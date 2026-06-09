Trymacs besucht auf Twitch eine der berühmtesten Straßen der Welt, doch sein Highlight dürfte ein Pokémon sein

Der Twitch-Streamer Maximilian Trymacs Stemmler versucht sich momentan wieder an einer Pokémon-Shiny-Challenge. Aktuell spielt er Pokémon Feuerrot auf der Nintendo Switch 2 und das auch, als er mit seinen Twitch-Kollegen auf einer Tour durch die USA ist.

Wo befindet sich Trymacs momentan? Aktuell befindet sich Trymacs mit seinen Twitch-Kollegen Paul Frege, Nici Stemmler und Aditotoro auf einer Reise entlang der Route 66. Der Roadtrip geht über mehrere Tage und wird rund um die Uhr auf den Twitch-Kanälen der Beteiligten live gestreamt.

Was bei Trymacs auf der Reise nicht fehlen durfte, war seine Nintendo Switch 2 mit der Pokémon-Edition Feuerrot. Denn seit dem Re-Release der Pokémon-Editionen Feuerrot und Blattgrün auf der Nintendo Switch 2 hat er sich vorgenommen, nur die schillernden Versionen von Pokémon zu fangen. In dieser Generation von Pokémon beträgt die Chance auf ein Shiny-Pokémon laut PokeWiki 1:8192.

Das Ziel des Twitch-Streamers bei Pokémon Feuerrot ist nun, ein ganzes Team aus schillernden Pokémon zusammenzusuchen und mit ihnen das Spiel durchzuspielen. Trymacs hat sich also mal wieder eine längere Pokémon-Challenge vorgenommen – eine vorherige Herausforderung hatte ihn schon damals ziemlich gefordert.

Die Strecke der Route-66-Tour geht dabei an den verschiedensten Sehenswürdigkeiten vorbei und für die meisten Besucher dürfte der Grand Canyon wohl ein absolutes Highlight sein. Trymacs wird am Ende der Reise aber wohl einen anderen Höhepunkt feiern.

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„Ich brauche die Aufnahme!“

Was ist wahrscheinlich das Highlight von Trymacs? Während die vier Twitch-Streamer gerade in ihrem Wohnmobil im Grand Canyon unterwegs sind, zockt Trymacs Feuerrot und findet ein schillerndes Onix. Damit, meint Trymacs, kann er sich nun endlich an den Top 4 und dem Champ versuchen, denn er hat jetzt sein Wunschteam aus den Shiny-Pokémon zusammen.

Trymacs freut sich anscheinend so sehr über das schillerndes Pokémon, dass er herumschreit und zu seinem Kollegen, der ihn filmt, sagt er: Ich brauche die Aufnahme! (Quelle: YouTube ab 00:46). Auch Twitch-Kollege Paul Frege holt direkt sein Handy heraus und filmt Trymacs. Der Grand Canyon war für eine Weile gar kein Thema mehr …

Trymacs versucht sich – neben Pokémon-Herausforderungen mit seinen Freunden – immer wieder gerne daran, die schillernden Versionen von Pokémon zu fangen. An einer Shiny-Challenge hatte er besonders zu knabbern: Trymacs zockt Pokémon auf Twitch, ist nach 143 Stunden noch im ersten Gebiet und völlig gebrochen