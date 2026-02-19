Letzte Serie zu Game of Thrones ist noch nicht mal vorbei, da erscheint schon der Teaser zur 3. Staffel von House of the Dragon

Die letzte „Game of Thrones“-Serie ist gerade vorbei, da kommt schon der Teaser für die 3. Staffel von House of the Dragon.

Welche „Game of Thrones”-Serie läuft aktuell? Momentan läuft die Spin-off-Serie A Knight of the Seven Kingdoms auf HBO Max. Die Serie erzählt die Geschichte von Ser Duncan dem Großen, Egg und ihren Abenteuern.

Dabei hat sie einen sehr viel humorvolleren Ton als die Hauptserie Game of Thrones. Zeitlich ist A Knight of the Seven Kingdoms zwischen der Hauptserie Game of Thrones und House of the Dragon einzuordnen.

Die sechste und damit letzte Episode von A Knight of the Seven Kingdom ist noch nicht veröffentlicht und erscheint erst am 23. Februar 2026. Während Fans noch dieses Spin-off zu Ende schauen wollen, wurde schon der erste Teaser zu der anderen Spin-Off-Serie House of the Dragon veröffentlicht.

Hier könnt ihr euch den Teaser anschauen:

Community trauert noch anderem GoT-Charakter hinterher

Was ist im Teaser zu sehen? Bis jetzt verrät der Teaser noch nicht allzu viel über die Handlung der 3. Staffel. Doch was auf jeden Fall angedeutet wird, ist die weitere Eskalation des Konflikts von Rhaenyra Targaryen und Alicent Hightower.

Rhaenyra plant ihre weiteren Kriegszüge von Dragonstone aus, während Alicent vor allem Angst vor ihren Drachen hat. Zu viel an Handlungssträngen lässt sich von dem Teaser noch nicht ausmachen, die kommen vermutlich erst in dem offiziellen Trailer.

Wie reagiert die Community? Insgesamt scheinen die Kommentare unter dem Teaser auf YouTube positiv gestimmt zu sein. Nachdem die 2. Staffel der „Game of Thrones“-Serie eher gemischte Gefühle bei der Community hervorrief (zu lesen auf Rotten Tomatoes), scheint die Vorfreude auf mehr Zeit in Westeros wieder gestiegen zu sein.

Achtung: Der folgende Abschnitt erhält Spoiler zu der 5. Episode von A Knight of the Seven Kingdoms.

Der Top-Kommentar stellt dabei die vermeintlich schnelle Teaser-Veröffentlichung nach dem Noch-Nicht-Mal-Ende von A Knight of the Seven Kingdoms hervor: „Das Grab von Baelor Targaryen ist noch nicht einmal kalt, da beschließt HBO schon, den Trailer zu HOTDS3 zu veröffentlichen.“

Das spielt auf den Tod des Charakters Baelor Targaryen an, der in der 5. Episode einen tragischen Tod starb.

