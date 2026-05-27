Ihr kennt Homelander als furchterregenden Supe, doch in einer Szene auf Netflix bringt er Fans zum Lachen

Der Schauspieler von Homelander hat nicht nur in der Serie „The Boys“ mitgespielt. Einer seiner weiteren Auftritte war ein 2-minütiger Sketch, in dem Homelanders Gesicht einfach noch absurder wirkt, als diese Comedyserie sowieso bereits ist. Aber auf die beste Art.

Was ist das für eine Serie? Es handelt sich um einen Sketch aus der Netflixserie „Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun“ des gleichnamigen Comedy-Trios Aunty Donna. Die Gruppe ist vor allem für ihren absurden Humor bekannt und beliebt, der sich in kurzen Sketchen, Songs und skurrilen Figuren äußert.

In der ersten Folge spielt auch Antony Starr, der Schauspieler von Homelander aus The Boys mit. Allerdings nicht als furchterregender Supe. In den 2 Minuten Screentime zeigt er, wie komisch Homelanders Gesicht in einem Format wie Auntie Donna sein kann.

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Von Homelander zum streunenden Mann

In dem Sketch spielt Anthony Starr einen eigentlich ganz normalen Mann, der von einem Mitglied des Trios als „Streuner“ bezeichnet wird. Er habe ihn wie einen streunenden Hund auf der Straße getroffen, ihn mit nach Hause genommen, gebadet, gepflegt und … ja, auch kastriert. Als Belohnung für gutes Verhalten kriegt er dafür einen soliden und festen Händedruck.

Der Sketch driftet weiter ins Absurde, als sich der wie Homelander aussehende und gedemütigte „Streuner“ an den Mitbewohner seines „Herrchens“ wendet, doch viel mehr wollen wir an dieser Stelle nicht spoilern.

Den gesamten Sketch könnt ihr hier sehen, auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Aunty Donna:

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Fans lieben die Vielseitigkeit von Antony Starr

In den Kommentaren unter dem Video wird Anthony Starr, seine Comedy-Leistung und der Sketch an sich für seinen Humor gefeiert. Auch Fans von The Boys lieben die Version eines potenziellen Homelanders, wenn er kein Compound V mehr hätte:

„So wird The Boys tatsächlich enden“, schreibt @jarmier8726, ca. einen Monat, bevor das wahre Finale von The Boys ausgestrahlt wurde.

„Endlich haben wir Hauslander“, witzelt @BurgerBurger-db9ft.

„Ich schwöre, nur Antony Starr schafft es, uns gleichzeitig zum Lachen zu bringen und uns Angst einzujagen“, kommentiert @aname8078.

Auch MeinMMO-Redakteurin Caro ist ein Fan von Antony Starrs Auftritt und von Aunty Donna generell:

Ich habe Auntie Donna geschaut, nachdem ich auf ihren ersten Sketch „Everything’s a Drum“ aufmerksam gemacht wurde. Danach wusste ich: Irgendwie treffen diese Typen einfach meinen Humor.

Antony Starrs Gesicht aus dem Nichts in einer solchen Serie zu sehen, hat mich einfach komplett überrumpelt. Das ist nämlich passiert, als ich sowieso gerade aktiv The Boys geschaut habe. Es hat die Szene für mich aber nur umso besser gemacht.

Ich möchte daher einfach eine dicke Empfehlung für Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun aussprechen, so wie ich es auch schon bei vielen Freunden getan habe. Ich weiß, dass die überabsurden und teilweise sinnlosen Aneinanderreihungen von „Was zur Hölle“ nicht jedermanns Tasse Kaffee sind. Aunty Donna stellt Sinn nämlich ganz bewusst unter Timing und Überraschungseffekt. Wenn euch der erste Sketch jedoch gefallen wird, dann solltet ihr der gesamten Staffel eine Chance geben.

Mein persönlicher Tipp: Macht nach ein bis zwei Folgen eine Pause. Sonst verliert der überdrehte Stil seinen Effekt.

Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun ist auf Netflix zu sehen, während ihr die gesamte Serie zu The Boys auf Amazon Prime schauen könnt. Dort ist Antony Starr als Homelander einer der furchterregendsten Charaktere. Dabei ist einer noch fieser: Ein „Superheld“ ist noch fieser und gefährlicher als Homelander aus The Boys, zerstörte ein ganzes Land