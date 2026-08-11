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Pokémon GO: Wähle deinen Pfad „Gift und Ranken“ – Alle Belohnungen & Boni

peekay Paul Kutzner Lesezeit 3 Minuten
Pokemon GO Wähle deinen Pfad Gift

Erneut steht eine Evergreen-Woche in Pokémon GO an. MeinMMO zeigt euch, welche Belohnungen hinter den einzelnen Pfaden auf euch warten.

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Was ist das für ein Event? Die Evergreen-Wochen sind Events, die seit einiger Zeit in Pokémon GO stattfinden, wenn es sonst keine regulären Events gibt. Sie sollen also quasi die Leere füllen und euch diese Zeiten überbrücken lassen.

Wann läuft das Event? Die nächste Evergreen-Woche startet am Dienstag, dem 11. August 2026 um 10:00 Uhr. Bis Montag, dem 17. August 2026, ist sie aktiv. Erneut habt ihr in dieser Forschung den 1. Schritt automatisch absolviert und müsst euch zwischen einem Pfad entscheiden.

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Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora

Wähle deinen Pfad: Erkunden (1/1)

AufgabeBelohnung
Erkunde 3 kmBegegnung mit Bluzuk
Drehe 25 PokéStops oder ArenenBegegnung mit Bluzuk
Brüte 2 Eier ausBegegnung mit Bluzuk
Folge 2 RoutenBegegnung mit Bluzuk
Erkunde 3 kmBegegnung mit Imantis
Drehe 25 PokéStops oder ArenenBegegnung mit Imantis
Brüte 2 Eier ausBegegnung mit Imantis
Folge 2 RoutenBegegnung mit Imantis

Stufenbelohnung: Habt ihr den Schritt absolviert, erhaltet ihr außerdem 3 goldene Himmihbeeren sowie 5 Sonderbonbons.

Bonus: Als Bonus für diesen Pfad schaltet ihr die halbierte Schlüpfdistanz für Eier bis zum Ende der Evergreen-Woche frei.

Wähle deinen Pfad: Fangen (1/1)

AufgabeBelohnung
Erziele 15 gute WürfeBegegnung mit Bluzuk
Erziele 15 Curveball-WürfeBegegnung mit Bluzuk
Erziele 3 fabelhafte WürfeBegegnung mit Bluzuk
Erziele 15 großartige Curveball-WürfeBegegnung mit Bluzuk
Erziele 15 gute WürfeBegegnung mit Imantis
Erziele 15 Curveball-WürfeBegegnung mit Imantis
Erziele 3 fabelhafte WürfeBegegnung mit Imantis
Erziele 15 großartige Curveball-WürfeBegegnung mit Imantis

Stufenbelohnung: Auch bei diesem Pfad erhaltet ihr zusätzlich 5 Sonderbonbons sowie 3 goldene Himmihbeeren.

Bonus: Als Bonus erwarten euch hier zusätzliche Bonbons, wenn ihr Monster mit guten oder besseren Würfen fangt.

Wähle deinen Pfad: Kämpfen (1/1)

AufgabeBelohnung
Gewinne einen RaidBegegnung mit Bluzuk
Gewinne 2 RaidsBegegnung mit Bluzuk
Besiege 8 Rüpel von Team GO RocketBegegnung mit Bluzuk
Benutze 10 sehr effektive Lade-AttackenBegegnung mit Bluzuk
Gewinne einen RaidBegegnung mit Imantis
Gewinne 2 RaidsBegegnung mit Imantis
Besiege 8 Rüpel von Team GO RocketBegegnung mit Imantis
Benutze 10 sehr effektive Lade-AttackenBegegnung mit Imantis

Stufenbelohnung: Wie auch bei den anderen Pfaden, warten hier außerdem 5 Sonderbonbons sowie 3 goldene Himmihbeeren auf euch.

Bonus: Wenn ihr diesen Pfad wählt, dann erhaltet ihr für das Besiegen von Rocket-Rüpeln zusätzliche mysteriöse Komponenten.

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Tägliche Forschungen

Bei einigen Trainern ist es möglich, dass ihr nicht die oben genannten Forschungen erhaltet, sondern stattdessen jeden Tag einen anderen Bonus wählen könnt. Wovon es abhängig ist, ob ihr die eine oder die andere Variante des Events habt, ist nicht bekannt.

Habt ihr die tägliche Variante, dann sind die Aufgaben etwas angepasst und sehen wie folgt aus. Bei allen Forschungen erhaltet ihr als Stufenbelohnung auch hier 5 Sonderbonbons sowie 3 goldene Himmihbeeren.

Wähle deinen Pfad: Erkunden (Ausbrüten)

AufgabeBelohnung
Erkunde 1 kmBegegnung mit Bluzuk
Brüte 1 Ei ausBegegnung mit Bluzuk
Folge einer RouteBegegnung mit Bluzuk
Erkunde 1 kmBegegnung mit Imantis
Brüte 1 Ei ausBegegnung mit Imantis
Folge einer RouteBegegnung mit Imantis

Bonus: Halbierte Schlüpf-Distanz für Eier.

Wähle deinen Pfad: Erkunden (PokéStops)

AufgabeBelohnung
Erkunde 1 kmBegegnung mit Bluzuk
Drehe 5 PokéStops oder ArenenBegegnung mit Bluzuk
Folge einer RouteBegegnung mit Bluzuk
Erkunde 1 kmBegegnung mit Imantis
Drehe 5 PokéStops oder ArenenBegegnung mit Imantis
Folge einer RouteBegegnung mit Imantis

Bonus: 5-fache Menge an Erfahrungspunkten beim Drehen von PokéStops.

Wähle deinen Pfad: Fangen (Erfahrungspunkte)

AufgabeBelohnung
Erziele 20 Curveball-WürfeBegegnung mit Bluzuk
Erziele 3 fabelhafte WürfeBegegnung mit Bluzuk
Erziele 20 großartige Curveball-WürfeBegegnung mit Bluzuk
Erziele 20 Curveball-WürfeBegegnung mit Imantis
Erziele 3 fabelhafte WürfeBegegnung mit Imantis
Erziele 20 großartige Curveball-WürfeBegegnung mit Imantis

Bonus: 1,5-fache Menge an Erfahrungspunkten für gute oder bessere Würfe.

Wähle deinen Pfad: Fangen (Bonbons)

AufgabeBelohnung
Erziele 20 Curveball-WürfeBegegnung mit Bluzuk
Erziele 3 fabelhafte WürfeBegegnung mit Bluzuk
Erziele 20 großartige Curveball-WürfeBegegnung mit Bluzuk
Erziele 20 Curveball-WürfeBegegnung mit Imantis
Erziele 3 fabelhafte WürfeBegegnung mit Imantis
Erziele 20 großartige Curveball-WürfeBegegnung mit Imantis

Bonus: Zusätzliche Bonbons, wenn ihr Monster mit guten oder besseren Würfen fangt.

Wähle deinen Pfad: Kämpfen (Raids)

AufgabeBelohnung
Gewinne einen RaidBegegnung mit Bluzuk
Benutze 3 Power-Ups bei PokémonBegegnung mit Bluzuk
Benutze 3 sehr effektive Lade-AttackenBegegnung mit Bluzuk
Gewinne einen RaidBegegnung mit Imantis
Benutze 3 Power-Ups bei PokémonBegegnung mit Imantis
Benutze 3 sehr effektive Lade-AttackenBegegnung mit Imantis

Bonus: 5.000 zusätzliche Erfahrungspunkte für das Absolvieren von Raids.

Wähle deinen Pfad: Kämpfen (Team GO Rocket)

AufgabeBelohnung
Benutze 3 Power-Ups bei PokémonBegegnung mit Bluzuk
Besiege 1 Rüpel von Team GO RocketBegegnung mit Bluzuk
Benutze 3 sehr effektive Lade-AttackenBegegnung mit Bluzuk
Benutze 3 Power-Ups bei PokémonBegegnung mit Imantis
Besiege 1 Rüpel von Team GO RocketBegegnung mit Imantis
Benutze 3 sehr effektive Lade-AttackenBegegnung mit Imantis

Bonus: Zusätzliche mysteriöse Komponenten, wenn ihr Rüpel von Team GO Rocket besiegt.

Für welchen Pfad werdet ihr euch entscheiden? Sagt es uns gerne in den Kommentaren. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Raids und Rampenlicht-Stunden euch in den nächsten Wochen erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Inhalten im August 2026 in Pokémon GO.

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