A Knight of the Seven Kingdoms: Folge 6 – Das passiert im Finale der Staffel

Mit der 6. Folge von A Knight of the Seven Kingdoms geht die 1. Staffel der Westeros-Serie zu Ende. Alles, was ihr von der letzten Folge wissen müsst, fassen wir für euch zusammen.

Achtung: Im folgenden Artikel spoilern wir euch die Ereignisse der 6. Folge von A Knight of the Seven Kingdoms.

Folge 5 war wohl die epischste Folge der Staffel. Das Urteil der Sieben hat stattgefunden und die Ritter von Duncan traten gegen die Ritter von Aerion Targaryen an. 

Beim Kampf kam es zu einem tragischen Vorfall und die 6. und letzte Folge der Staffel beschäftigt sich nicht nur mit den Konsequenzen davon, sondern mit der Zukunft von Duncan und seinem Knappen Aegon aka Ei.

Wir fassen euch die wichtigsten Ereignisse der Folge nach dem Video zusammen:

Die Nachwehen der Schlacht

Wie geht es Duncan nach dem Kampf? Duncan ist sichtlich erschlagen vom Tod von Baelor Targaryen, der für ihn gekämpft hat und dabei sein Leben gab. Direkt zu Beginn der Folge gibt es einen Streit mit Lyonel Baratheon, der nicht ganz so traurig über den Tod von Baelor ist, denn nur ein toter Drache ist ein guter Drache.

Innerhalb der Folge spricht er mit einigen Weggefährten, die er in der Staffel getroffen hat, und verabschiedet sich. Plötzlich wird er aber von Rittern der Targaryens abgeholt – Prinz Maekar möchte ihn sehen.

Man erfährt, dass Aerion in den Osten geschickt wird, und sieht, wie Maekar mit dem Tod seines Bruders zu kämpfen hat. Duncan bekommt von Maekar aber eine große Möglichkeit. Ei will als Knappe nur Duncan dienen, weshalb er ihm anbietet, Ritter unter Maekar zu werden. Duncan würde selbst trainiert werden und Egg könnte sein Knappe sein.

Duncan lehnt ab, er hat keine Lust mehr auf Prinzen.

Wie geht es Prinz Ei? Der Prinz Aegon scheint mit seiner eigenen Verwandtschaft zu kämpfen. Mit einem Messer bewaffnet, geht er ins Zimmer seines verletzten Bruders Aerion, wird aber von seinem Vater Maekar aufgehalten.

Ein letztes Mal spricht Duncan dann doch mit Maekar und will Ei als Knappen haben, aber nicht bei seiner Familie, sondern auf einer eigenen Reise. Maekar lehnt ab, ein Targaryen soll schließlich nicht im Dreck schlafen.

Aegon aber hat keine Lust auf ein bequemes Bett und edles Essen. Ei hat sich fortgeschlichen, entgegen dem Willen seines Vaters. Kurz bevor Duncan abreist, geht Ei zum Heckenritter und reitet mit ihm auf ein noch unbekanntes Abenteuer.

Das ist nicht das Ende für Duncan und Ei. Die Abenteuer der beiden gehen in einer 2. Staffel weiter. Doch bevor ihr die beiden wiederseht, geht eine andere Westeros-Serie, die lange vor Game of Thrones spielt, in die 3. Staffel: House of the Dragon Staffel 3: Start, Trailer, Besetzung – Alle Infos zur neuen Staffel

