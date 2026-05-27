Pokémon GO: Alle Events im Juni 2026 – Termine in der Liste

Der Juni bringt euch wieder unterschiedliche Events und Inhalte mit zu Pokémon GO. MeinMMO hat sie euch zusammengetragen.
Neuer Monat, neue Events. Der Juni bringt euch wieder verschiedene Inhalte mit wie Events, Raids und auch Dyna-Bosse. Auch ein Rocket-Event ist wieder Teil des neuen Monats. Es wird vom 25. – 29. Juni 2026 stattfinden.
Wir haben euch alle Termine des neuen Monats zusammengefasst. Monster, die als Shiny erscheinen können, haben wir zudem mit einem * markiert.
Alle Events im Juni 2026
|Datum
|Event
|2. – 8. Juni
|Sparks Schlüpf-Mission
|9. – 15. Juni
|Candelas Sieges-Mission
|20. Juni
|Community Day mit Frospino
|23. – 29. Juni
|„Flying Taxi“
|25. – 29. Juni
|„Flying Taxi: Taken Over“
|27. Juni
|Mega-Raid-Tag
Besonders interessant dürfte der Community Day mit Frospino sein. Der kleine Eis-Drache gehört, wenn ihr ihn zu Espinodon entwickelt, zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO. Außerdem könnt ihr bei diesem Event eure Drachen-Fang-Medaille ordentlich voranbringen, wenn ihr diese noch nicht auf Platin habt.
Alle Raid-Bosse und Raid-Stunden im Juni 2026
|Datum
|Raids
|Wochenenden im Juni
|5-Sterne-Crypto-Raids mit Crypto-Dialga*
|3. Juni
|Raid-Stunde mit Reshiram*
|3. – 9. Juni
|5-Sterne-Raids mit Reshiram*
|3. – 9. Juni
|Mega-Raids mit Mega-Ohrdoch*
|10. Juni
|Raid-Stunde mit Zekrom*
|10. – 16. Juni
|5-Sterne-Raids mit Zekrom*
|10. – 16. Juni
|Mega-Raids mit Mega-Schlapor
|17. Juni
|Raid-Stunde mit Necrozma*
|17. – 23. Juni
|5-Sterne-Raids mit Necrozma*
|17. – 23. Juni
|Mega-Raids mit Mega-Scherox*
|24. Juni
|Raid-Stunde mit Kaguron (südliche Hemisphäre)* sowie Katagami (nördliche Hemisphäre)*
|24. – 30. Juni
|5-Sterne-Raids mit Kaguron (südliche Hemisphäre)* sowie Katagami (nördliche Hemisphäre)*
|24. – 30. Juni
|Mega-Raids mit Mega-Tauboss*
Alle Dynamax-Bosse im Juni 2026
|Datum
|Dynamax-Boss
|1. – 7. Juni
|Iscalar*
|8. – 14. Juni
|Elektek*
|15. – 21. Juni
|Kiesling*
|22. – 28. Juni
|Hoothoot*
|29. Juni – 5. Juli
|Dusselgurr*
Gibt es Inhalte, auf die ihr euch im Juni besonders freut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nicht nur der neue Monat, sondern auch eine neue Season stehen in Pokémon GO vor der Tür. Und hier gibt es gleich mehrere interessante Inhalte: Pokémon GO: „Immer weiter“ – 6 Highlights der neuen Saison, die ihr nicht verpassen dürft
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.