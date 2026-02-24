A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2: Start, Trailer und Cast – Alle Infos zur Serie auf HBO Max

Die Geschichte von Ser Duncan und Egg geht in Staffel 2 von A Knight of the Seven Kingdoms weiter. Alles, was ihr zur Fortsetzung der Prequel-Serie von Game of Thrones wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Was ist A Knight of the Seven Kingdoms? Die von HBO produzierte Serie spielt rund 100 Jahre vor Game of Thrones und erzählt die Geschichte des Ritters Ser Duncan und seines Knappen „Ei“.

Die erste Staffel erschien ab dem 19. Januar 2026 auf HBO Max. Eine zweite Staffel ist bereits angekündigt und setzt die Geschichte fort.

Wann ist der Release von A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2? Einen genauen Termin für den Start der zweiten Staffel gibt es derzeit noch nicht. Die Dreharbeiten haben jedoch bereits begonnen, weshalb Fans mit einem Release im Jahr 2027 rechnen können.

Gibt es eine Buchvorlage? Die erste Staffel basierte auf der ersten Novelle, „Der Heckenritter“. Konsequenterweise adaptiert die zweite Staffel die zweite von drei Novellen. Sie heißt „Das verschworene Schwert“.

Gibt es einen Trailer? Da die Dreharbeiten erst angelaufen sind, gibt es noch kein Bewegtbildmaterial zur Fortsetzung der Serie. Der Trailer zur ersten Staffel vermittelt aber ebenfalls einen guten Eindruck:

A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2: Stream, Folgen und Staffeln

Wo kann man die Serie streamen? Wie schon Staffel 1 landet auch die Fortsetzung direkt beim Streaming-Dienst HBO Max, der seit Januar 2026 auch in Deutschland verfügbar ist. Die Folgen der ersten Season wurden wöchentlich veröffentlicht, weshalb das auch für Staffel 2 zu erwarten ist.

Wie viele Folgen und Staffeln wird es geben? Genau wie Staffel 1 wird auch die zweite sechs Episoden enthalten, die jeweils etwa eine halbe Stunde dauern.

Die zugrundeliegende Novelle soll genau adaptiert werden. Showrunner Ira Parker sagte gegenüber IGN:

Wir halten uns wieder ziemlich genau an das Buch. Es gibt zwar hier und da ein paar kleine Abweichungen, aber die haben wir in Staffel 1 auch schon oft gemacht. Alles sollte sich natürlich in die Welt und zu Dunks Perspektive einfügen.

Die dritte Novelle, „Der geheimnisvolle Ritter“, wird in der dritten Staffel verfilmt werden. Halten die Macher den Rhythmus ein, erwartet uns das Finale der Serie im Jahr 2028.

Abgesehen davon denkt George R.R. Martin bereits über weitere Geschichten mit dem ungleichen Duo Dunk und Ei nach (via winteriscoming.net). Weitere Staffeln sind in der Zukunft also nicht auszuschließen.

A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2: Handlung

Worum geht es in der zweiten Staffel? In Season 1 lernten sich Dunk und Ei kennen. Die Fortsetzung spielt einige Zeit später. Das Duo trifft auf seinen Abenteuern neue Charaktere, unter anderem Lady Rohanne Webber. Sie wird auch „Rote Witwe“ genannt und wird von vielen als Hexe bezeichnet, die ihre ersten vier Ehemänner auf dem Gewissen haben soll.

Die politisch versierte Herrscherin befindet sich in einem Konflikt mit dem Ritter Ser Eustace Osgray, dem Duncan seine Treue schwört.

Wie Showrunner Ira Parker IGN gegenüber verriet, wird sich die zweite Staffel auf Themen wie blinde Loyalität konzentrieren. In der ersten Season ging es ihm zufolge vor allem um Väter und Söhne, und darum, was an die nächste Generation weitergegeben wird.

A Knight of the Seven Kingdoms: Besetzung

Wer spielt in A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2 mit? Fans dürfen sich natürlich über die Rückkehr der beiden Hauptdarsteller Peter Claffey als Duncan und Dexter Sol Ansell als Ei freuen.

Neben ihnen wurden noch keine Cast-Mitglieder offiziell bestätigt. Gerüchte drehen sich jedoch um Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), die Lady Rohanne Webber spielen soll.

Sobald wir mehr zur Besetzung aus offiziellen Quellen wissen, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Nun seid ihr gefragt: Welche Erwartungen habt ihr an die zweite Staffel der HBO-Serie? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. MeinMMO-Redakteur Niko Hernes war von der ersten Staffel bereits angetan: A Knight of the Seven Kingdoms ist kein neues Game of Thrones, aber das ist gut so