26-jähriger Däne ist jedes Jahr die LoL-Hoffnung Europas, jetzt erkennt ihn auch Riot offiziell an

Vor 3 Jahren startete Riot mit der Hall of Legends eine Hall of Fame für die besten Spieler in League of Legends. Nach Faker und Uzi wird ein europäischer Spieler geehrt, der mit seinem Team seit Jahren die größte Hoffnung des Westens ist.

Welcher Spieler kommt in die Hall of Legends? Wie Riot am 16.08.2026 angekündigt hat (via x.com), wird Rasmus Borregaard Winther, besser bekannt als Caps , der nächste Spieler für die Hall of Legends. Damit folgt er Faker, der 2024 der erste Spieler war, und Uzi, der 2025 folgte.

Wie schon bei seinen Vorgängern gibt es auch für Midlaner Caps einen speziellen Premium-Skin (Immortalized Legend) mit entsprechendem Preis (die vorherigen Skins kosteten 430€). Bisher ist nicht offiziell bestätigt, welcher Champion dafür gewählt wurde. Laut @LeagueOfLeaks (via x.com) könnte es Tristana sein.

Obwohl Europa nie den Status hatte wie Südkorea, gilt Caps mit dem Team G2 jedes Jahr als ein Hoffnungsträger für den Westen.

Den Trailer für Caps seht ihr hier:

Video starten Riot ehrt Caps als neuen Spieler für die Hall of Legends Autoplay

Der beste Spieler Europas

Wer ist Caps eigentlich? Schon im Trailer wird Caps als der beste westliche Spieler aller Zeiten bezeichnet. Das spiegelt seine Karriere bereits wider. Im Januar 2015 startete er seine Profi-Karriere im Team Enigma Esports, da war er gerade mal 15 Jahre alt.

Schon mit 17 Jahren, im Dezember 2016, betrat er dann die große LEC-Bühne mit dem Team Fnatic. G2, dem Team, in dem er heute noch spielt, trat er dann 2018 bei. In der europäischen Liga zeigt er mit seinem Team regelmäßig, wie gut sie sind.

So gewann G2 zuletzt die LEC 2026 Spring Playoffs, aber das ist nur eine der vielen Errungenschaften aus den letzten Jahren bei der LEC. Eine der größten Leistungen von G2 waren wohl die Worlds 2019. Dort schaffte man es ins Finale, nachdem man Faker und T1 im Halbfinale besiegte. Gegen das chinesische Team FPX scheiterte man zwar, jedoch zeigte G2, dass man beim Esports von LoL auch den Westen im Auge behalten sollte.

Bereits im Jahr 2018 stand Caps, zusammen mit dem Team Fnatic, im Worlds-Finale, doch auch da scheiterte man. Er und Uzi sind die einzigen nicht-koreanischen Spieler, die zweimal hintereinander im Worlds-Finale standen. Zwar schaffte Caps das danach nicht mehr, jedes Jahr gilt er mit seinem Team trotzdem als die große Hoffnung Europas auf den Weltmeister-Titel.

Findet ihr es gut, dass Caps die neue Ehrung verdient hat, oder hättet ihr euch einen anderen Spieler gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bei der MSI 2026 trat G2 gegen T1 an und konnte sogar gewinnen. Das kommentierte auch Faker: LoL-Legende Faker scheitert gegen den europäischen Meister, räumt ein: „Haben viele Fehler gemacht“