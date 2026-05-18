GTA 6: Potenzieller Preorder-Start – Gerüchte, möglicher Trailer und Preis im Live-Ticker

Laut diversen Quellen soll GTA 6 heute vorbestellbar werden. Für viele Fans der Reihe ein Zeichen dafür, dass eine erneute Verschiebung sehr unwahrscheinlich ist. Was ihr zum Start wissen solltet und ob ein neuer Trailer zusätzlich veröffentlicht wird, erfahrt ihr hier in unserem Live-Ticker.

11:30 Uhr Guten Morgen und willkommen zu unserem Live-Ticker für den potenziellen Preorder-Start von GTA 6. Wir beobachten für euch Social Media sowie die offiziellen Kanäle der Händler und Rockstar Games, damit ihr den Vorkauf, sollte er stattfinden, nicht verpasst. Merkt euch also die Seite gern vor und bleibt dran!

Heute soll man vorbestellen können? Ja, wenn man verschiedenen Quellen auf Social Media Glauben schenkt. Voranging geht es derzeit laut den Stimmen um den US-Markt, denn Best Buy, eine der größten US-amerikanischen Elektronik-Fachhandelsketten, soll eine Rundmail an diverse Affiliate-Partner sowie Influencer versendet haben, in der ein Zeitraum sowie eine 5-%-Beteiligung an den Einnahmen zugesichert wird (Quelle: x.com).

Der Zeitraum der Aktion soll vom 18. – 21. Mai 2026 laufen – beachtet, dass es sich hierbei wahrscheinlich nicht um den Preorder-Zeitraum, sondern das Zeitfenster der Aktion handelt. Danach könnte man sicher ebenfalls eine Kopie von GTA 6 bestellen.

Sollte dies stimmen, ist es gut möglich, dass ab dem 18. Mai diverse Händler eure Vorbestellungen annehmen könnten. Leider hat Rockstar Games nicht darauf reagiert, weshalb viele diese Meldung noch als Gerücht und Vermutung abtun.

Wir beobachten für euch deshalb die Lage und liefern euch in unserem Live-Ticker alle neuen Informationen in Bezug auf Trailer und den Vorkauf sowie Preise.

Video starten YouTube feiert 1 Billion Aufrufe für ein Spiel, das einen miesen Ruf hat und sogar GTA 6 Angst macht Autoplay

Kommt ein neuer Trailer? Das wäre sehr wahrscheinlich. Derzeit hüllen sich die Entwickler noch in Schweigen, aber, um den Vorverkauf gebührend zu feiern und erneut für Aufmerksamkeit zu sorgen, kann der Release eines neuen Trailers vorteilhaft sein. Vielleicht zeigt Rockstar dann neue Schnipsel aus der Story oder Details über die Protagonisten. So oder so freuen sich die Fans auf die Gelegenheit, dem Spiel endlich näherzukommen.

Wie hoch wird der Preis für die Vorbestellung? Das weiß leider noch niemand so genau. Bei GTA 6 handelt es sich um das derzeit meist erwartete Spiel überhaupt. Von 69,99 € bis 89,99 € und sogar darüber ist alles möglich.

Solltet ihr irgendwo in einem Online-Shop das Spiel zu einem gewissen Betrag ausgestellt sehen, noch bevor die Vorbestellungen offiziell gestartet sind, wäre Vorsicht geboten. Diverse Händler nutzen gern Platzhalterpreise, um ihre Produkte noch vor dem Verkauf zu präsentieren. Es ist also gut möglich, dass sich diese noch zum offiziellen Start ändern.

Das waren derzeit alle wichtigen Infos, die ihr über den Vorverkauf von GTA 6 wissen solltet. Noch ist nichts passiert und damit ihr nichts verpasst, solltet ihr unbedingt unseren Live-Ticker verfolgen. Mehr zu GTA 6 und was ihr über den Release wissen solltet, erfahrt ihr hier: GTA 6: Release, Trailer und Map – Die wichtigsten Infos zum Action-Spiel