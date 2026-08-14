Neues Spiel zu Game of Thrones zeigt erstes Gameplay, doch Fans meckern: „Mögen sie kein Geld?“

Fans der Welt aus Game of Thrones können sich 2027 auf ein neues Spiel in der Welt von Westeros freuen. Erstes Gameplay soll es bald geben, doch nicht alle Fans des Franchise sind mit einem Strategiespiel zufrieden.

Um welches Spiel geht es? 2025 wurde „Game of Thrones: War for Westeros“ von Entwickler und Publisher PlaySide angekündigt. Das Spiel soll ein Echtzeit-Strategiespiel werden, das euch die Macht über Armeen der Sieben Königslande geben soll – zusammen mit bekannten Helden und anderen Figuren der Serie, wie etwa Jon Schnee.

Am 13. August veröffentlichte das Studio einen kleinen Teaser zum Gameplay auf x.com, mit der Ankündigung, dass man auf der gamescom Opening Night Live, am 25.08., einen ganzen Gameplay-Trailer veröffentlichen wird. Im kurzen Teaser sieht man bereits eine Armee von Haus Lennister, die von einem Drachen plattgemacht wird, der aussieht wie Drogon.

Mit dem Genre scheinen einige Fans aber nicht zufrieden zu sein.

Video starten Game of Thrones: War for Westeros zeigt im Trailer wie moderne Echtzeit-Strategie aussehen kann Autoplay

Zuspruch, aber auch Kritik für das falsche Genre

Wie reagiert die Community auf den Teaser und die Ankündigung? Während sich viele Spieler schon auf das Spiel freuen, vor allem weil es an den Strategie-Klassiker „Schlacht um Mittelerde“ erinnert (via x.com), wünschen sich einige Fans ein völlig anderes Genre für das Franchise.

So schreibt @iamrobtv auf x.com: Gibt es etwa ein verstecktes Gesetz, das die Entwicklung eines legitimen GOT-AAA-RPGs verhindert? Mögen sie einfach kein Geld?

@Vault93_ (x.com) drückt es etwas versöhnlicher aus. Er findet, dass War for Westeros eine gute Idee sei, er wartet aber weiterhin auf ein AAA-Spiel, das auf der Welt basiert. Laut ihm eigne sich die IP hervorragend für ein MMORPG oder einfach nur für eine Singleplayer-Simulation in einer Open-World.

Insgesamt gibt es aber viel Vorfreude auf das Spiel, wenn man sich die Kommentare unter dem offiziellen Teaser anschaut.

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Was sind die Probleme mit einem AAA-RPG? Spieleentwicklung wird immer teurer und ein Open-World-AAA-Spiel gehört wohl zu den teuersten Genres, die nicht nur viel Geld, sondern auch Entwicklungszeit fressen können. Das ist ein Investment und Risiko, das auch schiefgehen kann.

Ein Strategiespiel ist zwar nischiger, passt zum Universum von Westeros aber auch, wenn man den positiven Kommentaren glaubt.

Tatsächlich erschien 2012 schon ein Action-RPG mit dem simplen Titel „Game of Thrones“ auf Steam. Falls ihr an dem Genre Interesse habt, könnte zumindest dieser Titel euren Hunger stillen.

Wann erscheint Game of Thrones: War for Westeros? Bisher gibt es kein offizielles Release-Datum für das Spiel, bisher gibt man nur 2027 an.

Was haltet ihr vom Spiel? Freut ihr euch auf ein Westeros-Strategiespiel oder hättet ihr auch lieber ein anderes Genre gehabt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Immerhin bekommt ein anderes Fantasy-Franchise ein großes RPG: Meine von Amazon geschundene Seele heilt: Das RPG zu Herr der Ringe von Warhorse kommt