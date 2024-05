Pokémon GO: Neue Meisterwerk-Forschung für den Meisterball – Alle Schritte und Belohnungen

Pokémon GO hat eine neue Meisterwerk-Forschung, die euch einen weiteren Meisterball bringt. Alle Aufgaben und Belohnungen.

Was ist das für eine Forschung? Die Meisterwerk-Forschung erscheint mit dem Fang-Wunder-Event in Pokémon GO, das am 14. Mai 2024 um 10:00 Uhr startet. Es läuft bis zum 19. Mai. In dieser Zeit solltet ihr euch einloggen, um die Forschung abzuholen und nicht zu verpassen.

Sobald ihr die Forschung abgeholt habt, hat sie kein Enddatum, also habt ihr unbegrenzt Zeit, sie zu lösen. Das ist auch gut so, denn die Aufgaben werden recht zeitaufwendig.

Doch die Belohnung lohnt sich, denn ihr erhaltet bei Abschluss der Forschung einen weiteren Meisterball, der jedes Pokémon garantiert fangen kann.

Dieses Item ist extrem selten, es ist erst der dritte Meisterball, den ihr in Pokémon GO bekommen könnt. Man sollte ihn also besser nicht verschwenden.

Die Aufgaben der neuen Forschung wurden bereits in der Pokémon-GO-Community geteilt (via reddit). Was ihr für den Meisterball tun müsst, fassen wir hier für euch zusammen.

Meisterwerk-Forschung: Fang-Wunder – Schritt 1/4

Aufgabe Belohnung Fange 250 Pokémon 20 Pokébälle Nutze 150 Beeren beim Fangen von Pokémon 15 Himmihbeeren Lande 100 gute Curveball-Würfe 2.500 Sternenstaub

Stufenbelohnung:

2.500 EP

Sankabuh-Begegnung

Meisterwerk-Forschung: Fang-Wunder – Schritt 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 300 Pokémon 25 Pokébälle Lande 100 großartige Curveball-Würfe 15 Sananabeeren Verschicke 50 Pokémon 20 Superbälle

Stufenbelohnung:

3.500 EP

Zwollock-Begegnung

Meisterwerk-Forschung: Fang-Wunder – Schritt 3/4

Aufgabe Belohnung Fang 350 Pokémon 20 Superbälle Besiege 25 Mitglieder von Team GO Rocket 5 Lade-TMs Fange 75 unterschiedliche Arten von Pokémon 15 Beleber

Stufenbelohnung:

4.500 EP

Hisui-Sniebel-Begegnung

Meisterwerk-Forschung: Fang-Wunder – Schritt 4/4

Aufgabe Belohnung Besuche PokéStops an 7 verschiedenen Tagen 2.500 EP Fange Pokémon an 7 verschiedenen Tagen 2.500 Sternenstaub Brüte 20 Eier aus Welsar-Begegnung Fange 75 Pokémon an einem Tag 20 Hyperbälle Lande 50 fabelhafte Würfe 20 Top-Beleber Fange 500 Pokémon 3 silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung:

5.000 EP

5.000 Sternenstaub

Der Meisterball

Ihr seht: Insgesamt sind einige Aufgaben zu lösen und vor allem jede Menge Pokémon zu fangen. Die Forschung ist aber auch darauf ausgelegt, lange für Beschäftigung zu sorgen, so Niantic in der Ankündigung. Sobald ihr den Meisterball aber habt, könnt ihr euch auf einen garantierten Fang freuen. Welche Monster sich für den Meisterball lohnen, lest ihr hier.