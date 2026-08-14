„Weiß echt nicht, was ich Tag für Tag mache“ – shroud beendet Stream auf Twitch mit kryptischen Worten, verschwindet ohne weitere Info für 3 Wochen

Der Twitch-Streamer shroud war seit 3 Wochen nicht mehr live. Seinen bisher letzten Stream beendete er mit den Worten, nicht zu wissen, was er täglich machen soll.

So lief der letzte Stream: Der US-amerikanische Streamer Michael „shroud“ Grzesiek war zuletzt am Freitag, dem 24. Juli 2026, auf Twitch online, als er an einem Twitch-Rivals-Turnier im Taktik-Shooter Valorant teilnahm.

Bei dem Valorant-Turnier spielte er als Teamleiter zusammen mit den Streamerinnen QuarterJade, xChocoBars, emilyywang und bnan, schied aber bereits in Runde 1 aus. Zunächst verlor Team shroud gegen das Team von Subroza, anschließend musste man sich im Losers-Bracket dem Team von iiTzTimmy geschlagen geben und frühzeitig die Segel streichen.

Ein Teil der Truppe spielte anschließend einige Stunden zusammen weiter Valorant, auch wenn das Turnier für sie bereits an der Stelle vorbei war. Später beendete shroud den Stream und kehrte seither nicht auf Twitch zurück.

Video starten Riot Games zeigt die Konsolenversion von Valorant Autoplay

Was sagte er, als er den Stream schloss? Als shroud den Stream am 24. Juli beendete, erklärte er, nicht zu wissen, ob er am Wochenende etwas spielen, geschweige denn streamen werde. Er deutete an, das Wochenende über mal eine Pause zu machen:

„Ich weiß nicht, ob ich es dieses Wochenende spiele. Ich weiß nicht, ob ich livegehe. Ich weiß echt nicht, was ich Tag für Tag mache. Ich muss mich mal wieder fokussieren und das auf die Reihe kriegen. Vielleicht brauche ich dafür das Wochenende, mal sehen. […]

Des Weiteren führte er aus, dass er es vor allem davon abhängig machen wolle, wie er sich fühle und ob er Lust auf irgendein Spiel habe. Wenn nicht, dann käme er nicht online.

„Kann sein, dass ich dieses Wochenende streame, kann aber auch nicht sein, kein Plan. Hängt davon ab, wie ich mich fühle. Hängt davon ab, ob ich Bock hab. Ich gehe einfach nach Vibe. Wenn ich Bock habe, ein Spiel zu zocken, gehe ich einfach spontan live und spiele.“

Wo ist shroud und wann kommt er wieder? Das ist weiterhin unklar, da er zu keinem Zeitpunkt ausführte, wie lange er tatsächlich nicht streamt. Einige Twitch-Nutzer berichten jedoch in den sozialen Netzwerken, shroud habe Tarkov mit befreundeten Streamern wie Just9n gespielt – er habe währenddessen nur selbst nicht gestreamt.

Auch im deutschsprachigen Twitch-Raum machen hin und wieder Streamer eine Pause. Kürzlich kehrte Papaplatte aus einer Auszeit zurück, während NoWay4u aus gesundheitlichen Gründen zurückzog. Das jüngste Update des LoL-Streamers zu seiner Situation könnt ihr hier nachlesen: Twitch-Streamer NoWay macht wegen Gesundheit Pause auf unbestimmte Zeit: „Wir wissen jetzt, was es ist“