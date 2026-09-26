Star Wars ist für Jedi, Sith und die Macht bekannt, doch zahlreiche Figuren sitzen am liebsten im Cockpit eines der diversen Raumschiffe. Wer die 7 besten Piloten sind, klären wir in diesem Ranking.

Wie wurde die Liste erstellt? Für das Ranking haben wir uns die stärksten Piloten aus dem Kosmos von Star Wars angesehen. Wir beschränken uns auf den Kanon und bewerten die Kandidaten anhand ihres Könnens und ihrer größten Leistungen im Cockpit.

Die Auswahl und die Platzierungen sind selbstverständlich subjektiv. Sollte euer persönliches Ranking davon abweichen, könnt ihr es uns am Ende gerne in die Kommentare schreiben.

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7. Han Solo & Chewbacca – der Draufgänger und seine haarige Lebensversicherung

Bekanntestes Fluggefährt: Millenium-Falke (modifizierter YT-1300-Frachter)

Auf Platz 7 wollen wir direkt unsere eigenen Regeln brechen, denn wir vergeben ihn an ein Duo, das einfach zusammengehört (und weil Chewie ja gerne mal vergessen wird). Han Solo ist sicherlich einer der bekanntesten Piloten und steuert gemeinsam mit seinem Kumpel Chewbacca den Millenium-Falken – der es leider nicht in unsere Liste der schnellsten Raumschiffe geschafft hat.

Die beiden fallen neben ihrem Geschick am Steuerknüppel vor allem durch kreative Einfälle auf, die zu teils spektakulären Manövern führen. Die meisten kommen aus dem Kopf des Schmugglers Han, während Chewbacca sicherstellt, dass die Kiste nicht auseinanderfällt.

Zu ihren größten Leistungen gehört der Kessel-Flug in weniger als zwölf Parsecs, die Mitarbeit bei der Zerstörung des Todessterns oder die Flucht durch ein Asteroidenfeld. Noch dazu schafften es die beiden, ihr Raumschiff durch imperiale Blockaden zu schleusen – zu einem guten Piloten gehört manchmal auch eine gesunde Portion Wahnsinn und List.