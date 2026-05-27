Eigentlich würden wir gerade alle GTA 6 spielen, stattdessen fühlen sich Fans von Rockstar alleingelassen

Die Entwickler von GTA 6 üben sich in absoluter Selbstkontrolle und haben schon seit Monaten keine Informationen zu den Inhalten ihres Spiels veröffentlicht. Die Fans finden das traurig.

Warum würden wir alle gerade GTA 6 spielen? Der 26. Mai 2026 galt für die Spieler von GTA 6 lange als fest eingeplanter Release-Termin und manch einer hatte sich extra Urlaub für das nächste GTA-Abenteuer genommen. Trotz des schönen Wetters das sonnige Florida von der Couch aus zu erkunden, war eigentlich der Plan.

Doch mit der Verschiebung auf den 19. November 2026 hat Rockstar den 26. Mai wohl vergessen. Zwar zeigt der angeheftete zweite Trailer von GTA 6 auf X.com noch immer das Datum im Mai, doch für Rockstar scheint der Termin keine Bedeutung mehr zu haben.

Dennoch hofften die Fans zumindest auf einen Post, der einen Screenshot oder einen Einblick in die Blackbox der Entwicklung gibt. Doch die Fans blieben enttäuscht und ohne neue Infos zurück.

Hier könnt ihr den besagten zweiten Trailer zu GTA 6 sehen:

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

Enttäuschte Fans

Was sagen die Fans? Auf Reddit ging passend zum ehemaligen Release-Date ein Post viral. Darin schreibt der X.com-Account @GTABase:

Ich verstehe nicht, warum sich Rockstar so wenig um seine Fan-Gemeinde kümmert, besonders an einem Tag wie diesem. Wie schwer wäre es gewesen, etwas wie Folgendes zu twittern: „Heute sollte eigentlich der Veröffentlichungstermin von GTA 6 sein. Die zusätzliche Zeit ermöglicht es uns, etwas Großartiges zu schaffen. Wir werden bald mehr darüber berichten – aber bis dahin gibt es hier einen Screenshot, um das Warten etwas zu verkürzen. Vielen Dank für eure Unterstützung!“ Aber nein – nichts, nicht einmal heute. Verrückt.

Die Fans stimmen dem Account zu, sie hätten sich sehr über eine Nachricht von Rockstar gefreut. So schreiben sie auf Reddit:

SomeChilledGuy: „Um fair zu sein, ein frecher Screenshot mit dem neuen Datum hätte durch die Decke gehen können – aber nichts. Nachvollziehbare Sichtweise.“

Apprehensive_Cow_331: „Es wäre schön! Und das ist vernünftig. Jeder, der sagt, ‚sie müssen nicht‘, hat recht. Aber das ist nicht der Punkt, lol. Kommunikation mit den Fans, auch wenn es nur wenig ist, ist für so etwas RIESIG.“

wevegotheadsonsticks: „Der Hype um dieses Spiel, der Mangel an neuen Infos und euer Durst danach sind ein VIEL besseres Marketing, als es jeder Screenshot tun würde. Es ist eine Maschine, die für sie gerade SEHR VIEL generiert. Also ist weniger im Moment mehr, und sie werden auf dieser Welle reiten, bis es näher an den Release geht.“

Der Hype um GTA 6 wird auch ohne neue Screenshots jeden Tag größer. Die Fans können es kaum noch erwarten, dass Rockstar endlich den dritten Trailer und die Vorbestellungen des Titels bekannt gibt. Wann es losgeht, macht der Chef derweil nochmal deutlich: GTA 6: Chef verrät, wie es um Vorbestellungen und Trailer 3 steht – und muss der Welt erklären, dass Mai nicht Sommer ist