 Raids Begegnung mit Bluzuk Besiege 8 Rüpel von Team GO Rocket Begegnung mit Bluzuk Benutze 10 sehr effektive Lade-Attacken Begegnung mit Bluzuk Gewinne einen Raid Begegnung mit Imantis Gewinne 2 Raids Begegnung mit Imantis Besiege 8 Rüpel von Team GO Rocket Begegnung mit Imantis Benutze 10 sehr effektive Lade-Attacken Begegnung mit Imantis

Stufenbelohnung: Wie auch bei den anderen Pfaden, warten hier außerdem 5 Sonderbonbons sowie 3 goldene Himmihbeeren auf euch.

Bonus: Wenn ihr diesen Pfad wählt, dann erhaltet ihr für das Besiegen von Rocket-Rüpeln zusätzliche mysteriöse Komponenten.

Tägliche Forschungen

Bei einigen Trainern ist es möglich, dass ihr nicht die oben genannten Forschungen erhaltet, sondern stattdessen jeden Tag einen anderen Bonus wählen könnt. Wovon es abhängig ist, ob ihr die eine oder die andere Variante des Events habt, ist nicht bekannt.

Habt ihr die tägliche Variante, dann sind die Aufgaben etwas angepasst und sehen wie folgt aus. Bei allen Forschungen erhaltet ihr als Stufenbelohnung auch hier 5 Sonderbonbons sowie 3 goldene Himmihbeeren.

Wähle deinen Pfad: Erkunden (Ausbrüten)

Aufgabe Belohnung Erkunde 1 km Begegnung mit Bluzuk Brüte 1 Ei aus Begegnung mit Bluzuk Folge einer Route Begegnung mit Bluzuk Erkunde 1 km Begegnung mit Imantis Brüte 1 Ei aus Begegnung mit Imantis Folge einer Route Begegnung mit Imantis

Bonus: Halbierte Schlüpf-Distanz für Eier.

Wähle deinen Pfad: Erkunden (PokéStops)

Aufgabe Belohnung Erkunde 1 km Begegnung mit Bluzuk Drehe 5 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Bluzuk Folge einer Route Begegnung mit Bluzuk Erkunde 1 km Begegnung mit Imantis Drehe 5 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Imantis Folge einer Route Begegnung mit Imantis

Bonus: 5-fache Menge an Erfahrungspunkten beim Drehen von PokéStops.

Wähle deinen Pfad: Fangen (Erfahrungspunkte)

Aufgabe Belohnung Erziele 20 Curveball-Würfe Begegnung mit Bluzuk Erziele 3 fabelhafte Würfe Begegnung mit Bluzuk Erziele 20 großartige Curveball-Würfe Begegnung mit Bluzuk Erziele 20 Curveball-Würfe Begegnung mit Imantis Erziele 3 fabelhafte Würfe Begegnung mit Imantis Erziele 20 großartige Curveball-Würfe Begegnung mit Imantis

Bonus: 1,5-fache Menge an Erfahrungspunkten für gute oder bessere Würfe.

Wähle deinen Pfad: Fangen (Bonbons)

Aufgabe Belohnung Erziele 20 Curveball-Würfe Begegnung mit Bluzuk Erziele 3 fabelhafte Würfe Begegnung mit Bluzuk Erziele 20 großartige Curveball-Würfe Begegnung mit Bluzuk Erziele 20 Curveball-Würfe Begegnung mit Imantis Erziele 3 fabelhafte Würfe Begegnung mit Imantis Erziele 20 großartige Curveball-Würfe Begegnung mit Imantis

Bonus: Zusätzliche Bonbons, wenn ihr Monster mit guten oder besseren Würfen fangt.

Wähle deinen Pfad: Kämpfen (Raids)

Aufgabe Belohnung Gewinne einen Raid Begegnung mit Bluzuk Benutze 3 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Bluzuk Benutze 3 sehr effektive Lade-Attacken Begegnung mit Bluzuk Gewinne einen Raid Begegnung mit Imantis Benutze 3 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Imantis Benutze 3 sehr effektive Lade-Attacken Begegnung mit Imantis

Bonus: 5.000 zusätzliche Erfahrungspunkte für das Absolvieren von Raids.

Wähle deinen Pfad: Kämpfen (Team GO Rocket)

Aufgabe Belohnung Benutze 3 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Bluzuk Besiege 1 Rüpel von Team GO Rocket Begegnung mit Bluzuk Benutze 3 sehr effektive Lade-Attacken Begegnung mit Bluzuk Benutze 3 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Imantis Besiege 1 Rüpel von Team GO Rocket Begegnung mit Imantis Benutze 3 sehr effektive Lade-Attacken Begegnung mit Imantis

Bonus: Zusätzliche mysteriöse Komponenten, wenn ihr Rüpel von Team GO Rocket besiegt.

Für welchen Pfad werdet ihr euch entscheiden? Sagt es uns gerne in den Kommentaren. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Raids und Rampenlicht-Stunden euch in den nächsten Wochen erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Inhalten im August 2026 in Pokémon GO.