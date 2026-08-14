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Spieler warnt Trainer vor dem neuen Feature in Pokémon GO, aber die sagen: Typischer User-Error

Caroline Fuller Caroline Fuller Lesezeit 2 Minuten
Trainer und Waumpel

Das Entdecker-Gadget in Pokémon GO soll Spielern eigentlich eine nette Unterstützung sein. Ein Spieler war jedoch absolut genervt von dem ersten Einsatz. Die Community muss ihm erklären: Das liegt nicht an dem Item.

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Was ärgert den Spieler so? Der Redditnutzer und Trainer x_cara teilte einen Screenshot im Subreddit von Pokémon GO, in dem er sich über die Ausbeute des neuen Entdecker-Gadgets beschwerte. Das Item, das während der Abwesenheit im Spiel trotzdem weiter Pokéstops dreht und Monster fängt, „verschwendete” all seine Pokébälle an Waumpel … und zwar NUR Waumpel.

„Okay, ich weiß, ich bin ein Neuling, aber komm schon“, schreibt x_cara dazu, „wieso hat es all meine Pokébälle für Würmer verschwendet? Vorsicht vor diesem Gadget!”

Dabei liegt die Schuld an der neuen Waumpel-Sammlung gar nicht an dem Item, sondern an dem Trainer selbst.

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Genau zum falschen Zeitpunkt das Item aktiviert

Was hat der Spieler falsch gemacht? Was dem Spieler wohl nicht bewusst war oder zumindest nicht aufgefallen ist, wird ihm prompt von der Community mitgeteilt: Es war Rampenlichtstunde. Und zwar mit Waumpel im Fokus.

Eine Stunde lang spawnte der kleine Wurm sehr häufig, und das war wohl genau der Zeitraum, in dem sich der Spieler dazu entschied, das Entdecker-Gadget zu aktivieren. Das Gadget fing schließlich das, was eben besonders häufig auftrat. 

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Wie reagiert die Community auf diesen Fehler? Die Community muss dem Spieler erst einmal erklären, wieso er nach 35 Pokébällen nur Waumpel erhielt. Sie macht ihm deutlich, dass das Gadget nur seine Aufgabe erfüllt und er die Schuld woanders suchen muss:

„User-Error. Nicht Gadget-Error“, schreibt petrescu unter dem Post auf Reddit. Und auch TopAccountant9394 gibt zu: „Das brachte mich mehr zum Kichern, als es eigentlich sollte. Waumpel ist nicht daran schuld.“

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Was sagt ihr zu diesem Fauxpas des Spielers? Hätte er damit rechnen können? Und habt ihr selbst die Rampenlichtstunde mit Waumpel genutzt? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Auch wenn der Spieler durch das Entdecker-Gadget nur Waumpel erhalten hat, so hat er trotzdem eine Feldforschung erhalten, mit der er an ein deutlich heftigeres Pokémon kommen kann. Dafür muss er auch kein Item benutzen: Pokémon GO verschenkt perfektes Mewtu und einen Meisterball – So erhaltet ihr es

Kommentare

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2 Kommentare
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ach-nee
#1261419

Ganz unironisch – Danke für den Tipp!

Gerade die Rampenlichtstunden, die ein gutes Sternstaub-Pokemon liefern undvielleicht sogar noch einen Sternenstaub-Bonus mitbringen wären, für mich für das Item perfekt! Also Notiz an mich: an Donnerstagen vor der Aktivierung den Abend-Bonus prüfen!

Notiz 2: Obacht in “neuen Gegenden” die man absehbar öfters besuchen wird – das Item räumt radikal auch ALLE neuen Pokestops weg. (Hashtag selber schuld :-D)

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Caroline Fuller
#1261422

Ach supi, ja wenn dir das in den Rampenlichtstunden sogar noch helfen kann, freut mich! ﻿😄﻿

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