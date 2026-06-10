Godzilla verbündet sich mit einem mächtigen Marvel-Schurken, um das ganze Multiversum plattzumachen

Godzilla kloppt sich schon länger mit den Helden aus Marvel und stellt eine der größten Gefahren für die Erde dar. Jetzt treibt er es nochmal auf die Spitze. Zusammen mit einem mächtigen Schurken bedroht er nun mehrere Universen und ein anderer Fiesling stellt sich ihm in den Weg,

2025 startete Godzilla vs. The Marvel Universe. Daraus entstanden 2 Comic-Reihen. Einmal 6 kleine One-Shots, in denen sich einzelne Helden dem König der Monster stellten, und einmal Godzilla Destroys the Marvel Universe, eine 5-teilige Reihe, in der mehrere Helden versuchen, Godzilla aufzuhalten. Dort wurde Godzilla zwar gestoppt, aber es ging weiter.

2026 startete Godzilla: Infinity Roar. Obwohl die Marvel-Helden es geschafft hatten, Godzilla zu besiegen, trat der Schurke Knull auf den Plan und nährte die Wut von Godzilla. Es entstand ein noch größerer Konflikt, diesmal noch mit anderen Kaijus wie König Ghidorah oder MechaGodzilla. Aber das war nur der Anfang.

Video starten Godzilla kloppt sich in Destroy All Monsters Melee Remastered erneut mit seinen größten Feinden

Godzilla gegen das ganze Multiversum

Wie geht es mit Godzilla im Marvel-Universum weiter? Wie Marvel angekündigt hat, geht es nach Infinity Roar für Godzilla weiter. In Godzilla Conquers the Multiverse von Autor Gerry Duggan und Zeichner Javier Garrón bedrohen Godzilla und Knull, der König der Symbionten, das gesamte Multiversum.

Knull ist einer der mächtigsten Marvel-Schurken und der Vater der Symbionten, also vom Alienschleim, zu denen etwa Venom gehört. Wie die vorherige Reihe bereits bewiesen hat, können die Marvel-Helden den beiden Bedrohungen nichts anhaben – immerhin konnte Godzilla sogar Galactus besiegen.

Deshalb muss das Marvel-Universum etwas andere Methoden finden, um das Multiversum zu retten. Allen voran ist der Schurke Dr. Doom, der sich mit Schurken und Helden zusammengetan hat, um im Multiversum nach einer Möglichkeit zu suchen, Godzilla aufzuhalten.

Bisher wurde nicht verraten, welche Figuren man aus dem Multiversum nutzen möchte, aber Autor Gerry Duggan hat im Interview mit Marvel.com bereits angedeutet, dass eine bestimmte Motte ihren 60. Geburtstag dieses Jahr feiert. Ziemlich sicher wird also Mothra eine Rolle spielen, Godzilla aufzuhalten – wie in guten alten Zeiten eben.

Fans von großen Kaiju-Kämpfen können sich aber auf jeden Fall auf große Comic-Action freuen, wenn man sich die vorherigen Crossover-Bände anschaut.

Wie kann man Godzilla Conquers the Multiverse in Deutschland lesen? Das erste Heft zur neuen Reihe erscheint in den USA am 22. Juli, weshalb ihr auf Händler setzen müsst, die aktuelle US-Hefte importieren, falls ihr es direkt lesen wollt. Im Abo von Marvel Unlimited könnt ihr neue Hefte 3 Monate nach Release lesen, aber auch das wäre auf Englisch.

Wann eine Gesamtausgabe erscheint oder gar ein deutscher Release, ist bisher unbekannt. Die anderen Godzilla-Marvel-Reihen gibt es aktuell auch nur auf Englisch.

Am 14. Oktober 2026 soll die deutsche Variante von Godzilla gegen das Marvel-Universum von Panini erscheinen. Man kann also davon ausgehen, dass auch die anderen Reihen hierzulande erscheinen werden. Bis dahin haben wir eine Liste zu Godzilla für euch: Die 10 mächtigsten Gegner von Godzilla im Power-Ranking