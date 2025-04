Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Total War: Warhammer 3 geht gegen dumme KI-Gegner vor, will verhindern, dass ihr in sinnlose Kriege geratet

Zum Einsatz kommt der Jäger in den Klonkriegen auf der Seite der Separatisten-Allianz. Unter anderem legt sich Anakin mit ihnen an. Im Kampf sind die Jäger nicht nur schnell, sondern verfügen zudem über starke Bewaffnung. Mehrere Laserkanonen heizen dem Feind ein. Besondere Raketen lassen außerdem kleine Sabotagedroiden frei, die gegnerische Schiffe außer Gefecht setzen sollen.

Nicht relevant für die Liste ist die Geschwindigkeit im Hyperraum. Hier wäre der Millennium-Falke einer der Spitzenreiter. In Sachen Megalight pro Stunde, kurz MGLT, hat Han Solos Schiff allerdings das Nachsehen und landet mit 75 MGLT nur auf Platz 34. Die folgenden 5 Schiffe sind ihm in dieser Hinsicht weit überlegen.

Dabei zählt vor allem ein Wert: Die Geschwindigkeit, die in Star Wars in Megalight (zu Deutsch „Megalicht“) angegeben wird. Das ist die Unterlichtgeschwindigkeit, mit der Schiffe durch den luftleeren Raum fliegen, etwa bei kürzeren Reisen oder Kämpfen.

In den Filmen zu Star Wars gibt es haufenweise cooler Raumschiffe. In dieser Liste wollen wir klären, welche davon die 5 schnellsten sind.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to