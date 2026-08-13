Pokémon GO verschenkt perfektes Mewtu und einen Meisterball – So erhaltet ihr es

In Pokémon GO könnt ihr euch grad ein großes Geschenk abholen: Ein kostenloses Mewtu, und zwar ein so ziemlich perfektes. Oben drauf gibt es auch noch das beste Item im Spiel.

Was ist los in Pokémon GO? Im Rahmen des 10. Geburtstags hat Pokémon GO jetzt das wohl größte Geschenk veröffentlicht, das Spieler in diesen 10 Jahren erhalten haben.

Öffnet ihr gerade Pokémon GO, findet ihr eine neue befristete Forschung im Event-Tab. Die Belohnungen sind sehr stark:

Fangt 10 Pokémon, um einen Meisterball zu erhalten. Ja, einen richtigen Meisterball. Die sind sonst extrem schwierig zu erhalten.

Für 10 Power-Ups gibt es 500 Mega-Energien für Mewtu.

Und zum Abschluss der Forschung erhaltet ihr auch noch ein Mewtu.

Dieses Mewtu ist aber nicht irgendein Mewtu, sondern ein ganz besonderes.

Es hat perfekte Werte, ist also ein seltenes Vier-Sterne-Pokémon.

Es hat einen Spezialhintergrund, der den Planeten hinter Mewtu zeigt.

Es ist bereits auf Mega-Level 3 für Mega Mewtu Y.

Das Pokémon dürfte also sofort eines der besten sein, die man in seiner Sammlung hat. Wenn man richtig Glück hat, kann es sogar als Shiny auftauchen.

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Spielern jubeln, nachdem es für sie erst kein Mewtu gab

Schaut man in die sozialen Medien, findet man bei den Spielern vor allem Begeisterung über das neue Geschenk vor. Im Pokémon-GO-Subreddit TheSilphRoad überschlagen sich die Kommentare bald.

Da gibt es Spieler, die sich nach Jahren nur hierfür wieder einloggen. Andere zeigen stolz ihre Shundos, die ihnen die Forschung gebracht hat. Und wieder andere sind einfach begeistert über das Pokémon.

Manche Spieler sehen darin auch eine Wiedergutmachung: Anfang Juli lief ein Event zur Jubiläumsfeier in New York City. Dort konnten Spieler am Times Square ebenfalls ein perfektes Mewtu fangen, allerdings schien das Event in erster Linie an eingeladene Content Creators gerichtet zu sein. Die Trainer vor Ort bekamen quasi ein Mewtu geschenkt – alle anderen nicht.

Das sorgte für Ärger, weshalb einige das neue Geschenk nun als wiedergutgemacht sehen. Da spielt auch rein, dass die Ankündigung des aktuellen Mewtu klar beschreibt: Wer damals in New York eines gefangen hat, bekommt jetzt kein perfektes Mewtu mehr, sondern eines mit anderer Bewertung.

Zudem soll auch das Mewtu mit Times-Square-Hintergrund irgendwann in Zukunft erneut auftauchen. Mehr Infos gibt es dazu allerdings nicht.

Habt ihr euer Mewtu schon geschnappt, und wenn ja, hattet ihr Glück mit dem Shiny? Was haltet ihr generell von der Aktion? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was diesen Monat sonst noch so in Pokémon GO läuft: Hier findet ihr alle Events im August 2026 in Pokémon GO.