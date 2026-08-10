House of the Dragon Staffel 4: Release, Besetzung, Handlung und mehr – Alle Infos zur neuen Staffel

Die 4. Staffel von House of the Dragon wird wohl das große Finale der Prequel-Serie sein und den Klimax des Targaryen-Bürgerkriegs zeigen. MeinMMO verrät euch alles zu Trailer, Release und mehr.

Was ist House of the Dragon für eine Serie? Die Serie, die von HBO produziert wird, spielt im selben Universum wie Game of Thrones. Die Geschehnisse der Serie finden circa 200 Jahre vor der Originalserie statt und zeigen das Haus Targaryen und wie die eigenen Intrigen zum Fall dessen geführt haben.

Dabei kommt es nicht nur zu epischen Schlachten mit großen Drachen, sondern auch zu den bekannten Ränkespielen im Hintergrund, die sogar noch gefährlicher sein können als der direkte Kampf.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald neue Infos verfügbar werden. Wollt ihr zu einem konkreten Punkt springen, habt ihr hier ein Inhaltsverzeichnis:

House of the Dragon Staffel 4: Trailer, Release, Stream

Gibt es einen Trailer zur 4. Staffel von House of the Dragon?

Bisher gibt es keinen Trailer zur 4. Staffel von House of the Dragon. Da die 3. Staffel erst zu Ende gegangen ist, kann das wohl auch etwas dauern. Bis dahin könnt ihr euch einen Trailer zur dritten Staffel anschauen:

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens

Wann ist der Release-Termin für House of the Dragon Staffel 4?

Aktuell gibt es noch keinen Release-Termin für die 4. Staffel von House of the Dragon. Laut GamesRadar legt man HBO aktuell Skriptvorschläge vor, die Produktion hat also noch nicht begonnen. Zwischen Staffel 2 und 3 lagen 2 Jahre.

Wer streamt House of the Dragon Staffel 4?

Da House of the Dragon von HBO produziert wird, kann man davon ausgehen, dass auch die 4. Staffel wieder im Abo von HBO Max enthalten sein wird. Ob auch der Streaming-Service WOW die 4. Staffel zeigen wird, ist bisher unklar. Die 3. Staffel lief auf beiden Sendern.

Auf der nächsten Seite erfahrt ihr alles zur Besetzung und Handlung.

Mit der 4. Staffel von House of the Dragon endet die Prequel-Serie zu Game of Thrones. Aber das ist noch nicht das Ende der Westeros-Storys. Mit A Knight of the Seven Kingdoms gibt es noch ein weiteres Prequel, diesmal mit Ritter-Fokus: A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2: Release, Besetzung und Folgen – Alle Infos zur Serie auf HBO Max